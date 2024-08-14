Топ-матчи четверга: Кубок России по футболу и старт Примеры, битва Медведева плюс хоккей

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Посмотреть все события 15 августа в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🎾 3:30*: Иржи Легечка (Чехия) — Даниил Медведев (Россия, 4), Цинциннати, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Медведев проведёт последнюю репетицию перед US Open?

После Олимпиады Даниил Медведев неудачно провёл «Мастерс» в Монреале, проиграв на старте испанцу Алехандро Давидович-Фокине. Аналогичный турнир в Цинциннати — это, по сути, последняя репетиция для россиянина перед стартующим 26 августа US Open. Во втором круге Цинциннати Даниил сразится с чехом Иржи Легечкой. Теннисисты ранее встречались дважды и обменялись победами. На Уимблдоне-2023 сильнее был Медведев, а в Мадриде-2024 — Легечка, причём оба матча не были доиграны до конца. Победитель новой встречи далее сойдётся по сетке Цинциннати с кем-то из пары Лоренцо Музетти — Фрэнсис Тиафо.

🏒 13:00: «Витязь» — «Металлург» Магнитогорск, товарищеский матч

Интрига: полетит ли чемпион с места в карьер?

Предсезонные матчи – дело непредсказуемое. Команды ещё находятся под нагрузками, да и результат не стоит во главе угла – важно посмотреть, что можно поправить до начала сезона. «Витязь» уже провёл одну встречу, начало её было блестящим – команда вела 4:1 после первого периода. Но итог был уже не такой радужный – поражение 4:7. «Магнитка» же ещё не провела ни одной встречи на предсезонке. Как будет выглядеть команда Разина в первом матче после триумфального окончания прошлого сезона?

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⚽️ 18:00: «Факел» — «Акрон», Кубок России, группа D, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: воронежцы отомстят за поражение в РПЛ?

В конце июля новички Премьер-Лиги удачно скатались в Воронеж, забрав три очка (2:0). При этом во втором тайме они бегали в большинстве – тогда же оба раза и забили. Теперь матч из-за неблагоприятной обстановки в регионе пройдёт без зрителей, но даже так «Факел» вряд ли допустит ещё одно удаление. К тому же клуб сменил тренера: это будет первая для Дмитрия Пятибратова игра после возвращения. В таких ситуациях футболисты обычно находятся на бешеном моральном подъёме.

⚽️ 20:00: «Атлетик» Бильбао — «Хетафе», Примера, 1-й тур

Интрига: возвращение Ла Лиги

РПЛ – это, конечно, хорошо. Но разнообразие интересных лиг – ещё лучше. Российский футбол давно стартовал, пока топовые европейские чемпионаты находились в спячке. И вот они наконец-таки из неё выходят. Ла Лигу откроет матч «Атлетика» и «Хетафе». Басков не покинули герои Евро-2024 Унай Симон, Дани Вивиан и Нико Уильямс. Первый надолго выбыл из-за травмы, а вот второго и третьего можно будет посмотреть в деле. В прошлом сезоне команда долго цеплялась за лигочемпионское место, но стала пятой. Возможно, теперь удача ей улыбнётся?

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⚽️ 20:30: «Краснодар» — «Ахмат», Кубок России, группа C, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: грозненцы снова накажут фаворита?

«Ахмат» – настоящий криптонит для «Краснодара»: у «быков» только три ничьих в четырёх последних личных встречах. А поражение на своём поле весной этого года во многом предрешило поражение в чемпионской гонке. Притормозили грозненцы краснодарцев уже и в нынешней РПЛ (1:1). Теперь сделают то же самое в Кубке? Будет сложно, потому что «Краснодар» даже при огромных проблемах с составом красиво обыграл ЦСКА (2:1), наконец-то взяв три очка в Премьер-Лиге.

⚽️ 21:15: «Аякс» — «Панатинаикос», Лига Европы, третий квалификационный раунд, второй матч

Интрига: станет ли Юрий Лодыгин ближе к основной стадии?

В этой паре соотношение сил изначально было совсем не в пользу греков. В первом матче их именитый соперник реально победил, но с минимальным счётом. Возможно, если бы играл Лодыгин, результат был бы иным. В любом случае у «Панатинаикоса» остаются шансы на выход в решающую стадию квалификации. Всё-таки падать в третий еврокубок – не лучший исход. Да и «Аякс» уже давно не тот, каким был раньше. Иначе не играл бы в отборах Лиги Европы.

⚽️ 22:30: «Бетис» — «Жирона», Примера, 1-й тур

Интрига: сдуются ли каталонцы после недавних успехов?

«Жирона» сенсационно стала третьей в чемпионате Испании, а какое-то время и вовсе боролась за золото. Однако не рухнуть им будет невероятно сложно. Во-первых, их календарь будет загружен матчами Лиги чемпионов. А их в групповом этапе теперь восемь. Во-вторых, клуб расстался с ведущими игроками – Довбиком, Савио, Алешем Гарсией и его тёзкой Эриком. Хорошо хоть Цыганков и Гутьеррес пока на месте. Но это только пока: придёт за ними условный «Ливерпуль» – и до свидания. Сезон предстоит архисложный.