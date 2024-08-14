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Рубин — Зенит, Кубок России, 14 августа 2024, как Зениту играть без Вендела, травма, что сказал Семак, подробности, проблемы

Как «Зениту» играть без Вендела? Есть несколько вариантов
Дмитрий Зимин
Как «Зениту» играть без Вендела?
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Вот и первая проблема у Сергея Семака.

Хорхе Карраскалю хватило несколько минут после выхода на поле, чтобы сделать главное: вырубить одну из звёзд «Зенита». Мяч был в середине поля, а колумбиец влетел в бразильца сзади. Визуально подкат был не опасный: ведь в отбор динамовец шёл без прямых ног. Обычно после таких подкатов поднимаются и играют дальше. Но всё пошло не плану: Вендел долго лежал на газоне, потом дождался медиков, с их помощью дошёл до скамейки, однако так и не смог нормально вернуться в игру. Его оперативно заменили, и стало понятно: ничего хорошего «Зениту» ждать не стоит.

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14 августа 2024, среда. 17:15 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Зенит
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На пресс-конференции Сергей Семак подтвердил: всё совсем не радужно. И даже пробросил фразу про риск повреждения крестообразных связок. Тогда в клубе точно многие напряглись: ведь бразилец не только ключевой игрок центра поля, но и лучший ассистент – шесть голевых за четыре матча. Но в итоге, похоже, удалось избежать самого страшного.

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Сначала с инсайдом выступил Георгий Черданцев: он заявил, что Вендел пропустит несколько ближайших матчей, но в целом отделался лёгким испугом. Потом эти данные подтвердил портал Bobsoccer: по их данным, полузащитник может восстановиться к матчу со «Спартаком» (24 августа).

Однако оптимизма коллег не разделил один из главных бразильских журналистов Вене Касагранде, специализирующийся на «Фламенго». По его информации, футболист пропустит около 40 дней из-за растяжения связок коленного сустава.

Травма Вендела

Травма Вендела

Фото: РИА Новости

Сам «Зенит» никакого официального заявления о повреждении лидера не делал. Но так или иначе мы понимаем: от двух до восьми матчей Вендел пропустит. Отсюда следующий вопрос: как «Зениту» поменяться, чтобы сохранить эффективность, а для Максима Глушенкова желательно ещё и голы?

Вариант первый – оставить всех на своих местах и подобрать опцию непосредственно на позиции Вендела. То есть чуть выше Вильмара Барриоса, но ниже Клаудиньо. Здесь вариантов достаточно. На позиции Вендела с потерей качества могут сыграть чуть более оборонительные Дмитрий Васильев или Юрий Горшков. Первый в этом сезоне не играл вообще, а второго Семак видит именно в центре полузащиты, выпуская на замену. Так почему бы не дать ему шанс проявить себя в старте. И есть более атакующая опция – Александр Ерохин. В Кубке он вышел в качестве капитана и сделал 1+1 с «Факелом». Понятно, что полный матч держать высокий темп ему будет непросто. Но на 50-60 минут ветерана наверняка хватит.

Юрий Горшков в игре

Юрий Горшков в игре

Фото: ФК «Зенит»

Вариант второй – смена позиций. Её как раз мы увидели в матче с «Динамо» после травмы Вендела. Глушенкова отвязали от правого фланга и переместили в центр. Именно с новой позиции он и забил победный гол. А на место Максима отправили Артура – 15-миллионного бразильца, который в новом сезоне стал запасным. При этом важное наблюдение: вскоре после получения игроками новых ролей, структура сине-бело-голубых слегка сломалась. Последние полчаса динамовцы больше владели мячом, больше атаковали, а у Питера впереди почти ничего не получалось. И вряд ли этим был доволен тренерский штаб.

Так или иначе, «Зенит» потеряет без Вендела в качестве. Бразилец на старте был в сумасшедшей форме. Это проблема, с которой Семаку придётся справляться. Одна из первых в сезоне, но вряд ли последняя.

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