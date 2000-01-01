ЦСКА перевёл Дивеева из защитников в нападающие
Игорь Дивеев на старте этого сезона удивляет. На счету защитника уже пять голов в четырёх матчах. ЦСКА забавно отреагировал на бомбардирские успехи футболиста.
Шутка
Дивеев сейчас — лучший бомбардир ЦСКА. Поэтому клуб в шутку на своём официальном сайте перенёс профиль Игоря из раздела защитников в раздел нападающих.
ЦСКА перевёл Дивеева из защитников в нападающие
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