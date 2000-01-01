Фермин Лопес привёз в родной город медали Евро-2024 и ОИ. Его встретили по-королевски

Лопеса встретили в родном городе после ОИ и ЧЕ

Полузащитник сборной Испании привёз в свой родной Эль-Кампильо медали с Евро-2024 и Олимпиады. Вы только посмотрите, как Фермина встретили в небольшом городе! Это явно королевский приём.