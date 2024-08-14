Махачкалинскому «Динамо» пока приходится непросто, а у «Пари НН» нет повода жаловаться на судейство.

Один клуб РПЛ страдает от арбитров чаще других. Таблица ошибок судей после 4-го тура

4-й тур РПЛ завершён. Составлена символическая сборная, определены претенденты на звание лучшего игрока. Пришло время подсчитать ошибки арбитров. «Чемпионат» обновляет таблицу на основе экспертизы Игоря Федотова.

Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Сергей Цыганок назначил пенальти в ворота «Оренбурга» после просмотра повтора Фото: ФК «Оренбург»

Предыдущие ошибки арбитров

Вы можете следить за хронологией. Например, в 1-м, 2-м и 3-м турах арбитры совершили всего по одной грубой ошибке.

Ошибки судей в 4-м туре

4-й тур оказался самым результативным в этом плане. Виталий Мешков ошибочно не показал вторую жёлтую карточку футболисту «Пари НН» в матче с «Химками». А Евгений Кукуляк не поставил пенальти в ворота «Локомотива» в игре с махачкалинским «Динамо».

Игорь Федотов футбольный арбитр «На 60-й минуте надо было назначать 11-метровый в ворота «Локо». Защитник не сыграл в мяч, не успел, поставил ногу — это наступ. Кукуляк находился в идеальной позиции и всё видел. Почему для него это не 11-метровый? А для Шадыханова, который работал на VAR, почему? Такие эпизоды рождают в голове непонятные мысли».

Таблица ошибок судей после 4-го тура РПЛ

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды Разница «Динамо» Мх 2 0 -2 «Динамо» М 1 0 -1 «Крылья Советов» 1 0 -1 «Химки» 1 0 -1 «Зенит» 0 0 0 «Краснодар» 0 0 0 «Спартак» 0 0 0 ЦСКА 0 0 0 «Рубин» 0 0 0 «Ахмат» 0 0 0 «Оренбург» 0 0 0 «Акрон» 0 0 0 «Локомотив» 0 1 +1 «Ростов» 0 1 +1 «Факел» 0 1 +1 «Пари НН» 0 2 +2

Таблица ошибок, исправленных VAR

Сергей Цыганок назначил пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Акроном» после того, как сам сбегал к монитору. А Виталий Мешков засчитал гол «Пари НН» в ворота «Химок» после просмотра повтора.