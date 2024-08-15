Беззащитный «Реал», революция в «Атлетико» и новая «Жирона». Большое превью сезона Ла Лиги

Кто удивит, кто провалится, а кому вообще придётся выживать. Всё, что нужно знать о чемпионате Испании — 2024/2025.

Футбол сборных засыпает — просыпается клубный! После Евро, Копы и Олимпиады наконец начинаются большие европейские чемпионаты. Первой стартует Ла Лига, причём внезапно — в четверг, 15 августа. То есть сегодня. Этот день всегда считался рыбным, а теперь он ещё и футбольный. И вот Ла Лига подобно краснопёрому морскому окуню заныривает в сезон-2024/2025.

В этом превью разберём всё самое интересное перед стартом чемпионата Испании. Изучим его голову, плавники, хвост и, конечно, не забудем про икру. Вперёд!

3 челленджа для Анчелотти

Перед стартом сезона в Испании не наблюдается ни одного стабильного гранда. Это касается и «Барселоны» с «Атлетико» (что неудивительно), и даже «Реала», который выиграл почти всё в прошлом сезоне. Все три испанских гранда — в перестройке. Разница только в её масштабах.

«Реал» занят интеграцией в состав Килиана Мбаппе и Эндрика и перераспределением функций Тони Крооса. Все три задачки — со звёздочкой. Мбаппе и Эндрик присоединились к команде буквально перед стартом Ла Лиги из-за того, что были заняты в сборных. А что касается Крооса — об уходе Тони было известно давно, но от этого заменить его не легче ни на грамм. Немец слишком уникален, чтобы без проблем компенсировать его потерю.

Карло Анчелотти и Тони Кроос Фото: Ryan Pierse/Getty Images

В атаке «Реала» видится трезубец Винисиус — Мбаппе — Родриго. Если, конечно, Вини не клюнет на сказочное предложение из Саудовской Аравии (пока не намерен). Эндрик, судя по всему, начнёт как запасной. Каким бы дорогим бразилец ни был, он всё-таки совсем юн. И приехал не абы куда, а в мадридский «Реал». Там каждый — талант. Даже феномен Эндрик там — один из многих. Впрочем, бразилец, во-первых, наверняка был к этому готов, а во-вторых, своё игровое время он всё равно получит, сезон впереди очень длинный.

Что касается замены Крооса, то тут Карло Анчелотти поступил хитро. Он не стал искать на рынке аналогичного или хотя бы похожего игрока. Такого просто нет. Анчелотти решил обойтись внутренними резервами и перераспределить функции Крооса между несколькими полузащитниками. В Испании пишут, что заменить немца на пару должны Феде Вальверде и Джуд Беллингем.

Кстати, есть подозрение, что Джуд в этом сезоне с игры забьёт меньше, чем в прошлом. Он наверняка будет много участвовать в атаках, но, чтобы у команды был баланс, ему придётся больше работать в обороне. Он это умеет. И класс его никуда не денется. Однако повторить аномально высокую результативность прошлого сезона (особенно первого круга) Джуд вряд ли сможет.

Джуд Беллингем Фото: Alex Pantling/Getty Images

Ещё один вопрос по «Реалу» — центр защиты. Начо уехал в Саудовскую Аравию, Рафа Марин — в «Наполи». Талантливый Лени Йоро из «Лилля» вместо «Реала» перешёл в «Манчестер Юнайтед». Остаются Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, который в конце прошлого сезона после «крестов» выглядел слабо, и Давид Алаба, после «крестов» ещё не восстановившийся.

В центре обороны могут сыграть Дани Карвахаль и Орельен Тчуамени. Но, во-первых, для них это непрофильная позиция, а во-вторых, если ставишь кого-то из них в центр, убывает либо на правом фланге (Карвахаль), либо в середине поля (Тчуамени). В прошлом сезоне «Реал» с минимумом центральных защитников выиграл почти все титулы. Однако это совершенно точно не значит, что такое прокатит снова. Ещё хотя бы один центральный защитник в «Мадриде» точно не будет лишним. Ходят слухи, например, про Эмерика Лапорта из «Аль-Насра». Но пока это только слухи.

«Барселона»: в поисках (лёгких) денег

В «Барселоне» без изменений — всё как на вулкане. После истеричного Хави пришёл сдержанный Ханс-Дитер Флик. И уже проиграл первый трофей: «Барса» «сгорела» 0:3 «Монако» в матче за предсезонный Кубок Гампера.

Главный трансфер безденежной «Барсы» — покупка у «Лейпцига» Дани Ольмо за € 60+ млн с бонусами. Эти деньги каталонцы где-то нашли. Но теперь нужны деньги, чтобы Ольмо заявить. А их нет! Что-то модно, что-то вышло из моды, а что-то вечно. Проблемы с заявкой становятся фирменными знаком «Барсы». Это повторяется уже несколько сезонов подряд.

Дани Ольмо Фото: Joan Valls/Getty Images

Ольмо провёл великолепный чемпионат Европы. Но пока не до конца понятно, на какой позиции он будет играть в «Барселоне». Основное амплуа Дани — центральный атакующий полузащитник, резкая, подвижная «десятка». Однако там у «Барсы» есть Педри. А под ним — Илкай Гюндоган и Френки де Йонг. Плюс есть чемпион Европы и победитель Олимпиады Фермин Лопес. А ещё после травмы вернётся Гави.

Понятно, что сезон длинный, возможны травмы. Игровое время получат все. Но всё же странновато, что клуб, испытывающий большие финансовые трудности, берёт дорогого игрока на позицию, усиление которой не является приоритетным. Ольмо ещё может сыграть на флангах, однако там есть Ламин Ямаль, Рафинья и Ферран Торрес. В общем, Дани как будто не был так уж необходим.

Флик наверняка хорошо знал его по Бундеслиге. Но дело в том, что разговоры о переходе Ольмо в «Барселону» появились задолго до того, как клуб сменил тренера. И тут вопрос: кто больше хотел этого футболиста? Тренер? Или клуб? Спортивный директор Деку уже показал себя довольно конфликтным. Отношения с Хави у него не сложились, даром что когда-то они вместе играли. Интересно, как теперь сложится с Фликом. И сложится ли.

Ханс-Дитер Флик Фото: Eric Alonso/Getty Images

Из аренды в «Жироне» вернулся центральный защитник Эрик Гарсия. В обратном направлении проследовал Ориоль Ромеу. Надежды «Барсы» не оправдались: новым Серхио Бускетсом он не стал. Закончилась аренда двух Жоау — Феликса и Канселу. Была информация, что в «Барселоне» вели диалог, чтобы их сохранить. Но, видимо, всё упирается в недостаток средств.

Совсем тихонечко из команды ушёл ветеран Серхи Роберто. Он никогда не был звездой, однако всегда был важен. При необходимости готов был закрыть любую позицию и делал это качественно. Роберто — это «барселонский» Начо. Символично, что они покинули «Реал» и «Барсу» почти синхронно.

В общем, «Барселону» опять трясёт. С одной стороны, это уже привычно. А с другой — от того, что привычно, это не становится нормой. Писали, что Флик сильно хотел именно в «Барсу». Он хотел — он получил. Теперь — арбайтен! Забот у Ханс-Дитера выше крыши.

«Атлетико» взрывает рынок!

Диего Симеоне всегда был похож на Че Гевару. Оба — горяченные, темпераментные южноамериканцы, за которыми готовы идти тысячи людей. Этим летом Чоло, как в своё время Че, устроил большую революцию. Она затрагивает не страну, а всего лишь один футбольный клуб. Но её масштабы всё равно поражают.

«Атлетико» — неожиданно главный игрок на испанском трансферном рынке и один из главных во всём мире. Обладатель всех главных трофеев планеты Хулиан Альварес за € 75 млн, чемпион Европы Робен Ле Норман за € 34,5 млн, второй бомбардир Ла Лиги прошлого сезона Александр Сёрлот за € 32 млн. «Атлетико» буквально вывалил на стол то, за что хватается Симеоне на пике эмоций во время матчей. Это выглядит как очень серьёзная заявка на будущий сезон.

Хулиан Альварес Фото: atleticodemadrid.com

Кое-кого мадридцы, конечно, потеряли. Бесплатно ушли защитники Марио Эрмосо и Стефан Савич. За деньги, но некрасиво ушёл Альваро Мората. У него, судя по всему, непростой период в жизни: резко сорвался в «Милан», скандально покинул «Атлетико» и объявил о разводе с женой, с которой у них четверо детей. Хочется пожелать Морате без проблем решить все семейные вопросы и дальше круто играть, пускай он уже и не в Испании.

Также «Атлетико» покинули Мемфис Депай и Сауль Ньигес. Но они были игроками подмены, так что по ним в красно-белой части Мадрида не сильно плачут. Теперь «Атлетико» обречён на то, чтобы меняться. Пара нападения Сёрлот — Альварес видится основной вне зависимости от схемы. А вот позиция на поле Антуана Гризманна от расстановки как раз зависит. Возможно, француз будет конкурировать с Альваресом. Возможно, Симеоне сдвинет его на фланг. А может быть, Антуан станет «десяткой», как в сборной Франции.

В «Атлетико» мог оказаться Артём Довбик, но в итоге он отправился в «Рому». Тут уместна расхожая фраза: «Сбежала невеста — неизвестно, кому повезло». Довбик шикарно провёл прошлый сезон в «Жироне», но Артём — негибкий игрок. Он в первую очередь завершитель. Подыгрыш не самая сильная его сторона, даже несмотря на восемь ассистов в прошлом сезоне.

«Атлетико» искал замену Морате, и для этой роли Сёрлот, как кажется, подходит больше. В «Вильярреале» норвежец часто уходил в глубину поля и освобождал зоны партнёрам — вполне в стиле Мораты. При этом Сёрлот, если надо, может побороться, потолкаться и замкнуть не хуже Довбика. Так что, возможно, срыв трансфера Артёма в «Атлетико» — благо для обеих сторон. И для Сёрлота тоже. Потому что если бы «Атлетико» взял Довбика, то норвежец бы туда точно не перешёл. Он просто был бы не нужен.

На балансе «Атлетико» по-прежнему остаётся Жоау Феликс. Ему ищут варианты, и на помощь мадридцам может прийти самый большой трансферный пылесос этого лета — «Челси». Феликса могут включить в сделку по Конору Галлахеру, который на момент написания этого текста всё никак не может официально перейти в «Атлетико». Он уже несколько дней в Мадриде, вероятно, осмотрел все достопримечательности. Но не исключено, что с большим багажом впечатлений ему придётся вернуться в Лондон.

Интересно, что «Атлетико» будет делать, если переход Галлахера сорвётся. Интересно, как команда Симеоне будет выглядеть в атаке, как там теперь распределят роли. Интересно, бросит ли «Атлетико» вызов «Барселоне» и в первую очередь «Реалу».

Диего Симеоне Фото: Rafa Babot/Getty Images

Перед началом прошлого сезона, когда «Реал» с «Барсой» тоже не выглядели стабильными, казалось, что хулиганы Симеоне могут выскочить из-за угла и забрать весь куш. На деле чемпионской гонки не было вообще. Сейчас вновь есть ощущение, что «Атлетико» — серьёзный претендент. И не только из-за трудностей конкурентов, но и потому, как сам «Атлетико» набирает силу, по кирпичику складывая очень сильный состав.

Кто станет новой «Жироной»?

Кризис — время возможностей. Но не для тех, у кого кризис. А для тех, кто мечтал сковырнуть тех, у кого кризис. Эту сложную по форме, но простую по сути мысль в прошлом сезоне претворила в жизнь «Жирона». Она впервые в истории залетела в Лигу чемпионов и разбавила испанскую «большую тройку». «Жирона» финишировала выше «Атлетико». А могла и выше «Барселоны», если бы не притормозила в конце.

В новом сезоне вау-командой может стать «Атлетик» из Бильбао. Баски были хороши и в предыдущей кампании: они очень симпатично играли и выиграли первый за 40 лет Кубок короля. И, кстати, победа в Кубке помешала «Атлетику» в чемпионате. До матча за титул с «Мальоркой» команда Эрнесто Вальверде билась за Лигу чемпионов. А после — праздновала так долго, что Лига чемпионов уплыла далеко-далеко. «Атлетик» занял пятое место. Что, надо сказать, тоже очень здорово.

Эрнесто Вальверде Фото: Fran Santiago/Getty Images

Главный актив басков — Нико Уильямс. После отличной игры на Евро цена на него стала ещё выше, но выше стал и спрос. Самой активной в борьбе за Нико обозначали «Барселону». Однако сейчас всё указывает на то, что Уильямс-младший останется в «Атлетике». «Барса» вложилась в Ольмо, про других претендентов ничего серьёзного не пишут. А ещё Нико в «Атлетике» поменял номер: он теперь «десятка». Клуб и игрок вряд ли стали бы с этим запариваться, если бы второй собирался уйти.

Плюс «Атлетик» усилился. Из «Алавеса» бесплатно перешёл фланговый защитник Андони Горосабель. Важное подписание в свете того, что Оскару де Маркосу, который долгие годы бороздит бровку на стадионе «Сан-Мамес», уже 35 лет. А ещё «Атлетик» за € 15 млн купил у «Браги» атакующего полузащитника Альваро Джало. Это третий по стоимости трансфер в истории Бильбао.

Корнями Джало из Гвинеи-Бисау, но родился он в Мадриде. А самое главное — до того как попасть в «Брагу», занимался в одной из академий в Стране Басков. И это даёт ему право играть за «Атлетик». Как бы Бильбао ни держался за свою идентичность, всё-таки приходится прогибаться под изменчивый футбольный мир. В прошлом Джало с такой родословной не смог бы играть за «Атлетик». А сейчас — пожалуйста.

Альваро Джало Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

Впрочем, на бумаге Альваро — футболист, ради которого не жалко немножечко прогнуть правила. В прошлом сезоне он забил за «Брагу» 16 мячей, два из которых — в Лиге чемпионов. Джало может сыграть на обоих флангах и под нападающим. «Атлетик» покинул легендарный Икер Муньяин, и по типажу Джало — замена именно ему.

Команды из верха таблицы потряхивает: не только «большую тройку», но и «Жирону», и «Бетис», и «Вильярреал» с «Реалом Сосьедад» (по крайней мере, если оценивать положение перед началом сезона и работу на трансферном рынке). А «Атлетик» стабилен. Все лидеры на месте. Подъехало усиление. Тренер Эрнесто Вальверде никуда не ушёл.

Следите за этой командой. Она может удивить ещё круче, чем в прошлом сезоне.

Две самые интригующие команды

После прошлого сезона невозможно не интересоваться судьбой «Жироны». Было бы очень здорово, если бы на волне успеха каталонцы сохранили лидеров, усилились и стали ещё одной заметной командой в Испании. Но наши ожидания — это наши проблемы.

На деле «Жирона» — лишённая собственной воли частичка City Football Group. Интересы клуба подчинены интересам большого конгломерата. Ты либо готовишь кадры для «Манчестер Сити», либо зарабатываешь на продажах игроков в клубы, не входящие в семью CFG.

«Жирона» на предсезонных сборах Фото: Eric Alonso/Getty Images

Для «Ман Сити» «Жирона» выпестовала Савио. А в другие клубы отправились Артём Довбик (в «Рому» за € 30+ млн), Алеш Гарсия (в «Байер» за € 18 млн) и Ян Коуту (аренда в дортмундскую «Боруссию» с возможностью выкупа). Плюс закончилась аренда у Эрика Гарсии, который вернулся в «Барселону». Из лидеров прошлого сезона остались только Виктор Цыганков, Янхель Эррера и Мигель Гутьеррес. Маловато для продолжения лигочемпионского банкета.

В качестве усиления «Жирона» в основном взяла игроков на рост. Пришли защитники Ладислав Крейчи из «Спарты» и Алехандро Франсес из «Сарагосы», полузащитник Брайан Хиль из «Тоттенхэма» и нападающий Абель Руис из «Браги». Ещё по опыту Дейли Блинда каталонцы попробуют реанимировать Донни ван де Бека, которого за € 500 тыс. вызволили из манчестерского плена.

Повторить результат прошлого сезона «Жирона» вряд ли сможет. Но остаться бодрой, весёлой и приятной глазу ей, кажется, по силам. Тем более тренер Мичел, который слепил команду-конфетку в предыдущие два сезона, никуда не ушёл.

Насчёт другой красно-белой команды, «Севильи», сомнений ещё больше. После ужасов прошлого сезона, когда андалусийцы заняли 13-е место и сменили трёх тренеров, они назначили четвёртого. Теперь «Севилью» тренирует Гарсия Пимьента, чей «Лас-Пальмас» стал одним из открытий сезона-2023/2024.

Команда с Канар тотально завалила второй круг и не вылетела только благодаря сильной первой половине сезона. Но своей игрой «Лас-Пальмас» произвёл фурор. До Канар Гарсия Пимьента работал в «Барселоне» с командами разных возрастов. И вот из «Лас-Пальмаса» он сделал мини-«Барсу»: владение мячом, игра низом, комбинации.

В «Севилье», вероятно, хотят видеть то же самое. Но сможет ли Пимьента с составом «Севильи» поставить футбол, который был в «Лас-Пальмасе», — очень большой вопрос. Серьёзного усиления тренер не получил. Главные трансферы на вход — нигерийцы Келечи Ихеаначо и Чидера Эджуке, у которых закончились контракты с «Лестером» и ЦСКА соответственно.

Чидера Эджуке Фото: Barrington Coombs/Getty Images

При этом «Севилья» лишилась своего главного нападающего — Юссеф Эн-Несири перешёл в «Фенербахче» за € 19,5 млн. Покинул команду Серхио Рамос, а зимой карьеру должен завершить Хесус Навас. Оба — ветераны. Но в прошлом сезоне они, несмотря на возраст, играли регулярно, потому что не было никого лучше. И пока, если ориентироваться на трансферы, никого лучше и не появилось.

Главная интрига касательно «Севильи» — что окажется сильнее: классная игровая идея тренера или бардак в руководстве и селекции? «Севилья», вероятно, самая непредсказуемая команда Ла Лиги. Может быть как очень хорошо, так и очень-очень плохо. И дистанция между «очень хорошо» и «очень плохо» — буквально полшага.

Главные разочарования сезона

Сразу условимся: в этой категории не будем рассматривать команды, которые поднялись из Сегунды, — «Леганес», «Вальядолид» и «Эспаньол». Во-первых, они уже молодцы, что поднялись в Ла Лигу. Во-вторых, сложно разочароваться в тех, кого не знаешь. А с этими командами нам познакомиться только предстоит.

Поговорим о тех, кого можно было узнать хотя бы по прошлому сезону. Одна из таких команд — «Лас-Пальмас». В первом круге прошлого сезона у команды были и стиль, и результат. В какой-то момент оптимизма относительно канарцев стало так много, что показалось, будто они даже могут побороться за еврокубки.

Эйфория, впрочем, продлилась недолго. «Лас-Пальмас» не отходил от комбинационного стиля, но результаты становились хуже, хуже и хуже. Дошло до того, что из зоны еврокубков команда свалилась почти в зону вылета. И если бы не «Кадис», который оказался ещё более бедовым, «Лас-Пальмаса» в Ла Лиге, вероятно, уже и не было бы.

Команду покинул её главный идеолог — тренер Гарсия Пимьента. Плюс в «Торино» ушёл основной центральный защитник Сауль Коко. Теперь будет играть у Паоло Ваноли. Если, конечно, выиграет конкуренцию у Сабы Сазонова. В «Вильярреал» перешёл ещё один защитник — Серхи Кардона. Закончилась аренда у полузащитника Максимо Перроне. А ещё команду покинул опытный Мунир Эль-Хаддади, который в прошлом сезоне был одним из главных лиц в атаке.

«Лас-Пальмас» в предсезонном матче Фото: Domenico Cippitelli/NurPhoto via Getty Images

Усилился «Лас-Пальмас» бюджетно и… странно. Клуб внезапно обратился к британскому рынку и привёз Скотта Маккенну из «Ноттингем Форест» и Оливера Макбёрни из «Шеффилд Юнайтед». Насколько экзотично, настолько же и нелогично. Тренером назначили Луиса Мигеля Карриона. Он почти вывел в Ла Лигу «Овьедо», но в финале стыков его команда проиграла «Эспаньолу».

В итоге «Лас-Пальмас» входит в сезон без нескольких игроков, которые в прошлом сезоне были в основе, без серьёзного усиления и с тренером, который ни дня не работал в Ла Лиге. Команда не вылетела в прошлом сезоне, хотя была к этому близка. Возможно, в нынешнем сезоне эта «цель», к неудовольствию канарских болельщиков, будет достигнута.

Похожий сценарий может ждать и «Райо Вальекано». Тренер, который был успешен там — Андони Ираола, ушёл перед началом прошлого сезона. На его место сперва зашёл Франсиско Родригес, а следом — 36-летний Иньиго Перес, который завершил карьеру игрока всего два года назад.

Иньиго Перес Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

«Райо» тоже до последнего висел на волоске, но в итоге не вылетел. Было очевидно, что команде нужно усиление, однако его не предоставили. Более того, в «Валенсию» бесплатно ушёл основной вратарь Столе Димитриевски, а ветеран Радамель Фалькао, который при случае мог выйти на замену, вернулся в Колумбию.

Всё, как у «Лас-Пальмаса»: и без того не великий состав стал слабее, плюс тренер почти без опыта. Не лучшие стартовые позиции.

«Бетис», который в прошлом сезоне занял седьмое место и в очередной раз вышел в еврокубки, в одном ряду с «Лас-Пальмасом» и «Райо» выглядит лишним. Но на самом деле ситуация у севильцев довольно паршивая. В первую очередь — кадровая. «Как песок сквозь пальцы» — это про «Бетис» нынешним летом. Мануэль Пеллегрини каждый день видит, как всё сильнее и сильнее рассыпается состав его команды.

Мануэль Пеллегрини Фото: Christof Koepsel/Getty Images

На продажах «Бетис» заработал в районе € 35 млн. Но количество этих продаж зашкаливает. А если учесть, что ушло очень много основных или близких к основе игроков, становится совсем страшно. Айосе Перес, Херман Пеццелла, Шади Риад, Хуан Миранда, Гидо Родригес — эти люди в прошлом сезоне определяли игру «Бетиса». А теперь никого из них нет. Виллиан Жозе — и тот ушёл!

Кем «Бетис» заменил ушедших? У «Лидса» выкупили Марка Року — но он был и в прошлом сезоне, просто в аренде. У того же «Лидса» взяли защитника Диего Льоренте. Подхватили Рикардо Родригеса, у которого закончился контракт с «Торино». Однако это всё группа обороны. А в атаке ничего — точнее, никого — нового.

«Бетис», конечно, не вылетит. Но с учётом того, что у севильцев, помимо Ла Лиги и Кубка, скорее всего, будет ещё и Лига конференций, они могут просто лопнуть. «Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе!» Или становись крепче, чтобы выдерживать ношу побольше. А у «Бетиса» ноша тяжёлая, и тащить её некому. Во всяком случае пока.