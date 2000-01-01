Модрич — самый титулованный футболист в истории «Реала». Кого он обошёл?

2-3-е место — Дани Карвахаль

Защитник завоевал с «Реалом» 36 трофеев: четыре золота Ла Лиги, два Кубка Испании, четыре Суперкубка Испании, шесть титулов Лиги чемпионов, пять Суперкубков УЕФА и пять титулов клубного ЧМ.