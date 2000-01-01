Шведская команда побрилась наголо ради поддержки капитана, борющегося с раком. Видео

Шведская команда побрилась наголо ради поддержки капитана, борющегося с раком

Футболисты шведского «Кальмар АИК» побрились наголо, чтобы поддержать своего 24-летнего капитана Маркуса Хермана, который борется с раком. Его реакцию не передать словами.