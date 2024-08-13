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Оренбург — Локомотив — 2:3, видеообзор матча 2-го тура Кубка России, голы: Сулейманов, Куэро, Раков, статистика, 13 августа 2024

«Локо» опять выдал шоу благодаря воспитанникам! Это когда-нибудь кончится? Видео
Георгий Илющенко
Отчёт Оренбург — Локомотив — 2:3
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В Кубке красно-зелёные берут максимум. Несмотря на спорное судейство.

«Локо» и «Оренбург» выдали шоу в Кубке России, оформив на двоих пять голов. Причём москвичи трижды выходили вперёд — вновь пропускать в ответ они не стали. Не обошлось и без странного судейского решения.

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2024, вторник. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Сулейманов – 8'     1:1 Куэро – 15'     1:2 Сулейманов – 36'     2:2 Куэро – 53'     2:3 Раков – 82'    

Как и всегда в Кубке России, команды провели заметную ротацию. За «Оренбург» впервые вышел арендованный у «Галатасарая» 21-летний левый защитник Караташ, в основе оказались резервисты в РПЛ и основные в Кубке Москвичёв, Максимов, Зотов, Барановский, Муро (его из-за травмы ещё в первом тайме сменит Хотулёв), Куэро и Оганесян.

Были дебютанты и у «Локо» — Митрюшкин (экс-«Химки») и Тимофеев (экс-«Ахмат»). Ещё Михаил Галактионов доверился вернувшемуся из дзержинского «Арсенала» Погостнову. Митай, Салтыков, Сарвели и Раков тоже играли с первых минут.

Как раз Вадим заработал пенальти в самом начале матча, откликнувшись на заброс Баринова в стиле Бекхэма. А знаете, кто сфолил? Тот самый Караташ. Были подозрения на офсайд — хозяевам они не помогли. Сулейманов чётко уложил мяч в правый нижний от себя угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Радоваться долго москвичам всё равно не позволили: несколько минут спустя Башич отдал в штрафную на Оганесяна, тот пытался обыграть на замахе Ненахова и наткнулся на его ногу. Видеопроверка вновь прошла в пользу атакующей стороны. И всё же вопросы к ней имеются: а это точно нарушение? Будет любопытно узнать мотивацию такого решения и от главного судьи Буланова, и от его коллеги на VAR Чебана.

Да, контакт случился. Но его инициатором был именно сменивший вектор движения Оганесян. Случись такое в матче «Спартака» с ЦСКА или повлияй на результат, на причастных арбитров навалился бы безумный прессинг.

Столкновение Оганесяна и Ненахова в штрафной хозяев

Столкновение Оганесяна и Ненахова в штрафной хозяев

Фото: ФК «Локомотив»

Куэро пробил по центру и попал в ногу прыгнувшему влево Митрюшкину, но мяч всё равно залетел в ворота. Антон, кстати, незадолго до этого эффектно справился с выстрелом того же футболиста. Теперь вот не повезло.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Не сказать, что футбол был мегаатакующим. Несмотря на это, «Локо» выглядел интереснее и на 36-й минуте забил. Кто сделал гол? Всё же те лица: Раков и Сулейманов. Первый справа прострелил вдоль ворот, а второй замкнул с нескольких метров. Случались и другие ситуации, когда эта связка создавала остроту. Может, ей и в РПЛ играть почаще?

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На второй тайм вышел герой «Оренбурга» в прошлом и «Локомотива» в нынешнем Воробьёв. А на первый план вышел другой персонаж — последовавший в обратном направлении Рыбчинский. Перепасовка Дмитрия с Барановским привела к классной передаче на Куэро, и эквадорец в касание прошил ближний угол. Митрюшкин вроде бы закрывал его, однако среагировать не успел.

Почему Рыбчинскому не мешал Баринов? Видимо, по старой памяти принял за своего.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Футбол смотрелся вполне живо и дальше, причём в обе стороны: шансы были у Оганесяна (дважды), у Воробьева, у Митая. А решающий гол состоялся в самом финале — его на 82-й минуте забил тот, кто и в предыдущем туре Кубка России: Раков принял пас Тикнизяна, качнул Столбова и закинул мяч в дальний угол. Без шансов для Москвичёва.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

У «Локо» теперь шесть очков после двух туров. Выход из группы, похоже, задача практически решённая. На счастье арбитров, которые помогли «Оренбургу» с назначением спорного пенальти. Тем не менее сами оренбуржцы уважения тоже заслуживают — играли они достойно.

Турнирная таблица Кубка России
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