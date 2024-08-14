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Против кого судьи ошибались чаще всего в 4-м туре РПЛ, таблица и разбор ошибок, Спартак, Зенит, ЦСКА, Динамо, Локомотив

Один клуб РПЛ страдает от арбитров чаще других. Таблица ошибок судей после 4-го тура
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей
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Махачкалинскому «Динамо» пока приходится непросто, а у «Пари НН» нет повода жаловаться на судейство.

4-й тур РПЛ завершён. Составлена символическая сборная, определены претенденты на звание лучшего игрока. Пришло время подсчитать ошибки арбитров. «Чемпионат» обновляет таблицу на основе экспертизы Игоря Федотова.

Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Сергей Цыганок назначил пенальти в ворота «Оренбурга» после просмотра повтора

Сергей Цыганок назначил пенальти в ворота «Оренбурга» после просмотра повтора

Фото: ФК «Оренбург»

Предыдущие ошибки арбитров

Вы можете следить за хронологией. Например, в 1-м, 2-м и 3-м турах арбитры совершили всего по одной грубой ошибке.

Ошибки судей в 4-м туре

4-й тур оказался самым результативным в этом плане. Виталий Мешков ошибочно не показал вторую жёлтую карточку футболисту «Пари НН» в матче с «Химками». А Евгений Кукуляк не поставил пенальти в ворота «Локомотива» в игре с махачкалинским «Динамо».

Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«На 60-й минуте надо было назначать 11-метровый в ворота «Локо». Защитник не сыграл в мяч, не успел, поставил ногу — это наступ. Кукуляк находился в идеальной позиции и всё видел. Почему для него это не 11-метровый? А для Шадыханова, который работал на VAR, почему? Такие эпизоды рождают в голове непонятные мысли».

Как судьи отработали в остальных матчах 4-го тура:
«С Карасёвым что-то происходит. Он не похож сам на себя». Разбор судейства в 4-м туре РПЛ
Эксклюзив
«С Карасёвым что-то происходит. Он не похож сам на себя». Разбор судейства в 4-м туре РПЛ

Таблица ошибок судей после 4-го тура РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Динамо» Мх20-2
«Динамо» М10-1
«Крылья Советов»10-1
«Химки»10-1
«Зенит»000
«Краснодар»000
«Спартак»000
ЦСКА000
«Рубин»000
«Ахмат»000
«Оренбург»000
«Акрон»000
«Локомотив»01+1
«Ростов»01+1
«Факел»01+1
«Пари НН»02+2

Таблица ошибок, исправленных VAR

Сергей Цыганок назначил пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Акроном» после того, как сам сбегал к монитору. А Виталий Мешков засчитал гол «Пари НН» в ворота «Химок» после просмотра повтора.

КомандаИсправления против командыИсправления в пользу командыРазница
«Спартак»02+2
«Акрон»13+2
«Зенит»02+2
«Химки»34+1
«Краснодар»01+1
ЦСКА01+1
«Локомотив»110
«Динамо» М000
«Крылья Советов»000
«Факел»21-1
«Ростов»10-1
«Пари НН»01-1
«Ахмат»10-1
«Оренбург»20-2
«Динамо» Мх20-2
«Рубин»30-3
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