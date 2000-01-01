Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Суперкомпьютер назвал чемпиона нового сезона АПЛ
Суперкомпьютер назвал чемпиона нового сезона АПЛ
16 августа стартует новый сезон АПЛ. Суперкомпьютер Opta перед началом турнира спрогнозировал будущего чемпиона. У кого больше шансов на титул?
AMP-версия
«Ньюкасл»
«Ньюкасл»
Шансы «сорок» на чемпионство оцениваются в 0,1%. Куда больше вероятность на четвёртое (17,5%) и пятое (16,3%) место.
«Челси»
«Челси»
Вероятность чемпионства «синих» всего 0,2%. Гораздо выше шансы занять четвёртое или пятое место: 18,3% и 19,5% соответственно.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль»
Шансы мерсисайдцев на золото — 5,1 %. При этом вероятность завоевания бронзы — 40,2%.
«Арсенал»
«Арсенал»
Вероятность победы «канониров» равна 12,2%. А вот шансы стать вице-чемпионами составляют 48,8%.
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити»
Шансы на чемпионство у «горожан» — 82,2%. Вероятность стать вторыми сильно ниже — 13,2%.
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя нового сезона АПЛ
Читайте также
Рамос учит своих детей бить пенальти. Видео
Рамос учит своих детей бить пенальти. Видео
Команда побрилась, чтобы поддержать капитана
Команда побрилась, чтобы поддержать капитана
Английский клуб сыграл матч в футболках наизнанку
Английский клуб сыграл матч в футболках наизнанку
Серхи Роберто покинул «Барселону» спустя 18 лет
Серхи Роберто покинул «Барселону» спустя 18 лет
Лопеса встретили в родном городе после ОИ и ЧЕ
Лопеса встретили в родном городе после ОИ и ЧЕ
Литвинов повторил рекорд РПЛ
Литвинов повторил рекорд РПЛ
«Зенит» повторил рекорд по сухим победам в РПЛ
«Зенит» повторил рекорд по сухим победам в РПЛ
У «Локо» худший старт в РПЛ со времён чемпионства
У «Локо» худший старт в РПЛ со времён чемпионства
Как Альвареса встретили фанаты «Атлетико». Видео
Как Альвареса встретили фанаты «Атлетико». Видео
Испания — действующий чемпион множества турниров
Испания — действующий чемпион множества турниров
«Аль-Наср» представил новую форму в игре «Роблокс»
«Аль-Наср» представил новую форму в игре «Роблокс»
Клуб из Парагвая потерял чемпионский кубок. Видео
Клуб из Парагвая потерял чемпионский кубок. Видео
Испанец не прошёл досмотр из-за золота ОИ. Видео
Испанец не прошёл досмотр из-за золота ОИ. Видео
Пепе завершил карьеру в 41 год. Какой она была?
Пепе завершил карьеру в 41 год. Какой она была?
Зачем Артета попросил ограбить игроков «Арсенала»
Зачем Артета попросил ограбить игроков «Арсенала»
Мюллер помог Германии взять золото ОИ в конкуре
Мюллер помог Германии взять золото ОИ в конкуре

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android