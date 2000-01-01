В махачкалинском «Динамо» не стали сокращать на форме имя и фамилию игрока из 25 букв

Новичок махачкалинского «Динамо»

Игрока с непривычным для российских болельщиков именем зовут Мохаммаджавад Рамезан Хоссейннеджадмахаленколай. Ранее он играл в Иране, и у него есть опыт выступлений за национальную команду своей страны. Правда, на джерси игрока в будущем нанесут лишь имя Джавад. Но целиком выглядит куда эпичнее.