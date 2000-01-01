«Зенит» повторил рекорд по сухим победам в РПЛ
«Зенит» удивляет на старте сезона. Петербуржцы — лишь третий клуб в истории РПЛ, который начал с четырёх сухих побед подряд.
Первопроходцы
На старте сезона «Зенит» одержал четыре победы с общим счётом 14:0. До этого четыре сухих выигранных матча было у «Крыльев Советов» (8:0) в сезоне-2001 и у ЦСКА (6:0) в сезоне-2015/2016.
«Зенит» — третий клуб в РПЛ, стартовавший с четырёх сухих побед
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