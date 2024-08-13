«Ростов» исправился перед Карпиным. Но после такой ошибки тренер вряд ли доволен. Видео

Валерий Карпин был жутко недоволен вторым таймом последнего матча с «Рубином» (1:1). Досталось всем. Основной посыл – так выходить на поле нельзя. Так что кубковый матч с «Химками» в середине недели – хорошая возможность для команды реабилитироваться и перед тренером, и перед болельщиками. Тем более в 1-м туре Кубка дончане уступили «Локомотиву» (0:1). И оставаться с нулём очков вряд ли хотели. А вот химчане, наоборот, победили «Оренбург» (1:0) и перед матчем занимали в лайв-таблице второе место. На первом с шестью очками шёл «Локо», который ранее выиграл у оренбуржцев. Тем не менее команда Франка Артиги наверняка хотела приблизиться к своему конкуренту.

Валерий Карпин слегка удивил составом. Мы привыкли, что тренеры на групповом этапе выпускают, как правило, резервистов. И редко разбавляют состав футболистами основы. Но тренер не стал беречь игравших с «Рубином». Вахания, Сако, Глебов, Роналдо – все они появились в старте. Артига тоже замиксовал состав: например, с первых минут появились Заболотный, Фаринья, Хосонов и новичок Зелимхан Бакаев, который тоже наверняка рассматривается как первый выбор на РПЛ.

«Ростов» должен был вызвать овации своих трибун уже на третьей минуте. Вахания классно навесил с фланга на одинокого Кучаева, который классно бил примерно с семи метров. Вратарь уже вряд ли бы справился, но новичок дончан просто не попал в створ. Вообще, хозяева сразу обозначили преимущество и стали доминировать. Гости этому не противились, были согласны действовать вторым номером. С этим никаких проблем. Правда, вряд ли в их планы входило пропустить гол уже на восьмой минуте.

Снова мяч с фланга от Вахании полетел в штрафную, где рухнули два игрока «Ростова», но дошёл до того же Кучаева. Во второй раз Константин не ошибся и открыл счёт.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После этого дончане чуть сбавили темп. И по давней традиции посчитали, что дело сделано. Ошибка, на которую так часто указывает Карпин. Но к 30-й минуте игроки хозяев снова разбегались. И могли очень быстро забить второй. Классно бил Роналдо, но выше. Потом один на один вылетал Комличенко, однако Николай бахнул точно в ноги вратарю. Только с третьей попытки удалось удвоить счёт. Роналдо сделал гол, по сути, сам: принял мяч, убежал от Анджелковича и пробил под вратарём. Отличное исполнение.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Потом могли класть третий: Игнатов убрал двоих, однако Кокарев спас. Всё складывалось слишком идеально для «Ростова». Ровно до добавленного времени, когда Хосонов заметил открывание Бакаева и забросил мяч вперёд. Мелёхин вместо выноса головой решил кому-то поклониться – можем предположить, что в раздевалке Карпин рвал и метал. Потому что Зелимхан перебросил Одоевского. Первый гол арендованного зенитовца за новый клуб.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Интересно, что в перерыве замену сделал только Карпин. И то по позиции. А вот Артига оставил всё как есть. Хотя объективно игра не особо получалась. «Ростов» чуть больше держал мяч, но без особой агрессии впереди. «Химки» стали напрягать больше, при этом моменты создавать не выходило. Смотреть на происходящее было тяжело. На 82-й минуте подмосковная команда наконец-то создала себе супершанс, но Абдуллахи не попал головой в створ.

А дальше ростовчане сняли все вопросы о победителе. После ошибки Кокарева отличился Голенков.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После этой победы «Ростов» сравнялся по очкам с «Химками». Но за счёт победы в личном матче донская команда занимает вторую строчку в таблице.