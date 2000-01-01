В России продают бывшее авто Это'О. Вот это цена!
На одном из автомобильных сайтов выставлен на продажу автомобиль, который, по словам продавца, принадлежал бывшему футболисту «Барселоны» и «Анжи» Самуэлю Это'О. Сколько он стоит?
Самуэль Это'О
За спиной легендарного камерунского футболиста игра в составе «Барселоны», «Интера», «Челси» и других клубов, а также завоевание 29 трофеев в карьере. В 2011 году Это'О играл в составе махачкалинского «Анжи», но позже уехал в Лондон.
«Майбах» экс-форварда «Барсы»
На одном из автомобильных сайтов сейчас выставлен редкий «майбах», который можно приобрести за 99 млн рублей. По словам продавца, машина ранее принадлежала знаменитому футболисту.
В России продают редкий автомобиль, принадлежавший Самуэлю Это'О
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