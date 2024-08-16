Битва топов в Англии, важная игра для Роналду, Кузяев против «ПСЖ». Главные матчи выходных

На этой неделе стартуют почти все из пятёрки ведущих европейских лиг. В Германии пройдут матчи Кубка и Суперкубок, а во всех остальных чемпионатах состоятсся игры 1-го тура. Давайте определим самые интригующие матчи из десятки нашего списка.
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«Челси» — «Манчестер Сити»: воскресенье, 18 августа, 18:30 мск
Интрига: кто победит в битве топ-клубов АПЛ?
Главная игра 1-го тура АПЛ. Действующего чемпиона Англии ждёт непростая поездка в столицу. Правда, теперь «Челси» рулит не Маурисио Почеттино, а Энцо Мареска (бывший ассистент Гвардиолы). Этим летом столичный клуб потратил на новичков € 189 млн и продал игроков на € 101 млн. Как вам такое? Типичный «Челси» Тодда Боули. А что «Ман Сити»? Команда Гвардиолы продала нападающего Хулиана Альвареса за € 75 млн в «Атлетико» и стала победителем Суперкубка Англии. В дерби с «МЮ» действующий чемпион АПЛ ушёл от поражения в основное время на 89-й минуте, а потом точнее пробил пенальти. В прошлом сезоне «Ман Сити» ни разу не обыграл «Челси» в чемпионате — 4:4 и 1:1.
«Гавр» — «ПСЖ»: пятница, 16 августа, 21:45 мск
Интрига: выйдут ли Кузяев и Сафонов на поле?
Отличная вывеска для стартового матча нового розыгрыша чемпионата Франции. Шикарная она для тех, кто поддерживает российских футболистов. Полузащитник Далер Кузяев выступает за «Гавр», а Матвей Сафонов этим летом подписал контракт с «ПСЖ». Правда, голкиперу придётся выдержать серьёзную конкуренцию с чемпионом Европы — 2020 Джанлуиджи Доннаруммой. Столичный клуб завершил прошлый сезон на первой строчке в таблице, а «Гавр» с большим трудом остался в Лиге 1. «ПСЖ» впервые за долгое время начнёт сезон без Килиана Мбаппе — француз укатил в Мадрид в статусе свободного агента.
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: суббота, 17 августа, 19:15 мск
Интрига: возьмёт ли Роналду долгожданный трофей?
В прошлом сезоне Криштиану Роналду остался без трофеев. «Аль-Наср» занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии, проиграл в финалах Кубка и Суперкубка страны, а также вылетел в четвертьфинале азиатской ЛЧ. А что «Аль-Хиляль»? Он, в свою очередь, стал победителем чемпионата, Кубка Саудовской Аравии и Суперкубка страны. Теперь команды разыграют первый трофей нового сезона в азиатской стране. «Аль-Наср» обыграл «Аль-Таавун» со счётом 2:0 (Роналду забил, Марсело Брозович удалился), а «Аль-Хиляль» одолел «Аль-Ахли» только в серии пенальти. Основное время завершилось со счётом 1:1, а чемпион ушёл от поражения на 90-й минуте.
«Байер» — «Штутгарт»: суббота, 17 августа, 21:30 мск
Интрига: сколько мячей забьют лучшие команды Бундеслиги?
Обе команды приятно удивили в прошлом сезоне. «Байер» не только стал чемпионом Германии (впервые в истории), но и прошёл весь турнир без единого поражения. Более того, он победил в Кубке Германии и дошёл до финала Лиги Европы. «Штутгарт» впечатлил не так сильно, но он занял второе место в Бундеслиге и опередил «Баварию». Летом команда понесла несколько значимых потерь. К примеру, «Штутгарт» покинул лучший бомбардир Серу Гирасси (уехал в дортмундскую «Боруссию»). С другой стороны, команда выкупила своего второго снайпера в прошлом сезоне Дениза Ундава. В прошлом сезоне все три очных матчах получились с голами с обеих сторон — 1:1, 3:2 (победа «Байера») и 2:2.
«Арсенал» — «Вулверхэмптон»: суббота, 17 августа, 17:00 мск
Интрига: «Арсенал» снова обыграет удобного соперника?
«Арсенал» прилично провёл прошлый сезон. Команда Микеля Артеты набрала 89 очков в АПЛ и дошла до четвертьфинала ЛЧ. Однако столичный клуб снова остался без золота чемпионата Англии — бороться с машиной Хосепа Гвардиолы пока не получается. Ещё более обидно для фанатов «Арсенала», что первую и вторую команду лиги разделили всего два очка. Этим летом лондонский клуб переманил из «Болоньи» защитника сборной Италии Риккардо Калафьори — за его трансфер заплатили € 45 млн. «Вулверхэмптон» — удобный соперник для «Арсенала», если обратить внимание на статистику последних матчей. Лондонцы одержали шесть побед подряд (три — на своём стадионе).
«Валенсия» — «Барселона»: суббота, 17 августа, 22:30 мск
Интрига: как «Барса» начнёт под руководством нового тренера?
Первый официальный матч для «Барселоны» Ханси Флика. Бывший тренер «Баварии» возглавил каталонский клуб после ухода Хави. В межсезонье сине-гранатовые расстались с Серхи Роберто, а также выложили € 55 млн за трансфер чемпиона Европы Дани Ольмо. В прошлом сезоне «Барса» осталась на втором месте — вслед за «Реалом». Получится ли опередить принципиального соперника на этот раз? «Валенсия» в последнее время неудачно играет против каталонцев на своём стадионе — серия из четырёх матчей без побед (одна ничья, три поражения). Прервут ли хозяева неудачную полосу?
«Ипсвич Таун» — «Ливерпуль», суббота, 17 августа, 14:30 мск
Интрига: каким будет первый официальный матч Слота в «Ливерпуле»?
«Ливерпуль» проведёт первый официальный матч в новом сезоне в любимый временной слот Юргена Клоппа. Правда, самого немца в мерсисайдском клубе уже нет. Вместо него назначили Арне Слота (ранее работал в «Фейеноорде»), но забыли подвезти новичков. Да-да, «Ливерпуль» до сих пор не приобрёл футболистов в летнее трансферное окно. «Ипсвич» сыграет в АПЛ впервые за 22 года — это заслуга тренера Кирана Маккенны, который поставил команде крутой футбол. В течение последних лет клуб получает финансовую подпитку от знаменитого британского музыканта Эда Ширана. Первый матч в АПЛ спустя длительное время, да ещё и с топ-клубом Англии — на трибунах должно быть горячо.
«Мальорка» — «Реал» Мадрид: воскресенье, 18 августа, 22:30 мск
Интрига: «Реал» снова обыграет соперника со счётом 1:0?
«Реал» отлично показал себя в прошлом сезоне. Команда Карло Анчелотти вернула себе чемпионский титул в Испании, а потом одержала итоговую победу в Лиге чемпионов. Несколько дней назад «Реал» успешно сыграл против «Аталанты» в Суперкубке УЕФА — 2:0. Лучший клуб Европы укрепил и без того приличный состав звёздным новичком — Килиан Мбаппе перешёл в статусе свободного агента. И уже забил в матче Суперкубка. В прошлом сезоне «Реал» дважды обыграл «Мальорку», но в обоих случаях сделал это со счётом 1:0. На этот раз победа будет увереннее?
«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм», пятница, 16 августа, 22:00 мск
Интрига: как обновлённый «Юнайтед» стартует в новом сезоне?
«МЮ» неудачно провёл прошлый сезон в чемпионате Англии. Восьмое место — худший результат команды в XXI веке. Эрик тен Хаг наверняка потерял бы работу, однако его команда неожиданно обыграла «Манчестер Сити» (2:1) в финале Кубка Англии. Нидерландец остался на посту главного тренера, а боссы клуба потратили более € 150 млн на новичков. К тому же они взяли парочку игроков (Маттейс де Лигт, Нуссайр Мазрауи), которые прекрасно знакомы тен Хагу по работе в «Аяксе». «Фулхэм» уже побеждал на «Олд Траффорд» в этом году. В начале 2024-го лондонский клуб «прибил» соперника (2:1) благодаря голу на 90+7-й минуте.
«Дженоа» — «Интер»: суббота, 17 августа, 19:30 мск
Интрига: как лучший клуб Серии А начнёт защиту титула?
«Интер» без проблем вернул себе чемпионский титул в Серии А по итогам прошлого сезона. Команда Симоне Индзаги опередила ближайшего преследователя на 19 очков. Сам тренера получил летом награду в виде нового контракта до 2026 года. В межсезонье «Интер» приобрёл пару хороших игроков — Пётр Зелиньски и Мехди Тареми перешли в статусе свободных агентов. Помимо этого, чёрно-синие выкупили Давиде Фраттези и Марко Арнаутовича. В прошлом сезоне «Интер» испытал немало проблем в матчах с «Дженоа». Генуэзская игра не определила победителя (1:1), а в Милане хозяева с трудом обыграли соперника (2:1).