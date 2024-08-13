Дебют хуже трудно представить. Чалов и ПАОК непостижимо вылетели из Лиги чемпионов

ПАОК Магомеда Оздоева и теперь Фёдора Чалова безумно любит атаковать, но при этом в защите совсем не идеален. Доказывает это как плей-офф предыдущего греческого чемпионата (разница мячей 21:13 за 10 игр), так и нынешняя квалификация Лиги чемпионов: 4:2 по итогам двух матчей со скромным боснийским «Борацем» и 2:2 – в первой встрече с шведами из «Мальмё». Вторая стала ещё более результативной.

Чалов перешёл в ПАОК совсем недавно и третий раз подряд остался в запасе, но сегодня всё-таки дебютировал. Оздоев же привычно вышел в основе. И с самой комфортной позиции посмотрел два быстрых курьёзных гола:

на 10-й минуте Янссен отлично сыграл на втором этаже и превратил вброс аута в предголевую передачу, скинув мяч на дальнюю штангу. Его головой же запихнул в ворота греков Нанаси;

на 21-й минуте Тайсон (да-да, тот самый экс-игрок «Шахтёра») с угла штрафной вместо подачи хитро закрутил мяч в дальний угол. 37-летний Далин (этого вратаря вы можете помнить по сборной Швеции) должен был реагировать, но в ожидании замыкания застыл на месте.

Точка, с которой Тайсон забил «Мальмё» Фото: Скрин из трансляции

Но самое эпичное, конечно, случилось в финале тайма. С 43-й минуты команды забили трижды! И как красиво! Загибаем пальцы:

20-летний центральный защитник Кульеракис (автор дубля «Борацу») возомнил себя Роберто Карлосом и с 35 метров бабахнул точно в дальнюю девятку. 2:1! Ждём этого парня в европейском топ-клубе. А Далин мог и не прыгать;

в ответной атаке вновь отличился Нанаси! Поймал длинный диагональный заброс и точно пробил в касание. К хорватскому вратарю ПАОКа Котарски есть вопросы;

экс-полузащитник «Бенфики», серб Живкович, убрал мяч под левую, крутанул соперника и прошил дальний нижний угол. Арьен Роббен, ты ли это?

3:2 всего за тайм! И 5:4 – за три! Чалов явно не заскучает в Греции. Осталось только набрать форму и освоиться в новой команде, с чем ему, безусловно, помогает Оздоев.

Дальше град голов, правда, закончился. Хотя даже без него ПАОК был куда ближе к забитому мячу: Кульеракис зарядил в штангу, из выгодной позиции промазал Константелиас. А на 73-й минуте во время двойной замены со скамейки выскочил Чалов. Жаль, в этот же момент ушёл с поля Оздоев. Фёдор помогал команде в прессинге, но толком ничем не запомнился. Да и странно было бы от него сразу же ждать подвигов.

Оборона греков плотно закрывала героического Нанаси и всех его одноклубников. Что мешало сделать это раньше? Загадка. Всё изменилось на 90+6-й минуте. Греки прижались к своим воротам и поплатились за это: подача Ларсена со стандарта, суматоха в штрафной, два сейва Котарски, вынос Камара прямо на Зеттерстрема, отскок, гол. Недотерпели совсем чуть-чуть! Какое-то безумие.

«Мальмё» празднует третий гол в ворота ПАОКа Фото: ФК «Мальмё»

ПАОКу пришлось играть дополнительное время, и там воодушевлённые шведы оказались сильнее. На 99-й минуте Зеттерстрем добавил к голу ассист, создав Кристиансену выход один на один. Ещё один такой же прорыв, только от Али, ликвидировал Котарски. Йонсен пальнул в перекладину. А греки, получив нокдаун в конце основного времени, так и не оправились. Чалову мяч практически не доставался.

«Мальмё» шагнул в решающий квалификационный раунд ЛЧ. ПАОК же отправился в аналогичную стадию Лиги Европы — в групповой этап второго еврокубка нужно будет ещё пробиться сквозь словенский «Целе» или ирландский «Шемрок». В первом же Россию представят только Александр Головин, Матвей Сафонов и, возможно, ещё Никита Хайкин — его «Будё-Глимт», в отличие от ПАОКа, прошёл дальше.