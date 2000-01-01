Рамос учит своих детей бить пенальти. Видео
Серхио не терял времени, пока ждал предложения от новых клубов. Испанец решил научить своих детей бить пенальти. Мастер-класс на уровне!
Рамос учит своих детей бить пенальти. Видео
Читайте также
Команда побрилась, чтобы поддержать капитана
Английский клуб сыграл матч в футболках наизнанку
Серхи Роберто покинул «Барселону» спустя 18 лет
Лопеса встретили в родном городе после ОИ и ЧЕ
Литвинов повторил рекорд РПЛ
«Зенит» повторил рекорд по сухим победам в РПЛ
У «Локо» худший старт в РПЛ со времён чемпионства
Как Альвареса встретили фанаты «Атлетико». Видео
Испания — действующий чемпион множества турниров
«Аль-Наср» представил новую форму в игре «Роблокс»
Клуб из Парагвая потерял чемпионский кубок. Видео
Испанец не прошёл досмотр из-за золота ОИ. Видео
Пепе завершил карьеру в 41 год. Какой она была?
Зачем Артета попросил ограбить игроков «Арсенала»
Мюллер помог Германии взять золото ОИ в конкуре
Топ-7 игроков по голам в финалах больших турниров