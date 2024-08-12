Первая отставка сезона в РПЛ. Её ждали в совсем другом клубе

Игорь Черевченко уволен из «Факела». Клуб выпустил официальное заявление, что контракт с тренером расторгнут по взаимному согласию сторон. Отставка случилась через 108 дней после назначения. Специалиста пригласили в апреле 2024 года, когда воронежцы угодили в кризис при Сергее Ташуеве, он перевёл поражения в ничьи и даже один раз выиграл. В итоге команда заняла 11-е место в РПЛ. Наивысшее достижение в истории.

Многих это решение клуба удивило. Ведь ещё недавно в футбольной среде ждали совсем другой отставки — Саши Илича из «Пари НН». Однако у этой команды сейчас серия из двух побед и аж шестое место в РПЛ. «Факел» — на последнем.

Вот как сам Черевченко, который ещё утром заявлял, что продолжает работу с командой, прокомментировал свой уход.

Игорь Черевченко бывший главный тренер «Факела» «После беседы с руководством клуба мы совместно пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Уверен, «Факел» сумеет решить поставленные перед ним в этом сезоне задачи. Благодарен руководству, команде и особенно болельщикам за оказанные доверие и поддержку».



Увольнение тренера случилось через день после поражения от «Крыльев Советов». За четыре тура у команды одно очко плюс разгром в Кубке. По информации «Чемпионата», будущее Черевченко сильно пошатнулось ещё после неудачи в матче с «Акроном» (0:2) — именно в тот день открывался новый стадион в городе. А после Самары решение было принято окончательно.

Любопытно, что сразу после матча Черевченко ничего не говорил о будущем увольнении. Но в тот же день губернатор Воронежской области написал в телеграм-канале: «Уверен, что руководство «Факела» контролирует ситуацию и сделает своевременные выводы». Выводы, как вы понимаете, сделали очень быстро. Прямо перед игрой с тем же «Акроном» в Кубке, которая пройдёт в четверг.

Ещё один интересный факт: Черевченко — третий тренер «Факела» подряд, которого увольняют после неудачного матча с «Крыльями». 5 сентября 2023-го в отставку отправили Вадима Евсеева. 26 апреля 2024-го «ушли» Сергея Ташуева. Пусть и, согласно официальной формулировке, по семейным обстоятельствам. Теперь 12 августа — Черевченко. Следующий матч РПЛ с «Крыльями» команда проведёт в 30-м туре. И вряд ли кто-то удивится, если тренера после этой встречи поменяют вновь.

Ещё клуб установил рекорд по количеству увольнений. Черевченко — пятый специалист за 64 тура. Меньшая ротация даже у «Химок». Хоть и казалось, что они рекордсмены с большим перевесом. С 2022-го «Факел» поменял Василенко на Пятибратова, дальше пришёл Евсеев, потом – Ташуев, Черевченко. И главная интрига: кто будет дальше?

Роман Асхабадзе Фото: ФК «Факел»

Инсайдер Иван Карпов информирует, что новым главным тренером может стать Дмитрий Пятибратов. Также, по его информации, рассматривается кандидатура Олега Василенко. Metaratings добавляет, что с Пятибратовым контактировали ещё до матча с «Крыльями».

Ходили разговоры, что свои услуги «Факелу» предложил и Сергей Ташуев. Он также общался с руководством клуба и убеждал, что может исправить ситуацию. Однако, учитывая странное расставание полгода назад, клуб может не рискнуть назначать этого тренера.

Сергей Ташуев бывший главный тренер «Факела» «Это из теории вероятности. Все тренеры, которые сейчас без команды, в том числе и я, находятся в ожидании контрактов. У меня есть намерения, есть определённые звонки. Пока жду, какие варианты будут. Как только позвонит любой клуб — будем обсуждать. И здесь неважно, «Факел» это или нет».



Также на рынке много других свободных специалистов: Юран, Талалаев, Федотов, Шалимов. Но никто из них не подтверждал контакты с «Факелом».

Так или иначе, фиксируем главное: в РПЛ есть первое увольнение. И оно случилось после 4-го тура. Пока лига держит график прошлого сезона — тогда в это же время «Ахмат» уволил Ташуева. И главное — кто будет следующим?