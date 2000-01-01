В России продают редкий автомобиль, принадлежавший Самуэлю Это'О

Самуэль Это'О

За спиной легендарного камерунского футболиста игра в составе «Барселоны», «Интера», «Челси» и других клубов, а также завоевание 29 трофеев в карьере. В 2011 году Это'О играл в составе махачкалинского «Анжи», но позже уехал в Лондон.