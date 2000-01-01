Английский клуб сыграл в футболках наизнанку
Игроки «Доркинга» из пятой лиги Англии вышли на матч, но уже через три минуты ушли с поля, чтобы вывернуть футболки наизнанку. Зачем они это сделали?
«Своих отличим!»
Команда «Доркинг» вышла на поле в ярко-оранжевой форме. Такая же по цвету оказалась и у соперников из «Труро». Игру решили начать так, потому что тренеры дружно сказали: «Своих отличим!»
Пришлось переодеваться
Однако уже через три минуты футболистам «Доркинга» пришлось вернуться в раздевалку из-за жалоб зрителей на то, что они не могут отличить команды. После возвращения форма с оранжевой сменилась на белую. Оказалось, что майки просто надели наизнанку.
Английский клуб сыграл в футболках наизнанку. Зачем?
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