Лопеса встретили в родном городе после ОИ и ЧЕ
Полузащитник сборной Испании привёз в свой родной Эль-Кампильо медали с Евро-2024 и Олимпиады. Вы только посмотрите, как Фермина встретили в небольшом городе! Это явно королевский приём.
Фермин Лопес привёз в родной город медали Евро-2024 и ОИ. Его встретили по-королевски
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