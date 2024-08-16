Битва топов в Англии, важная игра для Роналду, Кузяев против «ПСЖ». Главные матчи выходных

На этой неделе стартуют почти все из пятёрки ведущих европейских лиг. В Германии пройдут матчи Кубка и Суперкубок, а во всех остальных чемпионатах состоятсся игры 1-го тура. Давайте определим самые интригующие матчи из десятки нашего списка.

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