«Зенит» наконец потеряет очки, а в дерби Москвы снова будет огонь? Интриги 5-го тура РПЛ

5-й тур РПЛ стартует уже завтра, 17 августа. Нас ждёт московское дерби ЦСКА и «Локомотива», новое испытание для непобедимого «Зенита» и многое другое. Идём от матча к матчу и рассказываем об интригах уикенда.

Откроет тур встреча «Динамо» и «Крыльев Советов». Команды подходят к игре в разном настроении. Динамовцы на неделе победили «одноклубников» из Махачкалы в Кубке, а вот самарцы в этом же турнире разгромно влетели другой московской команде — «Спартаку». Очки нужны и тем, и тем: «Динамо» — чтобы продолжить погоню за «Зенитом» после поражения в очной встрече, «Крыльям» — чтобы выползти из зоны стыков, куда они угодили после неудачного старта. Фаворит понятен, но возможно всё.

Следом сойдутся «Ростов» и «Оренбург». У команд абсолютно одинаковые результаты на старте сезона, хоть и в разном порядке: одна победа, две ничьих и поражение. Обитают эти клубы в середине таблицы, но сейчас она чересчур динамична, чтобы делать какие-либо выводы. В последнее время в противостоянии себя увереннее чувствует «Ростов» — уже три победы подряд. Будет ли четвёртая?

Воскресный игровой день откроется матчем «Химок» и «Зенита». Новичок РПЛ неплохо стартовал в чемпионате, но интрига здесь одна: потеряет ли наконец команда Семака очки. На бумаге это крайне маловероятно, но у «Зенита» уже есть опыт неудачных выездов в Подмосковье. Летом 2022-го случилась ничья в 1-м туре. Да и в Санкт-Петербурге в том сезоне «Химки» дали бой — проиграли лишь 2:3. Если и сейчас удастся уколоть чемпиона, будет долгожданная сенсация.

Московское дерби — и этим всё сказано. Последняя встреча этих команд получилась огненной — 3:3 с камбэком ЦСКА в концовке. Есть надежда на повторение. Вообще, ЦСКА и «Локомотив» в этом сезоне производят разное впечатление. Первые пока чаще разочаровывают болельщиков скучным футболом при Николиче, а вторые, несмотря на потери в трансферное окно, подтянули внутренние ресурсы и идут по дистанции практически без осечек. ЦСКА пока отстаёт от «Локо» на два очка, но на своём поле вполне способен вырвать победу и обойти конкурента. Или снова будет шоу от Батракова и компании?

«Спартак», как обычно, играет в качели. Первым делом клуб обложили критикой за жуткое поражение в Оренбурге, потом случилась победная серия, в прошлом туре — домашняя ничья с «Ахматом», а на неделе — снова победа, уже над «Крыльями» в Кубке России. Теперь — новый матч с аутсайдером на своём поле. «Факел», сменивший тренера Черевченко на хорошо знакомого Пятибратова, вряд ли полезет в атаку. Так что задача «Спартака» — доказать, что и в матчах с закрытыми соперниками он способен добиваться результата. После игры с «Ахматом» на этот счёт появились сомнения.

К «Краснодару» на старте сезона накопилось много вопросов. Ещё пару месяцев назад команда претендовала на чемпионство, а сейчас застряла в середине таблицы. Футболисты Мусаева не могли выиграть на протяжении трёх туров, и лишь в прошлые выходные их прорвало — вовремя пришла домашняя победа над ЦСКА. Матч с «Пари НН» вряд ли будет лёгким. Команда Илича, вместо того чтобы дождаться смены тренера, внезапно начала побеждать и в таблице идёт даже выше «Краснодара». Что же будет?

«Акрон» был загадкой перед стартом сезона, но пока доказывает, что готов к конкуренции на уровне РПЛ. Команда играет в атаку, и если против фаворитов такая тактика выглядит самонадеянной и не приносит результата, то в матчах с более равными соперниками позволяет набирать очки. Победа и ничья в четырёх турах — с такой динамикой более чем реально остаться в элите. У «Рубина» результаты такие же, но и статус у клуба другой. Кажется, от Рахимова и его футболистов ждали большего. Если и набирать обороты, то уже сейчас.

А закроет тур матч в Каспийске. Махачкалинское «Динамо» пока больше других страдает от судей: в двух турах подряд решения арбитров так или иначе повлияли на результат, который, как вы уже поняли, сложился не в пользу команды. Дагестанский клуб, пробившийся в РПЛ по итогам прошлого сезона, обитает в зоне вылета и мечтает оттуда выкарабкаться. Но играть в этом туре придётся с непростым соперником. «Ахмат» реабилитировался за разгром от «Локо» выездной ничьей со «Спартаком». Да и первой победы в сезоне команда Адиева уже заждалась. Кто из соперников первым наберёт три очка в чемпионате?