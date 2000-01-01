Историческое достижение Модрича в «Реале»
«Реал» обыграл «Аталанту» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА. Благодаря этому Лука Модрич стал самым титулованным футболистом в истории клуба. Кого он обошёл?
2-3-е место — Начо Фернандес
На счету защитника 26 титулов с «Реалом». Он четырёхкратный чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Испании, пятикратный обладатель Суперкубка Испании, шестикратный победитель Лиги чемпионов, четырёхкратный обладатель Суперкубка УЕФА и пятикратный победитель клубного чемпионата мира.
2-3-е место — Дани Карвахаль
Защитник завоевал с «Реалом» 36 трофеев: четыре золота Ла Лиги, два Кубка Испании, четыре Суперкубка Испании, шесть титулов Лиги чемпионов, пять Суперкубков УЕФА и пять титулов клубного ЧМ.
1-е место — Лука Модрич
В копилке полузащитника 27 титулов с «Реалом». Он четырёхкратный чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Испании, пятикратный обладатель Суперкубка Испании, пятикратный победитель клубного чемпионата мира, шестикратный победитель Лиги чемпионов и пятикратный обладатель Суперкубка УЕФА.
Модрич — самый титулованный футболист в истории «Реала». Кого он обошёл?
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