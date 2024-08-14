«Зенит» снова победил и не пропустил. Кто его остановит?

«Зенит» и «Рубин» уверенно начали групповой этап Кубка. Петербуржцы закинули три мяча «Факелу», а казанцы – четыре «Акрону». Понятно, что эти команды – главные претенденты на первые два места. Но уже во 2-м туре – очная встреча. Тренеры предсказуемо решили пожалеть лидеров, учитывая плотный график в РПЛ и отсутствие международных пауз. Из основного состава Семак выпустил разве что Нино и Клаудиньо, а Рахимов – Ваду. Возможно, именно этот факт сказался на первом тайме, который прошёл спокойно и почти без моментов.

В этом нет ничего удивительно. Ведь вышедшие игроки находятся явно не в идеальном тонусе. У «Зенита», например, в старте появился Родригао, который много времени пропустил из-за травм. Или Сергеев – парень пока не сменил клуб, но в этом сезоне в РПЛ выходил только однажды – на шесть минут в 1-м туре. Так что форма оставляет желать лучшего. Всё это сказалось и на темпе матча. Хоть петербуржцев и считали фаворитами из-за крутого старта, но на первых минут интереснее выглядел, скорее, «Рубин». Хозяева чуть больше держали мяч, особенно в центре поля, и практически ничего не позволяли сопернику. До Сергеева мяч почти не доходил, фланги тоже не работали.

Первый неплохой момент создали как раз хозяева: на 17-й минуте Клаудиньо сбили на фланге, но судья это проигнорировал. Зато мяч быстро довели до атаки, где неожиданно оказался Ломовицкий. Он классно бил с дуги штрафной, но вытащил Адамов.

За последующие 10 минут на поле дважды оказывалась медицинская бригада. Снова досталось Клаудиньо, а после на газон рухнул и Сергеев. Всё это явно не добавляло настроения атакующей линии петербуржцев. А на 27-й минуте они снова чуть не пропустили. Шабанхаджай неплохо бил с левого края, Адамов отбил почти перед собой, и мяч чудом не упал на ногу казанцу. Но обошлось. К концу тайма зенитовцы чуть включились, выравнялись по владению. Но главная цифра первых 45 минут – ни одного удара в створ от действующих обладателей трофея. Удивляющая история.

В перерыве Семак снял с поля Сергеева и выпустил Изидора. Рахимов же убрал центрального защитника Ашурматова, который получил жёлтую. И замена зенитовцев стала работать. На 53-й минуте французский нападающий влетел в штрафную и хорошо пробил, однако Нигматуллин не подвёл. А через пять минут не спас даже вратарь. Ерохин перехватил мяч в центре, покатил на Артура, а тот сделал тонкую передачу в штрафную на Васильева. Дмитрий остался без опеки и хладнокровно покатил мяч мимо вратаря.

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Эта ситуация взбодрила «Рубин». И они наконец-то показали, что тоже могут играть в атаке. Супершанс упустил Зотов, который с нескольких метров запустил мяч на трибуны. Потом забил Вада, но судьи зафиксировали офсайд. Семак параллельно усиливал игру, выпуская футболистов основы. Естественно, тренер рассчитывал, что это поможет сбить темп и добавит уверенности.

И у «Зенита» получилось. После непродолжительного всплеска игра снова успокоилась. Гости не подпускали хозяев к своей штрафной, а при дальних передачах – ошибка на ошибке. В итоге в концовке скорее петербуржцы были ближе ко второму голу, чем их соперник – к первому.

«Зенит» в шестой раз подряд выиграл в этом сезоне в двух турнирах. И не пропустил ни одного гола. Феноменальная статистика. Кто же сможет их остановить?