«Это хороший знак в условиях бана». Бывший топ-судья из Италии теперь работает в России

Российский футбольный союз объявил о расширении состава экспертно-судейского комитета. Это тот самый орган, куда клубы отправляют свои жалобы после матчей, и там выносят вердикт: прав арбитр в том или ином решении или нет. По сути, это команда независимых людей, которые оценивают работу рефери. И к ней у руководителей и тренеров вопросов, как правило, не меньше, чем к самим судьям.

Новый представитель ЭСК – известный итальянец Даниэле Орсато, который завершил карьеру после Евро-2024 в возрасте 48 лет. В РФС заявили, что он пополнит состав команды в качестве эксперта. И будет высказывать своё мнение по разным спорным эпизодам.

Вот как прокомментировал приглашение Орсато председатель ЭСК Павел Каманцев.

Павел Каманцев руководитель судейского комитета «Даниэле Орсато будет взаимодействовать, как и все остальные эксперты – либо с помощью голосования, либо онлайн. Ничего нового в этой части нет. Очень рады, что удалось его заполучить. Как только завершил карьеру, согласился сотрудничать с нами.



Стандартно у нас договорённость и контракт на один сезон. Даниэле с текущего тура будет участвовать в работе с нами. Для себя мы не исключаем его приглашения на зимние и летние сборы. Он один из топовых арбитров».

Конечно, на бумаге всё это выглядит круто. Ведь Даниэле – один из топовых итальянских арбитров. Начал работать на профессиональном уровне в 2002-м. Спустя восемь лет получил категорию ФИФА в вошёл в состав элитных арбитров УЕФА. Сначала обслуживал встречи Лиги Европы и отборочные к чемпионатам Европы и мира, в 2015-м добрался и до Лиги чемпионов. Но расцвета карьеры пришлось подождать. Первый крупный международный турнир в качестве главного он отработал летом 2021-го, когда был назначен на матчи Евро-2020. Потом — ЧМ-2022 и Евро-2024.

23 августа итальянец отработал свой единственный финал Лиги чемпионов — между «ПСЖ» и «Баварией». Тогда прошло без особых нареканий. Самую мощную публичную критику он получил в декабре 2022-го. После полуфинала чемпионата мира. На Орсато набросился Лука Модрич, который назвал работу рефери катастрофой.

Лука Модрич полузащитник сборной Хорватии «Он не назначил угловой в нашу пользу, но поставил пенальти, которого, на мой взгляд, не было, потому что игрок Аргентины столкнулся с нашим вратарём. Не могу поверить, что здесь назначили 11-метровый. Я никогда не говорю об арбитрах, однако сегодня невозможно не говорить. Орсато – один из худших судей, которых я знаю. Не только из-за сегодняшнего матча. Он не единожды судил матчи, в которых я принимал участие, и я не запомнил ничего хорошего из его работы. Просто катастрофа».

Однако это дело прошлое. У Даниэле всё равно была очень хорошая репутация. Например, его приглашали работать в другие страны. В частности, в Саудовскую Аравию и Румынию. А в 2024-м все увидели его слёзы. После ответного полуфинального матча Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Боруссия» Дортмунд Орсато заплакал. Это был его последний матч на турнире. Финальную же игру в карьере он отработал уже на Евро, когда получил назначение на четвертьфинал, в котором Англия прошла Швейцарию.

Даниэле Орсато Фото: Fabio Ferrari/Zuma/ТАСС

Даниэле обладатель множества наград за работу в Серии А. А по количеству отработанных матчей является вторым в истории лиги – у него их 289. И есть в назначении Орсато ещё пара интересных моментов, о которых нам рассказал экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов: «Во-первых, в ЭСК теперь пять иностранцев. Это важно, потому что при голосовании не может быть равенства – количество экспертов теперь нечётное. Теперь может быть 3:2, 4:1 или 5:0, но никак не 2:2. Наверное, это самый любопытный момент в его назначении.

Второе, что нужно отметить: УЕФА разрешил итальянцу работать в России – это хороший знак в условиях бана. Теперь у нас есть Мажич из Сербии, Питана из Аргентины, Ирматов из Узбекистана, Чакыр из Турции и вот итальянец Орсато. Неплохо и даже вдохновляюще по нынешним временам».