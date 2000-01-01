Серхи Роберто покинул «Барселону» спустя 18 лет. Чего он добился вместе с клубом?

Вместе с «Барселоной» с 14 лет

Роберто присоединился к академии «Ла Масия» в 14 лет Он прошёл через молодёжные команды сине-гранатовых.

Серхи не совершил ни одного перехода за всю карьеру, а в прошлом году стал капитаном.