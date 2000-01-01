Фанат «Реала» выбрил лицо Беллингема на голове
Фанат «Реала» настолько сильно ждёт старт нового сезона Ла Лиги, что решил выбрить себе на голове портрет Джуда Белленгема. Вышло красиво, но крайне странно.
Фанат «Реала» выбрил лицо Беллингема на голове. Видео
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