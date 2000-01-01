Суперкомпьютер назвал чемпиона нового сезона АПЛ
16 августа стартует новый сезон АПЛ. Суперкомпьютер Opta перед началом турнира спрогнозировал будущего чемпиона. У кого больше шансов на титул?
«Ньюкасл»
Шансы «сорок» на чемпионство оцениваются в 0,1%. Куда больше вероятность на четвёртое (17,5%) и пятое (16,3%) место.
«Челси»
Вероятность чемпионства «синих» всего 0,2%. Гораздо выше шансы занять четвёртое или пятое место: 18,3% и 19,5% соответственно.
«Ливерпуль»
Шансы мерсисайдцев на золото — 5,1 %. При этом вероятность завоевания бронзы — 40,2%.
«Арсенал»
Вероятность победы «канониров» равна 12,2%. А вот шансы стать вице-чемпионами составляют 48,8%.
«Манчестер Сити»
Шансы на чемпионство у «горожан» — 82,2%. Вероятность стать вторыми сильно ниже — 13,2%.
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя нового сезона АПЛ
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