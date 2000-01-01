Серхи Роберто покинул «Барселону» после 18 лет в клубе
11 августа хавбек покинул «Барселону», в которой играл половину своей жизни. Такой преданности можно позавидовать! Чего он добился вместе с «Барсой»?
Вместе с «Барселоной» с 14 лет
Роберто присоединился к академии «Ла Масия» в 14 лет Он прошёл через молодёжные команды сине-гранатовых.
Серхи не совершил ни одного перехода за всю карьеру, а в прошлом году стал капитаном.
Серхи не совершил ни одного перехода за всю карьеру, а в прошлом году стал капитаном.
Последний игрок эпохи Гвардиолы
Роберто — последний игрок эпохи Гвардиолы (2008-2012). Под руководством Пепа каталонский клуб выигрывал все возможные клубные трофеи. Многие из болельщиков «Барсы» до сих пор считают, что это был один из лучших периодов клуба.
22 трофея с клубом
Роберто провёл в «Барсе» 373 матча и забил 19 мячей. Вместе с «блауграной» он выиграл 22 трофея. Стал двукратным победителем Лиги чемпионов и клубного ЧМ (2016), семикратным чемпионом Испании, обладателем Суперкубка УЕФА. Он забрал шесть Кубков и пять Суперкубков Испании.
Памятный гол в ворота «ПСЖ»
Этот матч болельщики «Барсы» запомнили надолго, если не на всю жизнь. «Барселона» уступила в первом матче 0:4, а ответный выиграла со счётом 6:1. Решающий мяч забил Роберто на 90+5-й минуте.
Реакция Месси на уход Роберто
«Желаю тебе удачи на новом этапе карьеры. Всего тебе наилучшего!» — сказал Лионель Месси в обращении к своему бывшему одноклубнику.
Что теперь?
Главная причина ухода Роберто — окончание контракта. По данным журналиста Фабрицио Романо, Роберто может продолжить карьеру в «Аяксе» или в «Фиорентине».
Серхи Роберто покинул «Барселону» спустя 18 лет. Чего он добился вместе с клубом?
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