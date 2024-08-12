Первая отставка сезона в РПЛ. Её ждали в совсем другом клубе

Игорь Черевченко уволен из «Факела». Клуб выпустил официальное заявление, что контракт с тренером расторгнут по взаимному согласию сторон. Отставка случилась через 108 дней после назначения. Специалиста пригласили в апреле 2024 года, когда воронежцы угодили в кризис при Сергее Ташуеве, он перевёл поражения в ничьи и даже один раз выиграл. В итоге команда заняла 11-е место в РПЛ. Наивысшее достижение в истории.
Многих это решение клуба удивило. Ведь ещё недавно в футбольной среде ждали совсем другой отставки — Саши Илича из «Пари НН». Однако у этой команды сейчас серия из двух побед и аж шестое место в РПЛ. «Факел» — на последнем.
Вот как сам Черевченко, который ещё утром заявлял, что продолжает работу с командой, прокомментировал свой уход.
«После беседы с руководством клуба мы совместно пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Уверен, «Факел» сумеет решить поставленные перед ним в этом сезоне задачи. Благодарен руководству, команде и особенно болельщикам за оказанные доверие и поддержку».
Увольнение тренера случилось через день после поражения от «Крыльев Советов». За четыре тура у команды одно очко плюс разгром в Кубке. По информации «Чемпионата», будущее Черевченко сильно пошатнулось ещё после неудачи в матче с «Акроном» (0:2) — именно в тот день открывался новый стадион в городе. А после Самары решение было принято окончательно.
Любопытно, что сразу после матча Черевченко ничего не говорил о будущем увольнении. Но в тот же день губернатор Воронежской области написал в телеграм-канале: «Уверен, что руководство «Факела» контролирует ситуацию и сделает своевременные выводы». Выводы, как вы понимаете, сделали очень быстро. Прямо перед игрой с тем же «Акроном» в Кубке, которая пройдёт в четверг.
Ещё один интересный факт: Черевченко — третий тренер «Факела» подряд, которого увольняют после неудачного матча с «Крыльями». 5 сентября 2023-го в отставку отправили Вадима Евсеева. 26 апреля 2024-го «ушли» Сергея Ташуева. Пусть и, согласно официальной формулировке, по семейным обстоятельствам. Теперь 12 августа — Черевченко. Следующий матч РПЛ с «Крыльями» команда проведёт в 30-м туре. И вряд ли кто-то удивится, если тренера после этой встречи поменяют вновь.
Ещё клуб установил рекорд по количеству увольнений. Черевченко — пятый специалист за 64 тура. Меньшая ротация даже у «Химок». Хоть и казалось, что они рекордсмены с большим перевесом. С 2022-го «Факел» поменял Василенко на Пятибратова, дальше пришёл Евсеев, потом – Ташуев, Черевченко. И главная интрига: кто будет дальше?
Роман Асхабадзе
Фото: ФК «Факел»
Инсайдер Иван Карпов информирует, что новым главным тренером может стать Дмитрий Пятибратов. Также, по его информации, рассматривается кандидатура Олега Василенко. Metaratings добавляет, что с Пятибратовым контактировали ещё до матча с «Крыльями».
Ходили разговоры, что свои услуги «Факелу» предложил и Сергей Ташуев. Он также общался с руководством клуба и убеждал, что может исправить ситуацию. Однако, учитывая странное расставание полгода назад, клуб может не рискнуть назначать этого тренера.
«Это из теории вероятности. Все тренеры, которые сейчас без команды, в том числе и я, находятся в ожидании контрактов. У меня есть намерения, есть определённые звонки. Пока жду, какие варианты будут. Как только позвонит любой клуб — будем обсуждать. И здесь неважно, «Факел» это или нет».
Также на рынке много других свободных специалистов: Юран, Талалаев, Федотов, Шалимов. Но никто из них не подтверждал контакты с «Факелом».
Так или иначе, фиксируем главное: в РПЛ есть первое увольнение. И оно случилось после 4-го тура. Пока лига держит график прошлого сезона — тогда в это же время «Ахмат» уволил Ташуева. И главное — кто будет следующим?