«Реал» и «Аталанта» открывают еврокубковый сезон! Мбаппе возьмёт Суперкубок УЕФА? LIVE

Сегодня, 14 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА: «Реал» как победитель Лиги чемпионов встретится с взявшей Лигу Европы «Аталантой». Матч сыграют в Варшаве. «Чемпионат» проведёт онлайн этого события.

Изменений в клубах за лето немного, но они весомые. Да, тренеры остались на своих местах, а вот составы пришлось чуть перетрясти. В «Реал» наконец-то перешёл Килиан Мбаппе, а из «Аталанты», например, в МЛС уехал Алексей Миранчук. Клубы частично обескровлены: мадридцы могут рассчитывать на Давида Алабу, а бергамаски – на Рафаэла Толоя, Джорджио Скальвини и раззабивавшегося весной Джанлуку Скамакку.

Команды встречались между собой лишь в плей-офф ЛЧ в 2021 году, оба матча выиграл «Реал» (1:0, 3:1). История встреч небогатая, но сегодня она станет немножечко фактурнее.

В межсезонье «Реал» провёл три товарняка и выиграл лишь один (у «Челси» – 2:1). «Аталанта» же сыграла на один матч меньше, но не уступала: победила «Санкт-Паули» (3:0) и оформила ничью с АЗ.

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