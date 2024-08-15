«Не равняюсь на игроков «Реала», а хочу оказаться там». В РПЛ приехал талант из Казахстана

Максим Самородов — новичок «Ахмата», который пошумел со сборной Казахстана в отборе на Евро-2024 под руководством Магомеда Адиева. Теперь он воссоединился с тренером в Грозном и мечтает добраться до вершин — играть за мадридский «Реал». В интервью «Чемпионату» Максим сравнил футбол в России и Казахстане, помечтал о Европе и заявил, что зенитовец Алип ничем не хуже защитников «МЮ».

«Лучшие команды Казахстана нельзя даже сравнивать с «Зенитом»

— У тебя совсем не казахские имя и отчество — Максим Иванович. Есть российские корни?

— Я родился в Казахстане, как и мои родители. Можно сказать, казах российского происхождения. В Казахстане проживают не только казахи, но и русские, чеченцы. Это многонациональная страна.

— А в России ты уже был до приезда в «Ахмат»?

— Только проездом: пересадки, ещё что-то. На сборы улетали через Москву. А чтобы долгое время находиться в России, такого не было.

— То есть пока у тебя недостаточно впечатлений для сравнения Казахстана с Россией?

— Да, страны пока сравнивать не могу. Но уже после одного сыгранного матча могу сравнить чемпионаты. В России футбол намного интенсивнее, быстрее, игроки сильнее, чем в Казахстане. Физически и тактически уровень серьёзнее здесь.

— Разница в классе между лучшими российскими и казахскими командами большая? Если сравнивать «Кайрат», «Астану» или «Актобе» с тем же «Зенитом».

— Конечно, уровень «Зенита» намного выше. Но тут роль играют и финансовые возможности. Сами знаете, какие они у «Зенита» (улыбается). Так что тут вообще сравнивать нельзя. Но в Казахстан тоже приезжают неплохие игроки, в том числе легионеры.

— Ты присоединился к «Ахмату» совсем недавно, и почти сразу отправился в Москву на матч со «Спартаком». Грозный хоть успел посмотреть?

— Да, уже смог прогуляться. Очень понравился город: чистый, спокойный, люди добрые и отзывчивые. Меня всё устраивает.

— Чечня многим отличается от других регионов России. Отсутствие алкоголя тебя вряд ли волнует, а как насчёт запрета шорт на улице?

— Да, такое действительно есть. Когда впервые услышал, удивился. Когда летел в Грозный, уже знал об этом правиле.

Комфортно или нет — нужно ходить так. А так климатом Актобе похож на Грозный. Пока не знаю, как зимой, но говорят, что не так холодно — это всё-таки юг. А летом прям похоже, только в Грозном повыше влажность воздуха.

Максим Самородов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«В «Ахмат» приехал, потому что сердце подсказало»

— В «Ахмате» говорят, что ключевую роль в твоём переходе сыграл Магомед Адиев. Так и было?

— Конечно, иначе и быть не может. Магомед Мусаевич позвонил мне лично, сказал, что хочет видеть в команде, что мне нужно двигаться и сделать шаг вперёд. Я с ним полностью согласился, поэтому и перешёл.

— Его слов было достаточно для положительного ответа?

— Я долго не думал. Мне даже партнёры по «Актобе» говорили: лучше сейчас уходить, потому что в противном случае могу застрять. Советовали куда-то уезжать и развиваться, выходить из зоны комфорта. Они правы: это необходимо для того, чтобы чего-то добиться. Я послушал партнёров, своё сердце. Сердце подсказало, и я приехал в «Ахмат».

— Это действительно резкий выход из зоны комфорта для тебя или воспринимаешь переезд более-менее спокойно?

— Спокойно. Но, как-никак, это вдали от дома, 2000 км. Когда ты в родном городе, где тебя все любят, знают, уважают, когда рядом родители и жена — это и есть зона комфорта. Когда родных нет рядом, никто тебя толком не знает, поначалу ходишь сам по себе, это многое усложняет. Но я уже с пацанами сдружился, меня хорошо приняли, я им очень благодарен. Сейчас всё хорошо.

— Из «Актобе», выступавшего в квалификации Лиги конференций, ты уезжаешь в Россию, отстранённую от еврокубков. Были сомнения на этот счёт?

— Не сказал бы, что это как-то влияло. Не было такого, чтобы меня там держали еврокубки. Однако я считаю, что команды РПЛ ничем не слабее нашего соперника по той квалификации. К сожалению, мы вылетели в первом раунде. Но в целом не вижу в отсутствии еврокубков никаких проблем.

— Кроме «Ахмата», были другие варианты для продолжения карьеры? Всё-таки ты хорошо выступил в отборе на Евро.

— Конкретики не было. Кроме Магомеда Мусаевича, ещё звал «Оренбург», но я выбрал «Ахмат». В остальном знал ровно столько же, сколько и вы. Что-то писали в интернете.

— Как раз читал про интерес австрийского «Штурма» и московского «Локомотива».

— С «Локомотивом» действительно были какие-то разговоры, но до конкретики не доходило. Про «Штурм» видел только в интернете.

— Как оценишь свой дебют в РПЛ в игре со «Спартаком»?

— Матч был сложным, непонятным, очень нервным. Обстановка была накалена что у «Спартака», что у нас.

Рад, что дебютировал в РПЛ. Спасибо за это тренерскому штабу, за доверие. Но собой недоволен, знаю, что мог лучше. К сожалению, не получилось. Будем работать, стараться. Это только первый матч, надеюсь, что всё будет хорошо.

— Какие цели в «Ахмате» ставишь на этот сезон?

— У меня одна личная цель — играть в чемпионате из топовой пятёрки. С «Ахматом» хочу подняться как можно выше в турнирной таблице, дай бог чтобы получилось. У нас очень крепкая, хорошая команда. Верю в ребят.

— Команда действительно крепкая: как взлетели в прошлом сезоне с приходом Адиева!

— Да. Первый матч, правда, проиграли 1:7, но в итоге смогли закрепиться в середине таблицы.

Максим Самородов Фото: из личного архива

«Уровень Эриксена очень удивил. Просто мастер!»

— Какой тренер для тебя Магомед Адиев?

— Это тренер, который много не разговаривает, хочет доказать всё делом. Он сильный мотиватор и просто отличный человек.

— Этот навык мотиватора сказался на выступлении Казахстана в отборе Евро-2024?

— Магомед Мусаевич этим очень помог команде. Словами он может взбодрить, поднять командный дух так, что просто выходишь и бьёшься до конца, ни о чём не думая. А кроме того, мы ведь казахи, с духом, характером! Никогда назад не отступим.

— Ощущали всенародную поддержку?

— Конечно. Кажется, не только Казахстан за нас болел, но и вся Россия, другие страны СНГ. Заходил в социальные сети и видел, будто всё постсоветское пространство объединилось в одно целое, и мы против каждой сборной бились вместе. У меня лично были такие ощущения.

— Самым именитым соперником в вашей группе была Дания. Кто-то удивил мастерством?

— Там все игроки высокого класса, тяжело кого-то выделить. Но есть один футболист, который очень сильно удивил. Это Эриксен. Что это вообще за человек! Были проблемы с сердцем, сколько он не играл, но как вышел… Даже тяжело выразить это словами. Его уровень очень удивил, это единственный такой игрок в сборной Дании. Он потом ещё и в финальном турнире забил. Просто мастер, реально!

Максим Самородов Фото: из личного архива Максима Самородова

«Не равняюсь на игроков «Реала», хочу сам оказаться там»

— Ты, кстати, смотрел чемпионат Европы?

— Ну так. Не любитель смотреть футбол. Не было никакой обиды из-за того, что там нет Казахстана, просто в целом не люблю. Могу посмотреть полуфинал-финал Лиги чемпионов или когда играет мадридский «Реал». А так вообще футбол не смотрю, только обзоры матчей, как голы забивали.

— «Реал» — любимая команда?

— Да!

— Чем, в какой момент он тебя зацепил?

— С детства. В том возрасте знаешь только знаменитых футболистов, которые прославлены на весь мир, которых знает каждый. И именно в «Реале» была команда только из таких игроков. Каждого знали даже бабушки с дедушками, наверное (улыбается). Так с детства и началось, до сих пор болею за «Реал».

— Есть сейчас у «сливочных» футболист, на которого хочется равняться?

— Вся атакующая линия, не могу кого-то выделить. И не могу сказать, что на кого-то равняюсь. Хочу просто сам оказаться там. Дай бог.

— Желаю тебе этого! А у сборной Казахстана скоро отборочный турнир к ЧМ-2026. Как оценишь шансы команды пробиться в финальную часть?

— Шансы всегда есть. И мы это доказали делом, а не словами. Будем так же стараться, биться. Иначе никак.

— Сборную Казахстана возглавил Станислав Черчесов. Уже успел с ним познакомиться?

— Да. Он прилетал на домашнюю игру «Актобе» в квалификации Лиги конференций. Встретились, поговорили. Но разговор был недолгий, чисто ознакомительного формата. Присутствовали я и ещё несколько сборников из «Актобе».

— А со всей сборной он ещё не встречался?

— Он заходил в раздевалку после матча с Азербайджаном, кажется. Честно, не вспомню, что говорил, но со всеми познакомился.

— Какое впечатление сложилось о Станиславе Саламовиче?

— Так быстро не могу понять человека. Это всё так быстро промелькнуло, буквально две-три минуты.

(В этот момент на телефоне у Максима резко заиграла музыка.)

— Раз уж такая ситуация, спонтанный вопрос: какую музыку предпочитаешь?

— Я меломан. Что понравится, то и добавляю в плейлист. Это может быть и лирика, и любая другая музыка.

— А любимый исполнитель?

— В основном это казахи (улыбается). Скриптонит, V $ X V PRiNCE. Скриптонита уважают вообще все, мне кажется. Big Baby Tape могу послушать.

Максим Самородов Фото: из личного архива

«Алип ничем не хуже защитников «Манчестер Юнайтед»

— Давай обратно к футболу. Главной звездой сборной Казахстана часто называют Зайнутдинова. Можешь с этим согласиться?

— Ну конечно. Он лидер в раздевалке и на поле. Как с этим не согласиться? Баха играет сейчас на неплохом уровне, даже достаточно приличном. Если мы говорим, что в Россию приезжают классные легионеры, то в Турцию ведь вообще едут мировые звёзды. Многие играют за «Галатасарай» или тот же «Бешикташ». Икарди, Заа, с Бактиёром в «Бешикташе» Чиро Иммобиле играет. Зайнутдинов — единственный футболист сборной Казахстана, играющий сейчас на топ-уровне.

— Бактиёр шёл постепенно: из Казахстана в «Ростов», потом в ЦСКА — и в Европу. Рассматриваешь ли ты для себя подобный путь через более сильную российскую команду?

— Конечно. Пример Бахи доказал, что это реально. Главное — работать над собой. Он большой молодец, работяга, простой парень, не зазвездившийся. А я сейчас нахожусь в хорошем начале пути.

— Какая топ-команда России тебе наиболее близка?

— С детства в России импонировал «Спартак». Мой дедушка за них болеет.

— Если бы ты вдруг забил «Спартаку» победный, он был бы рад?

— Да, конечно. Он в любом случае в выигрыше (смеётся). Выиграл бы «Ахмат», дедушка был бы рад за меня, если бы выиграл «Спартак», порадовался бы за свою команду.

Можно сказать, что из-за дедушки я и стал симпатизировать «Спартаку». Довольно смешная, но простая история. Дедушка сидел, смотрел футбол — «Спартак» с кем-то играл в чемпионате России. Я маленький подхожу к нему, говорю: «Дедуль, а за кого ты болеешь?» Он отвечает: «Да вот, за красно-белых!» Тогда и решил, что тоже за них буду. И вместе начали смотреть футбол.

— Допустим, после «Ахмата» попадёшь в «Спартак», как Зайнутдинов в ЦСКА. А какой будет промежуточный этап перед клубом мечты — «Реалом»?

— Тяжело (улыбается). Пускай будет Австрия, «Зальцбург». Оттуда можно уехать в «Реал», в «Лейпциг». Топ-5 лиги уже намного ближе.

— Ещё один лидер сборной Казахстана — Нуралы Алип. Много писали про интерес к нему того же «Реала», «ПСЖ», «МЮ». Как думаешь, реально ему выйти на такой уровень?

— Мы с ним общались на эту тему. Он точно так же всё читал, но ничего не знает. Однако я думаю, что он мог бы куда-то уехать. «Зенит» всё-таки на слуху даже без еврокубков. Тут за всеми следят. Если кто-то нужен, будут следить скауты. К тому же это чемпион России шести последних лет. Почему нет? Думаю, что Нурик ничем не хуже защитников «Манчестер Юнайтед». Реально, это не лесть, я говорю искренне.

— Можно сказать, что Европа для тебя — мечта?

— Мечты есть у каждого, а для меня это цель! У каждого спортсмена есть своя цель, и её нужно добиться. Всему своё время, будем работать. Я всегда точно знал, что буду футболистом. Верю в себя, в свои возможности. Но для этого нужно много и очень усердно работать. Возможности есть, сейчас я стал на шаг ближе к своей цели. Думаю, у меня всё получится.