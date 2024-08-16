Россияне пять раз встречались друг с другом в Лиге 1. Сафонов и Кузяев станут следующими?

Чемпионат Франции откроют «Гавр» Кузяева и «ПСЖ» Сафонова. Далеко не факт, что дуэль россиян состоится: если Далер — железно основной игрок аутсайдера Лиги 1, то Матвей наверняка, по крайней мере, начнёт парижскую карьеру дублёром Джанлуиджи Доннаруммы. И всё же, если они пересекутся на поле, такой случай станет далеко не первым. Вспоминаем все — и свежайшие, и подзабытые.

Алексей Смертин («Бордо») против Дмитрия Ананко («Аяччо»), 23 ноября 2002 года

Алексей Смертин Фото: Getty Images

До переезда Головина в «Монако» именно Смертин был главным россиянином в истории Лиги 1. С 2000-го по 2003-й он отбегал за тогда ещё сильный «Бордо» 116 матчей, оформил 3+1 и взял Кубок лиги, после чего Роман Абрамович забрал его в «Челси». Причём во Франции Алексея круто прокачали.

«Мне пришлось заново учиться футболу, становиться командным игроком. Это позволительно в «Локомотиве» у Дроздова брать мяч и бежать, за наших забивать. А когда я начал так бегать на тренировке в «Бордо», Дюгарри сказал тренеру: «Слушай, ты успокой этого сумасшедшего русского, он бегает как недорезанная собака, по всему полю». Я понял, есть функционал, в рамках этой команды ты должен отвечать за свой сегмент», — говорил Смертин в интервью «Комсомольской правде».

Ананко же в Лиге 1, по сути, уже доигрывал: перебрался из «Спартака» в скромный «Аяччо» в 28 лет, чтобы через два года закончить с профессиональным футболом. Клуб едва поднялся из Лиги 2 и вместе с Ананко занял 17-е место, оторвавшись от зоны вылета на одно очко. Россиянин при этом играл не так часто: провёл 18 матчей, а в конце сезона перестал попадать в заявку и укатил в ФК «Москва».

Смертин и Ананко встретились в 16-м туре сезона-2002/2003, когда команды разделяли в таблице всего три очка (по итогам сезона разница увеличится до 25). Оба россиянина провели на поле все 90 минут. Исход решил единственный мяч Педро Паулеты на 34-й минуте.

Алексей Смертин («Бордо») против Дмитрия Сычёва («Марсель»), 2 февраля 2003 года

Алексей Смертин и Дмитрий Сычёв Фото: Getty Images

Через два с небольшим месяца Смертин поиграл и против Сычёва, который скандально сбежал из «Спартака» в «Марсель». Дмитрий по возвращении с ЧМ-2002, где он забил бельгийцам, узнал о пересмотре своего контракта в худшую сторону, начал судиться с клубом, нарвался на четырёхмесячный бан, договорился о переходе в киевское «Динамо», а потом внезапно укатил в Лигу 1. В общем, история довольно мутная.

Во Франции Сычёв толком не освоился: провёл 44 матча, постоянно выходя на замену, накопил 7+1 и спустя год ушёл в «Локомотив», где и стал легендой. Хотя марсельские фанаты его всё равно полюбили: вывешивали на трибуне российский флаг и подбадривали кричалками. «‎Когда шёл к бровке от скамейки запасных, весь «‎Велодром» вдруг начал петь «‎Калинку». Было неожиданно, но приятно», — вспоминал нападающий в интервью «‎СЭ».

Однако был и негатив. Конкретнее, со стороны Дидье Дрогба. «‎У нас случилась серия из трёх поражений. И вот однажды на выезде тренер предложил каждому высказать, в чём проблемы команды. Мы сели за круглый стол ужинать, игроки по очереди вставали и довольно уныло что-то описывали. Вроде и по существу, но не переходя на личности. Дошло дело до Дрогба, и он встаёт и заявляет: «У нас три слабых звена!» И показывает на двух своих друзей и меня. «Они не выкладываются, а он голы не может забить», — другие слова Сычёва.

И «Бордо», и «Марсель» боролись за чемпионство: конкуренция была дичайшей. В очном матче жирондинцы уверенно победили (3:1), а вот по итогам сезона марсельцы запрыгнули на строчку выше и взяли бронзу. Смертин вышел в старте и был заменён на 76-й минуте, а Сычёва выпустили на 64-й минуте при счёте 0:2.

Сергей Семак («ПСЖ») против Руслана Пименова («Метц»), 21 мая 2005 года

Сергей Семак и Руслан Пименов Фото: Getty Images/Метц

Карьеры обоих россиян во Франции оказались скоротечны. В 28 лет Сергей оформил хет-трик в ворота «ПСЖ» за ЦСКА в Лиге чемпионов. «Семака — на трансфер! Продать его в «Милан»!» — радостно кричал после третьего гола Василий Березуцкий. Но вместо Италии герой того матча оказался как раз в Париже. При этом сам он вроде бы не горел желанием покидать красно-синих: «Хочется ли мне уехать? Нет. Говорил и ещё раз повторю: если нужен ЦСКА и сам буду ощущать, что могу приносить пользу, обязательно останусь. Вопрос в том, насколько Семак необходим команде. Она мне нужна!»

Чуйка будущего главного тренера «Зенита» сработала: пока армейцы победно шагали по сетке плей-офф Кубка УЕФА, он не выдержал конкуренции, сыграл за «ПСЖ» только 31 раз, забил один мяч и через год перешёл в ФК «Москва». Возможно, причина в том, что у клуба сменились один президент и три главных тренера.

«Обидно, что провёл там всего год. Мне нравились Париж и Франция. Однако из-за семейных обстоятельств и возможностей, которые мне обещали в российских клубах в то время, решил вернуться на родину. В любом случае у меня остались только хорошие воспоминания о чемпионате Франции», — грустил Семак в интервью «СЭ».

У Пименова же вообще набралось только 11 игр без результативных действий за «Метц», хотя его брали в аренду туда дважды. Руслан был безумно талантлив: не зря скауты FIFA 2003 сильно в него верили и дали ему рейтинг 95 — выше, чем у Михаэля Баллака (92) и Зинедина Зидана (88). Раскрыться помешали травмы.

Россияне встретились в 37-м туре: «Метц» боролся за выживание, а «ПСЖ» застрял в середине таблицы. Матч получился ярким: парижане отыгрались с 0:2, но всё равно оказались слабее — 2:3. Пименова выпустили на 50-й минуте, а Семак играл с первой до 83-й минуты. Именно та победа позволила команде Руслана остаться в Лиге 1. В следующем чемпионате она уже не спаслась, и нападающий покинул её навсегда.

Александр Головин («Монако») против Далера Кузяева («Гавр»), 11 ноября 2023 года и 4 февраля 2024 года

Александр Головин и Далер Кузяев Фото: Getty Images/Гавр

Карьеры Головина и Кузяева и так на виду, так что здесь совсем кратко. К 12-му туру Лиги 1 сезона-2023/2024 монегаски всё ещё цеплялись за первое место: первое место занимала «Ницца», «Монако» был позади всего на два очка. А «ПСЖ» шёл между ними. Как раз после этого парижане начали стремительное восхождение и больше конкуренции не допускали. Команду Головина притормозил в том числе «Гавр» — 0:0. Александр отбегал весь матч, Кузяева заменили на 90-й минуте.

Новичок чемпионата на старте сезона вообще был хорош и держался в верхней части таблицы, однако потом сдулся и боролся за спасение. Тем не менее у «Монако» очки всё равно снова отнял: в 20-м туре соперники расписали 1:1. Головина так же не меняли, а Кузяев был на поле до 88-й минуты.

Теперь к ним в чемпионате Франции добавился Сафонов.