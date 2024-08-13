«Атлетико» проворачивает самые мощные трансферы лета. Но вопросов много

«Атлетико» при Диего Симеоне выглядит крайне стабильно. 11 лет подряд команда финишировала в тройке. И пускай теперь стала четвёртой, но главное – в очередной раз попала в Лигу чемпионов. «Атлетико» удавалось выиграть Ла Лигу дважды в эпоху аргентинца. Каждый раз получалось неожиданно. Теперь же у болельщиков есть вполне конкретные основания для аккуратного оптимизма.

Диего Симеоне Фото: Quality Sport Images/Getty Images

За «Атлетико» остаётся пока самая мощная трансферная закупка этого лета. Мощная по именам. Если брать только деньги, то «Челси» потратил больше этим летом. Только вот по качеству футболистов мадридцы явно превзошли «синих». Особенно если ориентироваться на сезон-2024/2025, а не на перспективу в пять лет, когда юниоры «Челси» окрепнут. В это трансферное окно «Атлетико» взял:

Конора Галлахера из «Челси» за € 42 млн (ещё не объявили);

Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити» за € 75 млн (плюс € 20 млн возможные бонусы);

Робена Ле Нормана из «Реала Сосьедад» за € 34,5 млн;

Александра Сёрлота из «Вильярреала» за € 32 млн.

О последних трёх трансферах «Атлетико» объявил официально, а Галлахер уже в Мадриде и должен быть представлен в ближайшие дни. Команде (особенно стареющему центру защиты) явно требовалось усиление. Только теперь непонятно, как тренер собирается расставлять футболистов. Вещь, которая остаётся неизменной – игра в три центральных защитника. Она была и в товарищеском матче с «Ювентусом» за неделю до старта чемпионата.

Линия защиты «Атлетико» Фото: Скрин из трансляции

Центральным нападающим вышел Сёрлот, а на фланги полузащиты при обороне садились Антуан Гризманн справа и Самуэл Лино слева. При этом нужно понимать, что в прошедшем сезоне «Атлетико» чаще расставлялся по схеме 5-3-2. Парадокс в том, что даже при игре с двумя нападающими место Сёрлота в основе не кажется очевидным. И это при том, что он выдал шикарный прошлый сезон, забив 23 мяча в Ла Лиге (все – с игры). Дорогущий трансфер Альвареса подразумевает, что он точно будет играть в основе. Вполне возможно, в паре с Гризманном.

По выступлениям за «Сити» мы знаем, что Хулиан может выходить примерно на любой позиции в атаке – в том числе и на фланге. Там он появлялся даже чаще в прошлом сезоне. Вероятно, что и на этот раз ему придётся отказаться от позиции центрального нападающего. Схема 5-4-1 при обороне позволяет уместить и Гризманна, и пришедших Сёрлота с Альваресом (при владении расстановка будет больше похожа на 3-4-3). Правда, тогда под вопросом остаётся уже место кого-то из центральных полузащитников. Вероятно, в более мобильном Галлахере видят замену Коке, который однажды всё-таки перестанет играть за «Атлетико».

Ориентировочный состав «Атлетико»

Забавно, что в матче с «Ювентусом» (по сути, это была генеральная репетиция перед стартом сезона) забить с игры смог только вышедший на замену Жоау Феликс. У португальца непростые отношения с главным тренером, и, скорее всего, он покинет команду. «Атлетико» договаривается о трансфере португальца в «Челси» за € 50 млн. Ранее клуб продал Альваро Морату (за € 13 млн) и Чаглара Сëюнджю (за € 8,5 млн, хотя турок приходил бесплатно). А ещё отпустил в аренду Сауля Ньигеса и не продлил контракты с Мемфисом Депаем, Марио Эрмосо, Стефаном Савичем и Габриэлом Паулистой. Таким образом, мадридцы сильно разгрузили зарплатную ведомость.

Как отмечает The Athletic, «Атлетико» стал значительно больше зарабатывать за счёт нового стадиона, а ещё клуб держит в голове € 50+ млн за участие в клубном ЧМ следующим летом. Поэтому обильная закупка не должна помешать вписаться в финансовые регламенты Ла Лиги и УЕФА. Более того, клуб может позволить себе ещё одного центрального защитника – в новостях фигурируют имена Эмерика Лапорта из «Аль-Насра» и Давида Ганцко из «Фейеноорда».