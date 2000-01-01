Английский клуб сыграл в футболках наизнанку. Зачем?

Пришлось переодеваться

Однако уже через три минуты футболистам «Доркинга» пришлось вернуться в раздевалку из-за жалоб зрителей на то, что они не могут отличить команды. После возвращения форма с оранжевой сменилась на белую. Оказалось, что майки просто надели наизнанку.