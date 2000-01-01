Литвинов повторил рекорд РПЛ
Полузащитник «Спартака» в матче с «Ахматом» (0:0) повторил рекорд РПЛ по количеству точных передач. Сколько успешных пасов отдал Руслан?
Крутое достижение
На счету Литвинова в матче с «Ахматом» 116 точных передач. Это повторение рекорда Родригао, который в прошлом сезоне в игре с «Балтикой» (2:0) сделал столько же успешных пасов.
Литвинов повторил рекорд РПЛ по точным передачам за матч
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