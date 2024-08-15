Вы могли упустить самый дорогой трансфер АПЛ этого лета. Вот все нюансы

«Тоттенхэм» в прошлом сезоне резко трансформировался из прагматичной команды в безбашенно-атакующую. Главный тренер Постекоглу радикально перестроил игру и, судя по последним товарищеским матчам, продолжил начатое: высокая линия обороны, вертикальный футбол, раскрытая в обе стороны игра.

В прошлом сезоне «Тоттенхэм» часто сталкивался с проблемой, когда много создаёт, но мало реализует. К игре Ришарлисона на позиции центрального нападающего возникали вопросы. Конечно, есть Сон, но он нужнее на левом фланге атаки. В такой ситуации главной целью на лето был трансфер форварда. Ещё в середине прошлого сезона появлялись новости о желании Постекоглу взять именно Соланке. Так оно и случилось, а тренер первым же делом сказал, что был лично заинтересован в этом футболисте.

Ангелос Постекоглу тренер «Тоттенхэма» «Соланке был тем, кого я очень хотел видеть. Нам, конечно, пришлось подождать немного, чтобы трансфер свершился, но Соланке отлично впишется в команду — я уверен».

Форвард перешёл в «Тоттенхэм» из «Борнмута» за € 66,6 млн + € 9,3 млн в качестве бонуса за результаты (£ 57 млн + £ 8 млн). Получилась самая дорогая покупка этого трансферного окна в АПЛ (по крайней мере, на сегодня). На втором месте переход Педру Нету из «Вулверхэмптона» в «Челси» за € 60 млн + € 3 млн. Соланке был официально представлен болельщикам «Тоттенхэма» на стадионе перед товарищеским матчем с «Баварией».

Доминик Соланке Фото: Warren Little/Getty Images

Сразу после матча нападающего «Баварии» Гарри Кейна спросили, как ему трансфер «Тоттенхэма» на позицию, где он сам выступал более 10 лет. Капитан сборной Англии ответил: «Дом – отличный футболист, быстрый. У него наверняка будут шансы, с учётом того, как играет Анж. Я думаю, это действительно хорошее подписание. Видел его в раздевалке и пожелал всего наилучшего. Конечно, надеюсь, что у него будет отличный сезон».

Трансфер выглядит логичным и по позиции, и по стилистике. Центрфорвард, который просто реализует свои моменты – с ними в «Тоттенхэме» не должно быть проблем. В прошедшем сезоне АПЛ Соланке забил 19 мячей, имея 19,6 ожидаемого гола. Небольшой недобор, но в целом вполне адекватная реализация. Теперь состав «Тоттенхэма» (при условии, что все в оптимальной форме) может выглядеть так: Соланке – в центре нападения, Сон – слева, а Кулушевски – справа. Ришарлисон в интервью ESPN сказал, что отказался от варианта в Саудовской Аравии и намерен бороться за место в основе.

Ожидаемый состав «Тоттенхэма»

Вместе с тем к трансферу есть и некоторые вопросы. Соланке был на слуху в первую очередь из-за 19 мячей в прошлом сезоне АПЛ. Тут нужно учитывать, что нападающий провёл на поле 3333 минуты – больше, чем любой другой футболист среди топ-100 бомбардиров сезона. Соланке выходил в основе в 37 турах и один раз выскочил на замену. По соотношению голов к минутам лучше статистика у Криса Вуда (14 голов), Жан-Филиппа Матета (16) и много у кого ещё. По сути, «Борнмут» весь сезон играл на Соланке. Ему создали моментов на 19,6 xG – больше по ожидаемым голам только у Исака (20,3), Салаха (21,2) и Холанда (29,2). И то, что клуб уровня «Борнмута» предоставил столько моментов своему нападающему, – аномалия.

А ещё нужно учитывать, что к 26 годам у Соланке только один сильный сезон на уровне АПЛ. «Тоттенхэм» взял футболиста, когда он находился на пике стоимости. И, судя по Transfermarkt, ещё и переплатил (портал оценивал футболиста в € 40 млн). Кстати, не вся стоимость трансфера достанется «Борнмуту». По информации The Athletic, клуб обязан передать 20% суммы «Ливерпулю», который изначально продавал игрока. То есть команда Слота получит около € 13 млн.