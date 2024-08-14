Как «Зениту» играть без Вендела? Есть несколько вариантов

Хорхе Карраскалю хватило несколько минут после выхода на поле, чтобы сделать главное: вырубить одну из звёзд «Зенита». Мяч был в середине поля, а колумбиец влетел в бразильца сзади. Визуально подкат был не опасный: ведь в отбор динамовец шёл без прямых ног. Обычно после таких подкатов поднимаются и играют дальше. Но всё пошло не плану: Вендел долго лежал на газоне, потом дождался медиков, с их помощью дошёл до скамейки, однако так и не смог нормально вернуться в игру. Его оперативно заменили, и стало понятно: ничего хорошего «Зениту» ждать не стоит.

На пресс-конференции Сергей Семак подтвердил: всё совсем не радужно. И даже пробросил фразу про риск повреждения крестообразных связок. Тогда в клубе точно многие напряглись: ведь бразилец не только ключевой игрок центра поля, но и лучший ассистент – шесть голевых за четыре матча. Но в итоге, похоже, удалось избежать самого страшного.

Сначала с инсайдом выступил Георгий Черданцев: он заявил, что Вендел пропустит несколько ближайших матчей, но в целом отделался лёгким испугом. Потом эти данные подтвердил портал Bobsoccer: по их данным, полузащитник может восстановиться к матчу со «Спартаком» (24 августа).

Однако оптимизма коллег не разделил один из главных бразильских журналистов Вене Касагранде, специализирующийся на «Фламенго». По его информации, футболист пропустит около 40 дней из-за растяжения связок коленного сустава.

Травма Вендела Фото: РИА Новости

Сам «Зенит» никакого официального заявления о повреждении лидера не делал. Но так или иначе мы понимаем: от двух до восьми матчей Вендел пропустит. Отсюда следующий вопрос: как «Зениту» поменяться, чтобы сохранить эффективность, а для Максима Глушенкова желательно ещё и голы?

Вариант первый – оставить всех на своих местах и подобрать опцию непосредственно на позиции Вендела. То есть чуть выше Вильмара Барриоса, но ниже Клаудиньо. Здесь вариантов достаточно. На позиции Вендела с потерей качества могут сыграть чуть более оборонительные Дмитрий Васильев или Юрий Горшков. Первый в этом сезоне не играл вообще, а второго Семак видит именно в центре полузащиты, выпуская на замену. Так почему бы не дать ему шанс проявить себя в старте. И есть более атакующая опция – Александр Ерохин. В Кубке он вышел в качестве капитана и сделал 1+1 с «Факелом». Понятно, что полный матч держать высокий темп ему будет непросто. Но на 50-60 минут ветерана наверняка хватит.

Юрий Горшков в игре Фото: ФК «Зенит»

Вариант второй – смена позиций. Её как раз мы увидели в матче с «Динамо» после травмы Вендела. Глушенкова отвязали от правого фланга и переместили в центр. Именно с новой позиции он и забил победный гол. А на место Максима отправили Артура – 15-миллионного бразильца, который в новом сезоне стал запасным. При этом важное наблюдение: вскоре после получения игроками новых ролей, структура сине-бело-голубых слегка сломалась. Последние полчаса динамовцы больше владели мячом, больше атаковали, а у Питера впереди почти ничего не получалось. И вряд ли этим был доволен тренерский штаб.

Так или иначе, «Зенит» потеряет без Вендела в качестве. Бразилец на старте был в сумасшедшей форме. Это проблема, с которой Семаку придётся справляться. Одна из первых в сезоне, но вряд ли последняя.