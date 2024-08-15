«Реал» смял «Аталанту» и взял Суперкубок! Идеальный дебют Мбаппе с голом в девятку. Видео

«Реал» эффектно обыграл «Аталанту» в битве победителей ЛЧ и ЛЕ. Хотя итальянцы всё равно сражались достойно.

Если посмотреть на атакующий состав мадридцев, может возникнуть только один вопрос — сколько они забьют? Винисиус и Родриго по флангам, Мбаппе — в центре нападения, под ним — Беллингем. А там и Вальверде с Тчуамени на подстраховке. Да и в обороне здоровы все лидеры. К тому же у «Аталанты» вне игры Копмейнерс (практически перешёл в «Ювентус»), травмированы Скальвини, Дзаньоло и Скамакка, ушёл Миранчук, новички пока не готовы и остались в запасе. Разве у парней из Бергамо вообще были шансы? Но так говорили и перед финалом Лиги Европы с непобедимым на тот момент «Байером». Да и атака «Реала» пока совсем не сыграна.

Разумеется, «Реал» сразу прижал «Аталанту» и оккупировал её половину поля. Только вот моментов всё никак не было. Итальянцы приклеились к быстроногим соперникам и сковали их, выдавая колоссальный объём работы. Часто фолили (семь раз к 25-й минуте) и выдерживали безумное давление. При этом иногда вылетали в контратаки, а моментами и перехватывали инициативу. В середине первого тайма как раз они создали первый голевой шанс: Милитао прервал прострел де Рона, и мяч срикошетил в перекладину. Куртуа там бы не спас — бельгиец просто стоял, смотрел и, возможно, молился. Повезло.

Момент с попаданием в перекладину «Реала» Фото: Кадр трансляции

Было ли в первой половине что-то ещё? Практически нет. Звёздам «Реала» не дали пространства, и они жутко нервничали. Беллингем, например, не дотягивался до мяча вслед за забросом Винисиуса, но всё равно воткнулся в Муссо. А сам Вини с размаха наступил на ногу де Рону. Обоим судья выдал по карточке.

Только в добавленное время мадридцы наконец-то проснулись: Винисиус вырезал передачу-конфетку на Родриго, и тот пальнул в перекладину. Атакующему мадридскому трио нужно ещё сыграться. А пока этого не произошло, у классно и системно обороняющихся команд вроде «Аталанты» есть шансы его сдержать. До поры до времени.

В начале второго тайма бергамаски вновь показали мощь и заставили Куртуа совершить суперсейв после удара головой Пашалича. Многие наверняка недоумевали: а кто тут вообще, спрашивается, фаворит?

Пошла обоюдная борьба, и всё же вновь создать что-то серьёзное у мадридцев никак не получалось. Один раз попробовал даже Рюдигер, обыгравшись с Беллингемом и ворвавшись в штрафную. А Мбаппе едва не вывалился на дуэль с Муссо, но его остановил Хин.

Всё изменилось на 59-й минуте. «Аталанта» не вывезла высокотемповый футбол и выдохлась. Голевые эпизоды у её ворот посыпались один за другим. Сперва Винисиус как стоячего зафинтил Джимсити и прострелил на Вальверде, который в полном одиночестве занёс мяч с пары метров. 1:0!

Затем сам Вини выбежал один на один, но не стал сближаться с Муссо и бомбанул с линии штрафной под каркас — аргентинец эффектно спас. Потом Родриго подал с угла поля, Беллингем пробил низом и попал в Хина, а мяч всё равно летел в ворота — Муссо стоило больших усилий вынести его с ленточки. Был и плотный выстрел Джуда в ближний угол, который аргентинец отразил ногой.

Всё не то что шло — бежало ко второму голу. Мбаппе не стал ждать и на 68-й минуте забил дебютный мяч за «Реал», чётко исполнив в девятку. Ассист – на счету Беллингема.

Всего за 10 минут чемпионы Испании смяли «Аталанту». Матч можно было заканчивать. Ради приличия его всё-таки доиграли — счёт не изменился.

«Реал» показал, что пока далёк от оптимальной формы и сыгранности. Да и странно было бы ожидать иного в середине августа. Тем не менее и раньше мадридцы умели вовремя включиться, зачастую забивая решающие голы в самый нужный момент. А теперь, с появлением Мбаппе, это оружие стало ещё совершеннее.