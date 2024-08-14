«Спартак» опять забил трижды! Сегодня в команде решали неожиданные герои

«Спартак» ещё ищет стабильность. После неплохой серии из трёх побед в РПЛ и Кубке команда Деяна Станковича сыграла вничью с «Ахматом» (0:0) в чемпионате. После москвичей ждал тяжёлый выезд в Самару к «Крыльям Советов». Команда Игоря Осинькина проваливает старт сезона: всего лишь три очка в четырёх турах и поражение в первой встрече Кубка с махачкалинским «Динамо» (0:1). Домашний матч со «Спартаком» был шансом исправить положение – и моральное, и турнирное (в Кубке).

Деян Станкович прилично перетасовал состав «Спартака», внеся восемь изменений. Хотя и «Крылья» прибегли к ротации. В общем, со стратегической точки зрения матч, видимо, был не так важен. Куда нужнее три очка были для морали. На первых минутах «Крылья Советов» и «Спартак» не гнали вперёд, но к 15-й минуте создали по одному топ-моменту. Сначала Ороско пробил выше перекладины после быстрой атаки самарцев, а затем Мартинс не сумел замкнуть классный навес от Маркиньоса. Важным моментом для хозяев стала травма защитника Гленна Бейла: нидерландец получил повреждение задней поверхности бедра. Из-за этого команда потеряла важную опцию на правом фланге.

Если выделять самых активных игроков тайма, то эту номинацию выиграли бы Маркиньос и Кристофер Мартинс. Хотя бразильский новичок периодически жадничал в моментах, где мог отдать пас и оформить ассист. Например, в середине тайма Маркиньос сблизился с Ломаевым и пробил во вратаря, хотя мог покатить на открытых партнёров. Чувствуется желание футболиста забить первый мяч за «Спартак», мешающее действовать рационально. Мартинс же получил шанс в основе и действовал очень полезно везде – и в атаке, и в защите. А ещё один новичок «Спартака» – Виллиан Жозе – скосплеил свой эпизод из матча с «Ахматом». Форвард снова пробил коряво из выгоднейшей позиции. Пока что экс-игроку «Бетиса» не везёт в России.

Первый тайм получился достаточно интересным даже без забитых мячей. Да, их не хватило, а «Спартак» точно мог забивать парочку. Но не было сомнений, что во вторые 45 минут счёт изменится.

Где-то 15 минут на старте второго тайма прошли динамично, но без убойных моментов. А по истечении часа игры Деян Станкович совершил тройную замену, выпустив в том числе Даниила Зорина. И 20-летний полузащитник сразу выдал мини-магию: он классно разобрался с самарцами около их штрафной и вырезал пас направо. После этого последовал прострел на дальнюю штангу, куда чуть-чуть не успел Хлусевич. А мог получиться шикарный гол!

Впрочем, уже через минуту болельщики «Спартака» забыли об упущенном моменте. Москвичи разыграли комбинацию будто из времён команды Олега Романцева (не зря он общался со Станковичем): Денисов сместился к центру и отдал в штрафную на Зорина, тот сделал пас в касание на Мартинса. Кристофер элегантно перекинул Ивана Ломаева. Красота!

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Пошли ли «Крылья Советов» отыгрываться? Нет. Не клеилась игра у хозяев. «Спартак» действовал робко, охраняя счёт. Но нет у самарцев морали и, возможно, уровня исполнителей, чтобы прибавлять в такие эпизоды. А вот красно-белые в итоге свой план реализовали, дождавшись момента. На 83-й минуте Роман Евгеньев совершил грубый обрез, а «Спартак» перехватил мяч. Мелёшин отдал налево, Зиньковский затем прострелил в центр штрафной – Медина в касание поразил ворота Ломаева. Нокдаун для «Крыльев».

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«Спартак» после второго забитого мяча расслабился и успокоился. А самарцы сдались. В концовке хозяева получили ещё. Забил Даниил Зорин, который заслужил этот гол. 20-летний полузащитник пробил низом с линии штрафной и отправил третий мяч в ворота Ломаева. Стало даже как-то обидно за «Крылья» – разгрома они не заслуживали. А за Зорина порадуемся: Даниил забил дебютный мяч за «Спартак».

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Самара провалила очередной матч. Это уже четвёртая игра (с учётом РПЛ), в которой команда Осинькина пропустила 3+ мяча. Кризис? Есть основания так думать. А вот «Спартак» не только выиграл во второй раз подряд в Кубке со счётом 3:0 (ранее обыграли «Динамо»), но и вернул уверенность в своих силах. Двойная победа Станковича, который сегодня может быть доволен своим резервом – игру сделали далеко не лидеры команды.