ЦСКА еле-еле обыграл соперника, которого совсем недавно громил. Всё решилось в серии пенальти.

Что творит этот бомбардир ЦСКА?! Дивеев забил уже пятый в сезоне!

Совсем недавно ЦСКА уничтожил «Пари НН» в РПЛ (3:0). Теперь армейцам так легко уже не было.

Сразу разберёмся с ротацией. У армейцев с первых минут появились Тороп, Агапов, Лукин, Келлвен, Кисляк, окончательно оклемавшийся после Олимпиады Файзуллаев, Давила и Койта. Состав не прямо уж удивительный, если учитывать нахождение на лавке молодых Глебова и Шуманского.

Нижегородцы же удивили нахождением в старте 21-летнего вратаря Лукьянова: у него совсем нет опыта в РПЛ, а в Кубке ранее он отыграл только один матч — год назад за таганрогский «Форте». И сделал два победных сейва в серии пенальти с липецким «Металлургом». Ещё там оказались нечастые гости основы Магкеев, Шнапцев, Ведерников, Трошечкин и Кутателадзе.

Как и положено фавориту, ЦСКА прибрал территорию и планомерно раскатывал мяч. Но делал это настолько долго и вальяжно, что оборона «Пари НН» без проблем ликвидировала любую угрозу. Единственный за первые 34 минуты шанс армейцы выцарапали с углового, когда Файзуллаев подал на Дивеева, а тот внезапно для нынешнего сезона не забил — отличную реакцию продемонстрировал Лукьянов.

При этом в самом начале едва не забили нижегородцы: Гоцук со своей половины поля вынес мяч головой, Трошечкин протащил его и вывел на ворота Царукяна — российско-армянский полузащитник вместо плотного удара слабо покатил прямо в руки Торопу.

А вот Зе Турбо на 32-й минуте сыграл увереннее: умело избежал офсайда, принял классный пас вразрез от Кутателадзе и удивил хозяйских болельщиков — явно не такого поворота они ждали. Похвалы от них вряд ли дождутся Зделар, Лукин и Мойзес: первого обокрал Николоз, второй не смог организовать офсайд, а третий упустил автора гола.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Чем ответили армейцы? Таким же давлением и всего одним опасным эпизодом, когда Гоцук в подкате заблокировал выстрел Давилы с близкого расстояния и показал, что не просто так носит капитанскую повязку. В итоге за первый тайм по ударам вышло 9:3 (3:3 в створ), по моментам — 2:2, а по голам — 0:1.

15 минут второго тайма — сценарий тот же. Разве что случилось единоборство Давилы и Гоцука в штрафной «Пари НН». Чилиец с гримасой боли рухнул на газон. Бесполезно — кэп нижегородцев был первым на мяче и не фолил.

А затем забитый мяч всё-таки случился. И оформил его тот, от кого и ждали. Прострел Агапова, замыкание никем не прикрытого Дивеева в одно касание — прости, Лукьянов, сегодня ты без «сухаря».

После такого только один вопрос: а Игорь — точно защитник? Это его пятый гол в сезоне! Уже к середине августа! Как сказал бы Юрий Розанов: вот форвард, вот это настоящий форвард, да? Бьёт он обычно не издалека, но очень редко промахивается.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Далее ЦСКА укрепил атаку, «Пари НН» — оборону: Николич заменил Агапова, Зделара и Койта на Кругового, Облякова и Мусаева, Илич — Магкеева, Шнапцева и Ведерникова на Стаматова, Эктова и Каккоева. Вскоре и Ожегович с Карапузовым поменяли Зе Турбо с Кутателадзе. Впереди нижегородцам свежести также не хватало.

Замены Илича сработали — соперники больше ничего не создали и доигрались до серии пенальти. Николич такую цель едва ли преследовал. Под конец матча он выпустил Жемалетдинова и Яковлева, убрав Файзуллаева и Давилу. Не помогло.

Тем не менее 11-метровые лучше исполнили как раз армейцы: Обляков, Дивеев, Круговой и Келлвен забили, попытку Гоцука нейтрализовал Тороп, а Стаматов сотряс перекладину. Точные удары Ожеговича и Александрова гостей не спасли.

ЦСКА и «Пари НН» набрали первые очки в Кубке России и ждут итоги разборки «Краснодара» с «Ахматом». Безнадёжных аутсайдеров в этой четвёрке нет.