«Краснодар» после ЦСКА в концовке додавил и «Ахмат». Это уже тенденция или просто везение?

«Краснодар» и «Ахмат» встречались во 2-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (Путь РПЛ). Матч выдался не самым ярким на моменты и весьма жадным на голы.

Рубилово, бойня, нажим одних на других – всё это довольно точные характеристики встречи в Краснодаре. «Ахмат» Магомеда Адиева отлично упирался со «Спартаком» и выбрал такое же поведение за основное в игре с командой Мурада Мусаева. И надо сказать, это сработало.

Нет, хозяева не вышли вторым составом на кубковый матч. В основе были представители основы, а вот престарелый Юрий Газинский и, например, юный Артём Хмарин начали игру на скамейке. Там были и Кевин Кастаньо с Жоау Батчи, но они свои места на поле уступили не самым последним игрокам чёрно-зелёных. У соперника на поле появились тоже все лучшие: ведь матч с «Краснодаром» бывает не каждые выходные, да и в плей-офф Кубка России очень хочется, особенно после победы над «Пари НН» (4:1) в 1-м туре.

Сюжет игры был предсказуемым: «Краснодар» давил, а «Ахмат» отбивался, веря в контратакующие чудеса. Периодически даже удавались выходы на чужую половину, но опасностью они попахивали очень редко. Первый тайм пролетел под давлением хозяев, чья реализация только расстраивала. Да и свисток Василия Казарцева вполне можно считать символом этой встречи – арбитр только и успевал свистеть о нарушении правил.

«Краснодар» — «Ахмат» — 1:0 Фото: ФК «Краснодар»

После перерыва должно было стать интереснее – и стало. Кроме свистков главного арбитра, появились жёлтые карточки в очень опасной концентрации – Казарцев во второй 45-минутке вытягивал их пять раз. При этом команды немного кадрово поменялись во второй половине встречи из-за ранних и масштабных замен. Это добавило движения, и «Краснодар» наконец-то забил! Данила Козлов успешно сориентировался после неразберихи в штрафной и отправил мяч в ворота. Это мог быть дебютный гол за новый клуб – но офсайд после видеопросмотра всё перечеркнул.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Приятно, что команда после отменённого гола не расстроилась, а продолжила нагнетать. «Ахмату» было всё тяжелее, и казалось, вот-вот он треснет и всё-таки пропустит. Интрига в итоге держалась до самого конца, ведь реализация у краснодарцев по-прежнему хромала, а грозненцы о ней в этой встрече практически не вспоминали. Другая роль была у них.

И как будто справедливость восторжествовала, но немножечко извращённым способом. «Краснодар», безусловно, больше хотел победы, а потому футбольный бог его и наградил. Но «Ахмат» забил себе сам: Александр Жиров после прострела подставил ногу и занёс мяч в ворота Михаила Опарина.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А ведь до серии пенальти «Ахмат» недотерпел чуточку. Так бы было две подряд ничьих – сначала со «Спартаком» в РПЛ, потом – с «Краснодаром» в Кубке России. Солидно. Но всё-таки «Краснодар» додавил. Как с ЦСКА в выходные, ведь гол тоже пришёл в концовке и с углового – пусть и немного в ином виде.