Топ-матчи пятницы: «Гавр» — «ПСЖ», «МЮ» — «Фулхэм», Кубок Башкортостана по хоккею

Спортивное 16 августа: «Магнитка» — «Автомобилист», «Салават» — «Нефтехимик», а ещё узнаем, продлит ли «Балтика» беспроигрышную серию.

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Время в материале указано по Москве.

🏒 13:00: «Металлург» Магнитогорск — «Автомобилист», Кубок Республики Башкортостан

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан 16 августа 2024, пятница. 13:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: реабилитируются ли обладатели Кубка Гагарина за поражение в последнем матче?

Последняя проверка перед Кубком Республики Башкортостан для магнитогорцев получилась неудачной – подопечные Андрея Разина проиграли «Витязю» со счётом 5:6. Как «Магнитка» отреагирует на этот результат в первом матче на турнире в Уфе?

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Нефтехимик», Кубок Республики Башкортостан

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан 16 августа 2024, пятница. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: реабилитируются ли обладатели Кубка Гагарина за поражение в последнем матче?

«Нефтехимик» стартовал в Уфе с положительного результата, победив «Автомобилист» со счётом 4:1. А вот юлаевцы свой первый матч минимально проиграли «Северстали», не сумев забросить в ворота череповчан ни одной шайбы. Получится ли у подопечных Виктора Козлова исправиться за этот результат?

Послание молодым игрокам «Салавата» от главного тренера: Козлов: молодым игрокам «Салавата» надо не валять дурака и показать себя на предсезонке

⚽️ 19:30: «Ротор» — «Балтика», Первая лига, 6-й тур

Интрига: нанесёт ли «Ротор» первое поражение «Балтике» в сезоне?

«Балтика» ни разу не проиграла по итогам пяти туров. С другой стороны, команда Александра Грищенко одержала всего одну победу. Пока «Балтика» располагается в середине таблицы (на восьмой строчке), но отставание от первой четвёрки составляет всего лишь два очка. «Ротор», в отличие от соперника, одержал уже две победы, но обе — на выезде. Клуб из Волгограда набрал такое же количество очков, что и соперник (семь), но располагается на 11-м месте.

⚽️ 20:00: «Сельта» — «Алавес», Примера, 1-й тур

Интрига: «Алавес» снова проиграет в Виго?

Первый матч пятничной программы 1-го тура Примеры пройдёт в Виго. В последнее время гостевые встречи с «Сельтой» для «Алавеса» складываются очень тяжело — 1:1, 0:4, 0:2, 0:6. По итогам прошлого сезона клуб из Виго занял 13-е место, а соперник — 10-е. При этом «Сельта» с треском проиграла на выезде (0:3), а игра в Виго завершилась вничью — 1:1. Получится ли у хозяев стартовать в новом турнире с победы?

⚽️ 21:45: «Гавр» — «ПСЖ», Лига 1, 1-й тур

Интрига: увидим ли на поле Кузяева и Сафонова?

Матч, который интересен многим российским болельщикам. Во-первых, в составе «Гавра» играет полузащитник Далер Кузяев. Во-вторых, этим летом в «ПСЖ» перешёл вратарь Матвей Сафонов. Голкиперу придётся бороться за место в стартовом составе с итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой. Команды по-разному провели предыдущий сезон. «ПСЖ» стал чемпионом Франции, а «Гавр» с большим трудом сохранил место в элитном дивизионе. В прошлом сезоне команда Кузяева проиграла сопернику дома (0:2), однако отобрала очки у парижан в гостях — 3:3.

⚽️ 22:00: «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм», АПЛ, 1-й тур

Интрига: возьмёт ли «МЮ» реванш за поражение в прошлом сезоне?

Дождались! Первый матч нового сезона в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» серьёзно изменился летом. Команда потратила на новичков уже € 164 млн, а главный тренер Эрик тен Хаг сохранил свой пост. «МЮ» провалил прошлый сезон в АПЛ — занял всего лишь восьмое место. С другой стороны, манкунианцы победили в Кубке Англии. «Фулхэм» занял 13-е место, но спокойно сохранил место в высшем дивизионе английского футбола. Кстати, в прошлом сезоне «Ман Юнайтед» проиграл дома «Фулхэму» со счётом 1:2. А как будет на этот раз?

⚽️ 22:30: «Лас-Пальмас» — «Севилья», Примера, 1-й тур

Интрига: прервёт ли «Лас-Пальмас» неудачную серию в матчах с «Севильей»?

Для «Севильи» прошлый сезон сложился достаточно тяжело. Команда финишировала только на 14-й строчке в таблице. «Лас-Пальмас», в свою очередь, оказался и вовсе 16-м, хотя отстал от соперника всего лишь на одно очко. Обе команды наверняка хотят выступить намного лучше. В прошлом сезоне «Севилья» дважды победила соперника (2:0 — на выезде и 1:0 — дома). К слову, «Лас-Пальмас» проиграл андалусийцам семь матчей подряд. Может, пришло время прервать серию?