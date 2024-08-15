А если «Зенит» так и не купит Соболева у «Спартака»?

У истории с трансфером Александра Соболёва в «Зенит» новый разворот. Нет, в петербургском клубе до сих пор отрицают факт переговоров, предложения и вообще интерес. Недавно босс клуба Александр Медведев оставил без ответа вопрос о главном переходе летнего трансферного окна. Зато работают инсайдеры. А они порой и правда знают ситуацию лучше тех, кто к ней приближен.

В ночь с 13 на 14 августа Иван Карпов сообщил, что в Петербурге активизировались по вопросу Соболева. И якобы готовят улучшенное предложение (последнее не было официальным и составляло € 8 млн). Сейчас зенитовцы, по данным источника, готовы выдать € 10-12 млн. При сумме отступных в € 20 млн. Обновлённая сумма для руководства «Спартака» точно более привлекательна.

Забавно, что движения начались сразу после новости ниже.

Телеграм-канал Mash, который ведёт свою игру в этом трансфере, и не до конца понятно, чью сторону занимает, опубликовал отрывок из стрима на Twitch. В кадре сын Соболева, который отвечает на вопросы подписчиков. В частности, соглашается с тейком, что «Зенит» — позор российского футбола. И называет команду «бомжами».

Реакция запущена. В каналах и на сайтах началось новое обсуждение, нужно ли приглашать такого футболиста. Но мало кто «докопал» до конца. А ведь первое и главное — это видео было записано в мае. Задолго до контактов между клубами. Это легко проверить, так как потом канал Александра был удалён. Так что наброс слабенький. Если посмотреть на суть истории.

Однако далеко не все хотят углубляться. И не исключено, что какой-нибудь большой руководитель, увидев видео, скажет: а зачем клубу нужен такой как Соболев? Или «Спартак» просто не захочет отпускать его в Петербург. Какие тогда варианты у Александра? Самый очевидный: прийти к руководству и Станковичу с покаянием. Сказать, что был неправ. Попроситься обратно. Тем более матч с «Ахматом» показал: красно-белым необходим силовой форвард. Виллиан Жозе пока с этой ролью не справляется. Простят? Не факт. Команда-то наверняка примет, но ведь здесь задеты и корпоративные «чувства». Футболист захотел в конкурирующий клуб. Значит, здесь он не нужен.

Деян Станкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат

В вариант с Европой тоже не особо верится. Как и с Турцией. Уж слишком в последний год игра Соболева была нестабильной. И платить в такой ситуации € 6-10 млн будет очень опрометчиво. Остаётся РПЛ. И здесь, кстати, пока возможны разные сценарии.

Нападающего ищет ЦСКА. Они присматриваются, например, к Ивану Сергееву из «Зенита». И почему бы не обратить внимание на Соболева? Вряд ли здесь возможны идеологические вопросы — Александр не воспитанник «Спартака». Хоть и пару лет назад исключал для себя такой сценарий. Но если не останется выбора, то почему бы и нет?

«Динамо» тоже наверняка будет готово рассмотреть Соболева. Круто иметь Тюкавина, однако представим на секунду, что он вылетел из-за травмы. По сути, альтернативы нет, несмотря на большой выбор в линии атаки. Да, команда вскоре подпишет марокканского форварда Эль-Мехди Маухуба. Но он молод, и наверняка ему потребуется время на адаптацию. Так что Соболев – точно не худший лот.

«Локомотив» не рассматриваем, потому что вряд ли клуб сможет потянуть трансфер и зарплату игрока. Плюс в их академии наверняка припрятан ещё какой-нибудь бриллиант. У «Краснодара» есть Кордоба, Смолов, Мозес. Из богатых топов, вероятно, всё.

Зато вся вторая восьмёрка наверняка будет счастлива заполучить Соболева хотя бы на правах аренды. Нападающий очень нужен «Крыльям» — именно там Александр громко заявил о себе. «Оренбург» вряд ли откажется от такого подписания, как и «Пари НН». Это те клубы, которые хотя бы частично смогут платить зарплату футболисту. Остальные даже не рассматриваем.

Если с «Зенитом» и правда сорвётся, то выбор у нападающего будет. Но не факт, что он сделает шаг вперёд. Впрочем, иногда и это бывает полезно.