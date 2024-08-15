Историческая победа новичка РПЛ! Смена тренера не помогла «Факелу». Видео

Первый матч нового игрового дня Фонбет Кубка России состоялся в Воронеже. К сожалению, он прошёл в непривычных условиях.

«Факел» и «Акрон» вышли на поле воронежского стадиона во второй раз за три недели. В конце июля гости испортили праздник сопернику, который впервые сыграл на новой арене с искусственным газоном. Нападающий «Факела» Евгений Марков оставил команду вдесятером, после чего она не справилась с «Акроном» — 0:2. На этот раз соперники вышли на поле при совсем других обстоятельствах.

Во-первых, «Факел» незадолго до матча сменил главного тренера — Игорь Черевченко ушёл, а его место занял Дмитрий Пятибратов. Кстати, он уже работал в этой должности с 2022 по 2023 год. Во-вторых, кубковая игра прошла при пустых трибунах. Причина — запрет на проведение массовых мероприятий в Воронежской области. Колоссальный удар по «Факелу», который всегда рассчитывал на серьёзную поддержку фанатов в домашних матчах. Матч РПЛ со «Спартаком» перенесли в Москву, а кубковую игру – не успели.

Начало встречи в Воронеже — просто огонь! Прошло всего 11 минут, а команды по разу огорчили друг друга. Первым забил Марков. Тот самый футболист «Факела», что подвёл команду в матче с «Акроном» в чемпионате. На этот раз Евгений здорово открылся под передачу Табо Селе и спокойно переиграл вратаря. Первый гол воронежского клуба на новой арене. Это так приход нового тренера взбодрил «Факел»?

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Если и взбодрил, то ненадолго. Шесть минут — именно столько потребовалось «Акрону», чтобы отыграться. Беншимол прострелил на дальнюю штангу, а 17-летний Арсений Дмитриев оказался совершенно один (привет обороне «Факела»). Длинноволосый футболист классно разобрался в эпизоде и воспользовался своим шансом. Поздравим парня с первым голом за основную команду «Акрона»!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Через пару минут «Факел» снова отправил мяч в ворота гостей. Хозяева отпраздновали гол, однако в этот момент включились видеопомощники арбитра. Они разглядели офсайд у Владислава Мастерного (именно он наносил заключительный удар), и судья Ранэль Зияков объявил на весь пустой стадион, что гол отменён. Эпизод смотрели три с половиной минуты, хотя офсайд был очевидным ещё на первом повторе.

«Факел» снова проиграл «Акрону» Фото: ФК «Акрон»

Команды здорово начали, но голов до перерыва зрители больше не увидели. «Факел» владел мячом 62% игрового времени, а соперники суммарно нанесли 16 ударов (11 — в створ). Забивать могли и те, и другие. Беншимол не переиграл вратаря «Факела» Виталия Гудиева, а Владимир Хубулов перекинул не только голкипера, но и ворота. Хозяева, в свою очередь, создали новый шанс для Маркова, но удар нападающего отразил Александр Васютин.

После перерыва судья снова принял решение в пользу «Акрона» после вмешательства VAR. Зияков указал на 11-метровую отметку — зафиксировал фол со стороны Макса Дзиова. Подошедший к мячу Максим Палиенко уверенно реализовал попытку, а Гудиев не угадал направление удара. У хозяев оставалось примерно 25 минут на спасение результата.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Но «Факел» так и не отыгрался. Пока смена тренера не помогла воронежскому клубу. А для «Акрона» Воронеж становится счастливым городом. Два матча в этом сезоне — две победы. Именно в Воронеже «Акрон» одержал первую победу на уровне Премьер-Лиги и там же он впервые выиграл в Пути РПЛ Кубка России.