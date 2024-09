Все деньги Килиана Мбаппе

Килиан Мбаппе не только супервезда современного футбола и главное приобретение мадридского «Реала» за последние годы, но и раскрученный бренд. Не случайно накануне Евро-2024 французский форвард был признан Forbes наиболее коммерчески успешным спортсменом за последний календарный год в рейтинге игроков до 25 лет. Заработок Килиана составил $ 110 млн, из которых $ 20 млн ему принесли спонсорские сделки и инвестиции за пределами поля. Футболист работает на перспективу, понимая, что главное — последовательность.

По одному только контракту с Nike Мбаппе ежегодно зарабатывает € 14 млн

На Мбаппе трудится целая империя, которую возглавляют его мама Файза Ламари и бельгийская юристка Дельфина Верхейден. Мама чемпиона осознала огромный футбольный и коммерческий потенциал сына, когда Килиан уже в 12 лет подписал первый контракт с Nike. По действующему 10-летнему соглашению, рассчитанному до 2029 года, гигант обувной индустрии платит форварду сборной Франции € 14 млн в год. В 2017-м Ламари для управления активами и продвижения Мбаппе учредила семейную компанию KEWJF, которая в прошлом году сменила название на Interconnected Ventures (IV). Частью IV стала юридическая фирма Verheyden, принадлежащая Дельфине, также в новую команду вошёл бывший инвестиционный банкир Зиад Хаммуда. Всего штат компании насчитывает более 30 человек.

Сейчас в управлении Interconnected Ventures находятся четыре компании: Coalition Capital занимается инвестициями, Collective Motion управляет имиджевыми правами игрока, Cultural Factory — брендированием, а Zebra Valley производит контент и документальные фильмы. С помощью Coalition Capital Мбаппе этим летом приобрёл контрольный пакет акций французского клуба «Кан», за который выступал в детстве. По данным Le Parisien, стоимость сделки составила € 20 млн, также новый владелец обещает погасить долги клуба, выступающего во втором дивизионе Франции — Лиге 2. «Мы рассматривали несколько вариантов, но «Кан» показался нам наиболее привлекательным. Переговоры велись несколько месяцев», — прокомментировала сделку Ламари.

Килиан с родителями, которые управляют его бизнесом Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

Cultural Factory за последний год зарегистрировала на Килиана семь товарных знаков: имя, инициалы, фирменное празднование гола и даже его крылатую фразу «не говорите со мной о возрасте». С помощью Zebra Valley ещё в 2022 году футболист заключил стратегическое партнёрство с НБА по созданию контента, который объединит любителей футбола и баскетбола путём рассказа важных историй. Помимо спорта, Zebra Valley продюсирует музыкальные творения, технологии и молодёжную культуру. Всем, что касается имиджа игрока, занимается Collective Motion. Благодаря ей Килиан при заключении пятилетнего контракта выбил у «Реала» 80% имиджевых прав — беспрецедентная уступка со стороны президента Флорентино Переса.

Как и у большинства топовых спортсменов, у Килиана есть целая линейка крутых спонсоров. В повседневной жизни футболист обожает очки, поэтому с удовольствием заключил соглашение с брендом Oakley — в прошлом году вышла первая совместная коллекция Signature Series 2023. «Для меня быть футболистом означает понимать важность внимания к каждой детали, — заявил Мбаппе. — Я привнёс тот же менталитет в создание моей новой фирменной коллекции с Oakley. Смелые и яркие цвета отражают мою индивидуальность, в то же время у очков эстетичный и универсальный дизайн. Точно так же, как у меня есть своя философия игры, у каждой модели очков имеется свой стиль».

Рекламирует лучшие мировые бренды, перечисляет 30% доходов в благотворительный фонд мамы

Люксовые часовые торговые марки обычно обходят стороной футбол, сосредотачиваясь в основном на спонсорстве гольфа, яхтинга, конного спорта, Формулы-1 и тенниса. Но Мбаппе стал исключением, ещё в 19 лет заключив соглашение с брендом Hublot. Во время Евро-2024 футболист щеголял перед матчами и после них в Hublot Big Bang Steel White Diamonds со скелетонизированным циферблатом, украшенным бриллиантами и сапфирами. Также Мбаппе рекламирует лакшери-бренд Louis Vuitton, стартап NFT по фэнтези-футболу Sorare, крупнейший международный гостиничный оператор Accor, чемоданы премиум-класса RIMOWA и производителя коллекционных и игровых карточек Panini. В 2025 году Nike создаст для Мбаппе собственную линию обуви.

«Килиан и его команда умеют говорить «нет», — отмечает в интервью The Athletic директор агентской компании MSQ Sport + Entertainment Стив Мартин. — Любому футболисту трудно устоять перед предложениями спонсоров, но Мбаппе удаётся проявлять избирательность, предпочитая только надёжные бренды. Он не покрыт логотипами, не проводит фотосессии каждую вторую неделю и не рекламирует чуждые ему продукты».

До Мбаппе главным амбассадором Hublot был Пеле Фото: Remy Steiner/Getty Images

В феврале 2020 года, вскоре после того, как игроку исполнился 21 год, Мбаппе написал статью для The Players' Tribune, наполненную жизненными уроками, полученными им в детстве в Бонди — парижском районе с высоким уровнем бедности и большим количеством иммигрантов. «В Бонди ты учишься ценностям, которые выходят за рамки футбола. Может быть, денег не так много. Но мы мечтатели. Может быть, это потому, что мечтать — бесплатно». Килиан не перестаёт мечтать даже после перехода в «Реал».

Благодаря родителям нападающий хорошо усвоил, что в жизни нужно не только брать, но и отдавать. После победы на ЧМ-2018 Килиан пожертвовал свой бонус за победу в России в размере € 350 тыс. благотворительной организации Premiers de Cordee (First In Line), которая помогает детям с ограниченными возможностями посредством спорта. В 2020 году был создан фонд Inspired By KM, который находится в управлении его мамы и получает 30% от всех доходов Мбаппе. «Изначально я хотела, чтобы распределение было 50/50, но мы сошлись на 30%. Я сказала Килиану, что за меньший процент не буду работать. Лучше тогда уйти на пенсию и загорать на Мальдивах», — рассказала Ламари Le Parisien.

Главная миссия фонда Мбаппе Inspired By KM — помощь детям Фото: kylianmbappe.com

Мбаппе попытался объединить социальную ответственность со своими коммерческими партнёрствами таким образом, чтобы это выглядело по-новому. В декабре 2019 года линия одежды Nike была названа Bondy Dreams, в ней было много числа 93 — административного номера региона Сен-Дени. Сделка с Oakley подразумевает благотворительность для детей с ослабленным зрением. «Звёзды спорта, которые видят спонсорство как обязанность, никогда не получат ускорения в своей ценности, — считает генеральный директор маркетингового агентства Two Circles Гарет Балч. — Мбаппе создаёт ценность для людей, с которыми работает, представляя свою личность аутентичным образом, поддерживая дела, в которые он верит».

Мбаппе получит за переход в «Реал» подписной бонус — € 150 млн

Килиан значительно расширил рамки своего влияния благодаря дружбе с французским президентом Эммануэлем Макроном, пройдя с ним вместе по красной дорожке Каннского кинофестиваля. Когда летом этого года ультраправые победили на выборах в Европарламент, Мбаппе продемонстрировал гражданскую позицию и призвал голосовать против радикалов на выборах во французский парламент. «Мбаппе — умный человек, который понимает, что сегодня нельзя быть спортсменом высшего уровня с мировым влиянием, не занимая определённой позиции, — акцентирует автор биографии «Революция Мбаппе» журналист Жан-Батист Геган. — Он также понял, что, перефразируя Майкла Джордана, «республиканцы тоже покупают кроссовки». Поэтому его обязательства отвечают его интересам, которые иногда могут подвергаться критике во Франции».

Флорентино Перес и Килиан Мбаппе Фото: David Ramos/Getty Images

Теперь Килиан готов покорить Мадрид и Испанию, подчёркивая важную особенность отношений с президентом «Реала» Флорентино Пересом — он не просто его работодатель, а партнёр. От этого сотрудничества должно стать лучше обеим сторонам, что стало очевидно уже на презентации игрока, собравшей на «Сантьяго Бернабеу» более 80 тысяч фанатов. «Переезд в Мадрид может придать сумасшедший импульс бренду Мбаппе, — уверен Мартин. — Он уже большая звезда, но игра в Лиге 1 ограничивала его известность. Мадрид находится на другом мировом уровне в коммерческом плане, как это произошло с Джудом Беллингемом».

В «Реале» форвард будет зарабатывать меньше, но всё относительно. Зарплата Мбаппе в Мадриде за сезон составит € 31,25 млн до вычета налогов, тогда как в «ПСЖ» он зарабатывал € 72 млн за тот же период. Перес поступил очень грамотно и честно: учитывая бесплатный трансфер нападающего из Парижа, он отдаст те деньги, которые клуб мог потратить на Килиана, самому игроку в виде подписного бонуса в € 150 млн. Футболист получит его равными долями до 2029 года. Также не стоит забывать о таком немаловажном достижении, как опция на реализацию 80% имиджевых прав.

«Всё это означает новую главу в этой тщательно продуманной истории. С новой футбольной командой на поле и с усиленной командой, поддерживающей его бренд, Мбаппе может стать одним из самых известных и высокооплачиваемых спортсменов в истории, — убеждён Геган. — Теперь нападающему предстоит подтвердить, действительно ли он находится в одной категории с Пеле, Джорданом, Роджером Федерером или Тайгером Вудсом. Эта история начинается сейчас».