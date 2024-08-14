Зубодробительный день в Кубке России! Играют «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Динамо»! LIVE

Сегодня, 14 августа, состоятся матчи 2-го тура группового этапа Кубка России (Путь РПЛ). ЦСКА примет «Пари НН», «Зенит» приедет в гости к «Рубину», «Крылья Советов» и «Спартак» сыграют в Самаре, а также нас ждёт дерби между московским и махачкалинским «Динамо».

История противостояния армейцев и нижегородцев богата на голы – в последних пяти матчах между собой они забили 19 голов на двоих. И только однажды победил «Пари НН». Команда Марко Николича – безусловный фаворит встречи. Это, кстати, ещё и немножечко дерби, ведь встречаются сербские тренеры: гостей тренирует Саша Илич.

Календарь российского сезона устроен таким образом, что матчи с одной и той же вывеской нередко случаются сначала в РПЛ, а затем – и в Кубке России. Это именно тот случай: 27 июля «Зенит» в Казани укатал «Рубин» (4:0). Команда Сергея Семака на таком ходу, что даже страшновато за соперников гегемона. Но вдруг Рашид Рахимов придумает что-то интересное? Или без травмированного Вендела петербуржцы растеряют всю магию?

Матч «Крыльев» и «Спартака» в РПЛ состоятся 3 августа, а теперь команды встречаются в КР. Самарцы наконец-то победили в новом сезоне («Факел» – 3:0), а на красно-белых в принципе приятно смотреть, они при Деяне Станковиче раскрываются с наилучшей стороны. Почти всегда в матчах между «КС» и спартаковцами забивается много голов. Надеемся, эта игра не исключение.

Последний раз «Динамо» из Москвы и из Махачкалы встречались 20 лет назад, и тоже в Кубке России. Тогда на стадии 1/16 финала столичный клуб оказался сильнее, дубль оформил Дмитрий Половинчук, ещё один гол забил Владимир Бесчастных. Но сейчас новый вызов – для дагестанцев в первую очередь. Это в РПЛ они пока победить не могут, а в Кубке России уже обыграли «Крылья Советов». Почему бы не удивить снова?

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