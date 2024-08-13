Топ-матчи среды: Суперкубок УЕФА, а российские клубы сразятся за национальный трофей

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Посмотреть все события 14 августа в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 17:15: ЦСКА — «Пари Нижний Новгород», Кубок России, группа C, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: нижегородцев снова ждёт разгромное поражение?

Эти же команды совсем недавно рубились в РПЛ, и москвичи увезли из Нижнего Новгорода крупную победу 3:0. А в мае на том же стадионе они покуражились ещё сильнее (6:2). Похоже, с самым удобным для них соперником всё ясно. Или нет? ЦСКА вот недавно дважды проиграл ослабленному потерями «Краснодару» (0:1, 1:2), а «Пари НН» исправился за прежние провалы: пусть и не без везения, но минимально одолел махачкалинское «Динамо» и «Химки». С одной стороны, теперь соперник куда неудобнее. С другой — шести очков после четырёх туров в чемпионате мало кто ждал. Пора пошуметь и в Кубке?

⚽️ 17:15: «Рубин» — «Зенит», Кубок России, группа D, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: неудобный соперник поставит чемпиона на место?

Да, казанцы недавно приняли четыре безответных гола от петербуржцев в чемпионате. Но это вовсе не тенденция: «Рубин» побеждал «Зенит» и в этом году (2:0), и в 2021-м, и в 2020-м (по 2:1). В эпоху Сергея Семака такое мало кому под силу. У того же «Спартака», например, за аналогичный период есть только одна кубковая победа над чемпионами. Заранее хоронить «Рубин» точно не стоит, тем более в Кубке обе команды проведут ротацию. Да и Вендел травмирован. Шансы у казанцев, ещё и при родной публике, точно имеются.

⚽️ 19:30: «Крылья Советов» — «Спартак», Кубок России, группа A, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: самарцы возьмут реванш?

Так уж получилось, что это третий матч, в котором соперники совсем недавно пересекались. И здесь та же история, что и ранее: более статусная команда громила менее статусную (3:0). На тот момент казалось, что спартаковцы воспряли, а самарцы угодили в глубокий кризис. Но вот в следующем туре первые не смогли вскрыть «Ахмат», который перед этим принял пятёрку от «Локо», а вторые в ярком стиле переиграли «Факел». «Спартак» сейчас крайне нестабильны, а вот «Крылья» вполне способны воодушевиться и на моральном подъёме выдать вторую подряд победу.

⚽️ 19:30: «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала, Кубок России, группа A, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: динамовское дерби

Клубы «Динамо» есть по всему миру: не только в России и бывших странах СССР, но и в Румынии, Чехии, Словакии, Хорватии, Сербии, США и так далее. При этом динамовские дерби в нашем футболе – явление не самое частое. Москва с Махачкалой играли дважды в 2004 году в 1/16 Кубка, и столичные дважды были сильнее (2:0, 3:0). И вот 20 лет спустя они встречаются вновь. Хороший повод у нового поколения дагестанцев поквитаться за старое. Ну а столичным – исправиться за 0:3 от «Спартака» в первой игре Кубка.

⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Аталанта», Суперкубок УЕФА, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: мадридцы снова заберут первый еврокубок сезона?

За последние 10 лет «Реал» пять раз участвовал в Суперкубке и только раз упустил трофей, в 2018-м уступив землякам из «Атлетико». Это было настолько давно, что с клубом тогда работал Хулен Лопетеги. А тут ещё и Килиана Мбаппе подвезли. У четвёртой команды Италии вообще есть шансы против этих еврокубковых монстров? Она и в товарищеских-то матчах с далеко не самыми сильными оппонентами борьбу не вывезла: 0:0 с «Аз Алкмар», 1:4 с «Пармой» и 0:3 — с «Санкт-Паули». Ещё и Алексей Миранчук в «Атланту» ушёл. И тем не менее в одном отдельно взятом матче произойти может что угодно.