«Зенит» — третий клуб в РПЛ, стартовавший с четырёх сухих побед

Первопроходцы

На старте сезона «Зенит» одержал четыре победы с общим счётом 14:0. До этого четыре сухих выигранных матча было у «Крыльев Советов» (8:0) в сезоне-2001 и у ЦСКА (6:0) в сезоне-2015/2016.