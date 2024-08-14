Двое россиян и Моуринью вылетели из Лиги чемпионов. Главные события отбора

А ещё один россиянин, кстати, пока остаётся в турнире!

Завершились ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В раунд плей-офф, встречи которого состоятся 21 и 27 августа, не попали несколько интересных персон. Но обо всём по порядку.

Моуринью и «Фенербахче» позорно вылетели

Жозе с помпой приезжал в Турцию, получил жёлтую карточку уже в дебютной встрече чемпионата, эмоции хлестали через край. Ожидания болельщиков были сумасшедшие. И по факту «Лилль» пройти было вполне реально. Но в гостях уступили 1:2, а дома только благодаря автоголу на 90+1-й минуте команда легендарного португальца ушла в овертайм и получила шанс на выход в следующий раунд. И всё ведь реально складывалось в пользу турок! На 109-й минуте соперник остался в меньшинстве, однако вместо победы «Фенербахче» пропустил с пенальти. Команда отправляется в Лигу Европы.

Никита Хайкин – в шаге от Лиги чемпионов

Так-то и раунд плей-офф считается полноценной частью ЛЧ – ведь играют соответствующим «звезданутым» мячом, перед стартовым свистком играет гимн. В общем, важно не это, а то, что «Будё-Глимт» с Никитой Хайкиным прошёл «Ягеллонию», победив что в первом матче, что во втором (1:0 и 4:1). Российский вратарь отыграл все 180 минут.

Чалова дебютировал, но не помог ПАОКу

Фёдор наконец-то впервые появился в составе новой команды. Греки ярко сыграли с «Мальмё» в первой встрече (2:2), в одном из голов поучаствовал Магомед Оздоев. А ответную встречу не то что яркой — её даже феерической назвать мало. Пять голов команды забили ещё в первом тайме: сначала счёт открыли шведы, затем ПАОК отыгрался и даже вышел вперёд, но оппонент сделал 2:2, а на 45+4-й минуте Андрия Живкович опять вывел хозяев вперёд. И вот он, раунд плей-офф, уже маячит на горизонте – однако ПАОК так вжался в свою штрафную на последних минутах, что пропустил на 90+6-й! А в овертайме — ещё раз. И теперь Чалов вместе с Оздоевым сыграют в квалификации Лиги Европы.

«Ред Булл Зальцбург» идёт в ЛЧ, «Ференцварош» остановили, «Карабах» — на кураже

В других матчах жарко было далеко не везде:

пражская «Спарта» после домашних 1:1 со «Стяуа» сделала 3:2 на выезде и просочилась дальше;

«Ред Булл Зальцбург» от души кайфанул с «Твенте» (3:3), имея в запасе удачный исход первой встречи (2:1);

«Карабах» искромсал «Лудогорец» (7:2) в Болгарии, причём четыре мяча азербайджанцы забили в дополнительное время, куда попали в том числе из-за поражения (1:2) в первом матче.

Все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов