Имя и фамилия из 25 букв — целиком на футболке!
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Самая длинная фамилия в РПЛ
21-летний иранский футболист со сложными именем и фамилией сыграет за махачкалинское «Динамо» в нынешнем сезоне. В заявке на официальном сайте клуба сокращать данные иранца не стали. Как же его зовут?
Новичок махачкалинского «Динамо»
Игрока с непривычным для российских болельщиков именем зовут Мохаммаджавад Рамезан Хоссейннеджадмахаленколай. Ранее он играл в Иране, и у него есть опыт выступлений за национальную команду своей страны. Правда, на джерси игрока в будущем нанесут лишь имя Джавад. Но целиком выглядит куда эпичнее.
В махачкалинском «Динамо» не стали сокращать на форме имя и фамилию игрока из 25 букв
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