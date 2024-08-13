«С Карасёвым что-то происходит. Он не похож сам на себя». Разбор судейства в 4-м туре РПЛ

4-й тур РПЛ теперь история. Два топ-матча, потеря очков у «Спартака», первая игра махачкалинского «Динамо» после скандала — всё это позади. Традиционно обращаемся к вопросу судейства. Справились ли арбитры со своей работой?

Специально для «Чемпионата» судейство в 4-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Пари НН» — «Химки» — 1:0

В целом хорошая работа Мешкова. Из непонятного — он не показал вторую жёлтую игроку «Пари НН», который сыграл грубо, как и до этого. Мешков бежал, хотел свистнуть и достать карточку, но вдруг дал принцип преимущества. Хотя так делают, только когда моментально забивается гол. В данном случае фол случился в центре поля, и стоило показывать вторую жёлтую и назначать свободный удар. Для меня это не ключевая ошибка, но я не понимаю, как человек, обучающий молодых арбитров, принимает такое решение.

Оценка Мешкова — 7,9 (8,4).

Виталий Мешков Фото: ФК «Пари НН»

«Ростов» — «Рубин» — 1:1

Сложная игра для Сухого. Первый эпизод: на третьей минуте правильно не назначил 11-метровый в ворота «Рубина». Рука была прижата, и мяч в неё попал.

Ключевой момент — на 60-й минуте. Сухой верно назначил 11-метровый в ворота «Ростова». Здесь рука уже была отставлена в сторону и увеличивала площадь тела. Но при этом Сухой на 21-й минуте не дал 100-процентную жёлтую игроку «Рубина» за грубую игру, как и футболисту «Ростова» на 45+2-й минуте.

Оценка Сухого — 8,2.

«Локомотив» — «Динамо» Махачкала — 2:0

Опять возвращаемся к Кукуляку. Он не разбирается в простых эпизодах. На 60-й минуте надо было назначать 11-метровый в ворота «Локо». Защитник не сыграл в мяч, не успел, поставил ногу — это наступ. Кукуляк находился в идеальной позиции и всё видел. Почему для него это не 11-метровый? А для Шадыханова, который работал на VAR, почему? Такие эпизоды зарождают в голове непонятные мысли. Сразу вспоминаются Бобровский с Шафеевым в прошлом туре, и там тоже была Махачкала. Нельзя арбитрам так делать. И в таких моментах ни один руководитель никогда ничего не объяснит. Вот придут к нему с вопросом, почему второй тур подряд принимают решение против «Динамо». И что он ответит? Я бы серьёзно наказал за такое решение. Надо было просто назначать 11-метровый.

Оценка Кукуляка — 7,9.

Евгений Кукуляк Фото: ФК «Локомотив»

«Оренбург» — «Акрон» — 2:2

На 44-й минуте Цыганок почему-то не назначил простой 11-метровый. И это абсолютно такой же момент, как у Кукуляка в матче «Локомотива». Главный вопрос: почему арбитры в простых ситуациях начинают усложнять. Знаете, что они ищут? «Лёгкий» контакт. Но чего тут бояться? У тебя есть VAR. Боишься, что VAR не поможет? Тогда принимай самостоятельное решение. Боишься, что накажут? Тогда это не твоя профессия. Это боязнь, и её видно. Арбитры боятся, что самостоятельно назначат пенальти, а потом люди скажут, что это был лёгкий контакт. Цыганок изменил своё решение на правильное после вмешательства VAR. Но если говорить об оценке, здесь ошибка уже ключевая.

Оценка Цыганка — 7,9.

«Зенит» — «Динамо» — 1:0

Сложная игра для Иванова. На 84-й минуте он верно назначил 11-метровый в ворота «Зенита» за игру рукой, так как она была отставлена в сторону. Но на 19-й минуте Иванов не показал жёлтую игроку «Динамо» за грубую игру.

Оценка Иванова — 8,4.

Сергей Иванов Фото: ФК «Зенит»

«Краснодар» — ЦСКА — 2:1

Здесь было больше моментов для ассистентов. На 47-й минуте гола не было, даже с общей камеры это было видно. Но всё равно стоит отметить ассистента. В моменте с голом «Краснодара» на 90+3-й минуте понятно, что мяч пересёк линию. Перед этим судьи неправильно назначили угловой. Если арбитр или ассистент назначает угловой неправильно и мяч напрямую залетает в ворота, то это ошибка и снижение оценки на 0,5 балла. Если через подачу — минус 0,2. О грубой ошибке здесь говорить нельзя. Но мяч действительно ушёл от Дивеева.

На 40-й минуте Москалёв не показал жёлтую игроку «Краснодара» Сперцяну. Не понимаю, почему так, учитывая травму Роши. Также 100-процентная жёлтая была у футболиста ЦСКА тоже за грубую игру.

Оценка Москалёва — 8,3.

«Крылья Советов» — «Факел» — 2:0

Не знаю, что происходит с Карасёвым, но с ним что-то происходит. Он не похож сам на себя, взгляд тусклый, эмоций нет. Вяленько. 100-процентные жёлтые были на 28-й минуте игроку «Факела» и на 43-й футболисту «Крыльев» за грубую игру. Однако если рассматривать всю игру, то, как говорится, так дальше дело не пойдёт. Это не была работа Карасёва, что-то у него не получается. Это простая игра, которую он сам сделал сложной. Она могла перерасти в большую драку.

И непонятный момент с Рассказовым. 11-метрового там не было, но для меня это и не симуляция. Для чего Карасёв бежал, свистел и тянулся за карточкой? Ты топ-арбитр и должен понимать, что происходит на поле.

Карасёв не вошёл в игру и не управлял ей. Закончилось — и слава богу.

Оценка Карасёва — 8,2.

Сергей Карасёв Фото: ФК «Крылья Советов»

«Спартак» — «Ахмат» — 0:0

Много жёлтых показал Безбородов, но все — по делу. Шелия сказал, что не понимает, за что получил карточку. Да всё он понимает прекрасно. Это управленческая карточка, и её надо было показывать. Многие считают, что стоило сделать это раньше, однако с вратарями ситуация такая: ты можешь показать ему первую жёлтую, но вторую — никогда, если только речь не идёт о грубом фоле. То есть после первой карточки вратарь продолжит тянуть время, как и прежде. И если арбитр покажет ему две жёлтые за затяжку — закончит с судейством. Вместо этого придётся бегать к вратарю, умолять его действовать быстрее и извиняться, что дал карточку раньше времени.

Безбородов показал, что он главный на поле и управляет игрой. Команды бились, сцеплялись, но всё по делу. 51 год — 300 игр. Дай бог каждому до такого дойти. Были претензии, что Безбородов давал лишние свистки и сбивал темп игры, однако ключевое здесь — одинаковые трактовки в обе стороны. Надо смотреть общую картину.

Оценка Безбородова — 8,5.