Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Крылья Советов — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Все участники раунда плей-офф Лиги чемпионов: какие клубы вышли, Моуринью, Чалов, кто из россиян сыграет, даты матчей

Двое россиян и Моуринью вылетели из Лиги чемпионов. Главные события отбора
Константин Кринский
Все участники раунда плей-офф ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии
А ещё один россиянин, кстати, пока остаётся в турнире!

Завершились ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В раунд плей-офф, встречи которого состоятся 21 и 27 августа, не попали несколько интересных персон. Но обо всём по порядку.

Моуринью и «Фенербахче» позорно вылетели

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2024, вторник. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 1
ДВ
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Диаките – 90+1'     1:1 Дэвид – 118'    
Удаления: нет / Манди – 109'

Жозе с помпой приезжал в Турцию, получил жёлтую карточку уже в дебютной встрече чемпионата, эмоции хлестали через край. Ожидания болельщиков были сумасшедшие. И по факту «Лилль» пройти было вполне реально. Но в гостях уступили 1:2, а дома только благодаря автоголу на 90+1-й минуте команда легендарного португальца ушла в овертайм и получила шанс на выход в следующий раунд. И всё ведь реально складывалось в пользу турок! На 109-й минуте соперник остался в меньшинстве, однако вместо победы «Фенербахче» пропустил с пенальти. Команда отправляется в Лигу Европы.

Никита Хайкин – в шаге от Лиги чемпионов

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2024, вторник. 20:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
4 : 1
Ягеллония
Белосток, Польша
0:1 Берг – 4'     1:1 Брунстад – 34'     2:1 Dybvik – 38'     3:1 Брунстад – 56'     4:1 Хёг – 70'    

Так-то и раунд плей-офф считается полноценной частью ЛЧ – ведь играют соответствующим «звезданутым» мячом, перед стартовым свистком играет гимн. В общем, важно не это, а то, что «Будё-Глимт» с Никитой Хайкиным прошёл «Ягеллонию», победив что в первом матче, что во втором (1:0 и 4:1). Российский вратарь отыграл все 180 минут.

Чалова дебютировал, но не помог ПАОКу

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2024, вторник. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
3 : 4
ДВ
Мальмё
Мальмё, Швеция
0:1 Нанаси – 10'     1:1 Тайсон – 21'     2:1 Кульеракис – 43'     2:2 Нанаси – 45'     3:2 Живкович – 45+4'     3:3 Зеттерстрем – 90+7'     3:4 Кристиансен – 99'    

Фёдор наконец-то впервые появился в составе новой команды. Греки ярко сыграли с «Мальмё» в первой встрече (2:2), в одном из голов поучаствовал Магомед Оздоев. А ответную встречу не то что яркой — её даже феерической назвать мало. Пять голов команды забили ещё в первом тайме: сначала счёт открыли шведы, затем ПАОК отыгрался и даже вышел вперёд, но оппонент сделал 2:2, а на 45+4-й минуте Андрия Живкович опять вывел хозяев вперёд. И вот он, раунд плей-офф, уже маячит на горизонте – однако ПАОК так вжался в свою штрафную на последних минутах, что пропустил на 90+6-й! А в овертайме — ещё раз. И теперь Чалов вместе с Оздоевым сыграют в квалификации Лиги Европы.

Детали матча и не только
Дебют хуже трудно представить. Чалов и ПАОК непостижимо вылетели из Лиги чемпионов Дебют хуже трудно представить. Чалов и ПАОК непостижимо вылетели из Лиги чемпионов
Чалов уехал из России. Всё о новом клубе и перспективах россиянина в Европе
Официально
Чалов уехал из России. Всё о новом клубе и перспективах россиянина в Европе

«Ред Булл Зальцбург» идёт в ЛЧ, «Ференцварош» остановили, «Карабах» — на кураже

В других матчах жарко было далеко не везде:

  • пражская «Спарта» после домашних 1:1 со «Стяуа» сделала 3:2 на выезде и просочилась дальше;
  • «Ред Булл Зальцбург» от души кайфанул с «Твенте» (3:3), имея в запасе удачный исход первой встречи (2:1);
  • «Карабах» искромсал «Лудогорец» (7:2) в Болгарии, причём четыре мяча азербайджанцы забили в дополнительное время, куда попали в том числе из-за поражения (1:2) в первом матче.

Все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов

  • «Динамо» Киев (Украина) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)
  • «Лилль» (Франция) – «Славия» Прага (Чехия)
  • «Мальмё» (Швеция) – «Спарта» Прага (Чехия)
  • «Будё-Глимт» (Норвегия) – «Црвена Звезда» (Сербия)
  • «Мидтьюлланн» (Дания) – «Слован» Братислава (Словакия)
  • «Динамо» Загреб (Хорватия) – «Карабах» (Азербайджан)
  • «Янг Бойз» (Швейцария) – «Галатасарай» (Турция).
Знакомьтесь, если ещё нет:
От «молодого Нойера» до «грёбаного стыда». Что за российский вратарь перешёл в клуб из ЛЧ
От «молодого Нойера» до «грёбаного стыда». Что за российский вратарь перешёл в клуб из ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android