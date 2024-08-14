Один клуб РПЛ страдает от арбитров чаще других. Таблица ошибок судей после 4-го тура

4-й тур РПЛ завершён. Составлена символическая сборная, определены претенденты на звание лучшего игрока. Пришло время подсчитать ошибки арбитров. «Чемпионат» обновляет таблицу на основе экспертизы Игоря Федотова.
Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Сергей Цыганок назначил пенальти в ворота «Оренбурга» после просмотра повтора
Фото: ФК «Оренбург»
Предыдущие ошибки арбитров
Вы можете следить за хронологией. Например, в 1-м, 2-м и 3-м турах арбитры совершили всего по одной грубой ошибке.
Ошибки судей в 4-м туре
4-й тур оказался самым результативным в этом плане. Виталий Мешков ошибочно не показал вторую жёлтую карточку футболисту «Пари НН» в матче с «Химками». А Евгений Кукуляк не поставил пенальти в ворота «Локомотива» в игре с махачкалинским «Динамо».
«На 60-й минуте надо было назначать 11-метровый в ворота «Локо». Защитник не сыграл в мяч, не успел, поставил ногу — это наступ. Кукуляк находился в идеальной позиции и всё видел. Почему для него это не 11-метровый? А для Шадыханова, который работал на VAR, почему? Такие эпизоды рождают в голове непонятные мысли».
Таблица ошибок судей после 4-го тура РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Динамо» Мх
|2
|0
|-2
|«Динамо» М
|1
|0
|-1
|«Крылья Советов»
|1
|0
|-1
|«Химки»
|1
|0
|-1
|«Зенит»
|0
|0
|0
|«Краснодар»
|0
|0
|0
|«Спартак»
|0
|0
|0
|ЦСКА
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Ахмат»
|0
|0
|0
|«Оренбург»
|0
|0
|0
|«Акрон»
|0
|0
|0
|«Локомотив»
|0
|1
|+1
|«Ростов»
|0
|1
|+1
|«Факел»
|0
|1
|+1
|«Пари НН»
|0
|2
|+2
Таблица ошибок, исправленных VAR
Сергей Цыганок назначил пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Акроном» после того, как сам сбегал к монитору. А Виталий Мешков засчитал гол «Пари НН» в ворота «Химок» после просмотра повтора.
|Команда
|Исправления против команды
|Исправления в пользу команды
|Разница
|«Спартак»
|0
|2
|+2
|«Акрон»
|1
|3
|+2
|«Зенит»
|0
|2
|+2
|«Химки»
|3
|4
|+1
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|ЦСКА
|0
|1
|+1
|«Локомотив»
|1
|1
|0
|«Динамо» М
|0
|0
|0
|«Крылья Советов»
|0
|0
|0
|«Факел»
|2
|1
|-1
|«Ростов»
|1
|0
|-1
|«Пари НН»
|0
|1
|-1
|«Ахмат»
|1
|0
|-1
|«Оренбург»
|2
|0
|-2
|«Динамо» Мх
|2
|0
|-2
|«Рубин»
|3
|0
|-3