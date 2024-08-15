«Мбаппе уже король Мадрида». Европа восхищается дебютом Килиана в «Реале»

Несколько лет болельщики и эксперты гадали, как Мбаппе впишется в схему «Реала». Вероятно, матч за Суперкубок УЕФА дал ответ. Нападающий вышел в центре атаки, отыграл 83 минуты и забил мяч, который похоронил интригу. Особое внимание — на количество открываний Мбаппе в этом эпизоде.

«Чемпионат» изучил первые полосы ведущих европейских СМИ. Ожидаемо, что там набралось много восторгов.

Marca: «Вечеринка начинается»

Marca: «Вечеринка начинается»

Мбаппе с Суперкубком в руках на первой полосе главного спортивного издания Мадрида. Заголовок крупными буквами: «Вечеринка начинается». А рядом пояснение: «Мадрид» — обладатель Суперкубка Европы с дебютным голом Мбаппе. Ему отдал ассист MVP матча Беллингем, после того как забил Вальверде».

The Telegraph: «Крутой старт!»

The Telegraph: «Крутой старт!»

Английское издание разместило фотографию празднующего Мбаппе с заголовком «Off to a flier!». Это идиома, которую нельзя переводить дословно. Устойчивое выражение означает «крутой старт». А затем издание добавляет: «Бум — так Мбаппе начал карьеру в «Реале».

BBC: «Трофей, гол и «без лимита» — начинается эра Мбаппе в Мадриде»

BBC: «Трофей, гол и «без лимита» — начинается эра Мбаппе в Мадриде»

Журналист BBС отметил оперативность, с которой француз отличился за свой новый клуб. «И несмотря на то что он возобновил тренировки всего неделю назад, лучшему бомбардиру «ПСЖ» потребовалось чуть меньше 70 минут, чтобы заявить о своих намерениях на новый сезон — хладнокровно завершил матч, обеспечив триумфальный старт». Кроме того, СМИ приводит слова Мбаппе, который говорит, что в «Реале» у него нет лимита — он может забить хоть 50 мячей за сезон.

Quotidiano Sportivo: «Мбаппе уже король Мадрида»

Quotidiano Sportivo: «Мбаппе уже король Мадрида»

Итальянское издание тоже поместило на первую полосу празднование нападающего. Подпись: «Мбаппе уже король Мадрида». Quotidiano Sportivo признало закономерность результата, который сложился не в пользу итальянского клуба. «Закон сильнейшего» — так охарактеризована серия титулов «Реала», но вместе с тем отмечается, что «Аталанте» удавалось сдерживать соперника больше часа.

Le Figaro Sport: «Идеальный вечер Мбаппе, слабости Менди…»

Le Figaro Sport: «Идеальный вечер Мбаппе, слабости Менди…»

Французское издание посвятило отдельный абзац нападающему: «Мбаппе не мог бы начать историю с «Реалом» лучше. Сдержанный в первом тайме капитан сборной Франции постепенно нашел своё место в середине атакующего квартета мирового уровня. Хорошо обслуживаемый Джудом Беллингемом в штрафной, Мбаппе забил роскошный гол в верхний угол правой ногой (68-я минута). Его связка с Беллингемом и Винисиусом уже выглядит многообещающе. Первый матч для француза — первый трофей, который точно не станет последним».