Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Рубин — Зенит — 0:1, обзор матча 2-го тура Кубка России, видео голов, сезон-2024/2025

«Зенит» снова победил и не пропустил. Кто его остановит?
Дмитрий Зимин
«Зенит» снова победил и не пропустил
Аудио-версия:
Комментарии
Выиграли в Казани вторым составом.

«Зенит» и «Рубин» уверенно начали групповой этап Кубка. Петербуржцы закинули три мяча «Факелу», а казанцы – четыре «Акрону». Понятно, что эти команды – главные претенденты на первые два места. Но уже во 2-м туре – очная встреча. Тренеры предсказуемо решили пожалеть лидеров, учитывая плотный график в РПЛ и отсутствие международных пауз. Из основного состава Семак выпустил разве что Нино и Клаудиньо, а Рахимов – Ваду. Возможно, именно этот факт сказался на первом тайме, который прошёл спокойно и почти без моментов.

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 17:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Васильев – 59'    

В этом нет ничего удивительно. Ведь вышедшие игроки находятся явно не в идеальном тонусе. У «Зенита», например, в старте появился Родригао, который много времени пропустил из-за травм. Или Сергеев – парень пока не сменил клуб, но в этом сезоне в РПЛ выходил только однажды – на шесть минут в 1-м туре. Так что форма оставляет желать лучшего. Всё это сказалось и на темпе матча. Хоть петербуржцев и считали фаворитами из-за крутого старта, но на первых минут интереснее выглядел, скорее, «Рубин». Хозяева чуть больше держали мяч, особенно в центре поля, и практически ничего не позволяли сопернику. До Сергеева мяч почти не доходил, фланги тоже не работали.

Первый неплохой момент создали как раз хозяева: на 17-й минуте Клаудиньо сбили на фланге, но судья это проигнорировал. Зато мяч быстро довели до атаки, где неожиданно оказался Ломовицкий. Он классно бил с дуги штрафной, но вытащил Адамов.

Онлайн матчей игрового дня:
«Спартак» никак не может забить сопернику, которого недавно громил! Получится ли? LIVE
Live
«Спартак» никак не может забить сопернику, которого недавно громил! Получится ли? LIVE

За последующие 10 минут на поле дважды оказывалась медицинская бригада. Снова досталось Клаудиньо, а после на газон рухнул и Сергеев. Всё это явно не добавляло настроения атакующей линии петербуржцев. А на 27-й минуте они снова чуть не пропустили. Шабанхаджай неплохо бил с левого края, Адамов отбил почти перед собой, и мяч чудом не упал на ногу казанцу. Но обошлось. К концу тайма зенитовцы чуть включились, выравнялись по владению. Но главная цифра первых 45 минут – ни одного удара в створ от действующих обладателей трофея. Удивляющая история.

В перерыве Семак снял с поля Сергеева и выпустил Изидора. Рахимов же убрал центрального защитника Ашурматова, который получил жёлтую. И замена зенитовцев стала работать. На 53-й минуте французский нападающий влетел в штрафную и хорошо пробил, однако Нигматуллин не подвёл. А через пять минут не спас даже вратарь. Ерохин перехватил мяч в центре, покатил на Артура, а тот сделал тонкую передачу в штрафную на Васильева. Дмитрий остался без опеки и хладнокровно покатил мяч мимо вратаря.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Эта ситуация взбодрила «Рубин». И они наконец-то показали, что тоже могут играть в атаке. Супершанс упустил Зотов, который с нескольких метров запустил мяч на трибуны. Потом забил Вада, но судьи зафиксировали офсайд. Семак параллельно усиливал игру, выпуская футболистов основы. Естественно, тренер рассчитывал, что это поможет сбить темп и добавит уверенности.

И у «Зенита» получилось. После непродолжительного всплеска игра снова успокоилась. Гости не подпускали хозяев к своей штрафной, а при дальних передачах – ошибка на ошибке. В итоге в концовке скорее петербуржцы были ближе ко второму голу, чем их соперник – к первому.

«Зенит» в шестой раз подряд выиграл в этом сезоне в двух турнирах. И не пропустил ни одного гола. Феноменальная статистика. Кто же сможет их остановить?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android