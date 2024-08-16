Масштабное превью нового сезона АПЛ. В топ-4 точно будут изменения – и вот почему

Сегодня, 16 августа, начинается новый сезон английской Премьер-лиги – в 22:00 мск «МЮ» сыграет дома с «Фулхэмом». Интриг много. Третье подряд противостояние Микеля Артеты и Пепа Гвардиолы, жизнь «Ливерпуля» без Юргена Клоппа, хаос имени «Челси», а самое главное – выживет ли хоть кто-нибудь из делегатов Чемпионшипа (в прошлом сезоне вылетели все трое).

«Манчестер Сити»

Затраты на трансферы: € 25 млн

Доход от продаж: € 116 млн

Контракт Пепа Гвардиолы действует до лета 2025 года, поэтому мы увидим как минимум ещё один мощный сезон от «Сити». Возможно, на старте механизм опять слегка затормозит (пока на поле вернутся все отпускники и так далее), но к весне эта команда всегда набирает страшный ход и убивает любую интригу в лиге. Так продолжается уже четыре года.

Расстались с Хулианом Альваресом, который за € 75 млн перешёл в «Атлетико». Через систему своих фармов вырастили Савио – «Труа» получил за 20-летнего бразильского вингера € 25 млн. На его счету 9+10 в прошедшем чемпионате Испании за «Жирону». Будет прямым конкурентом для Жереми Доку и Джека Грилиша.

В остальном – всё почти что без изменений. Эрлинг Холанд готов забивать, Фил Фоден закрепляется в роли нового лидера. Возможно, придется решать проблемы со старением Кевина Де Брёйне и Кайла Уолкера.

Уже взяли трофей – в серии пенальти с «МЮ» выиграли Суперкубок Англии. Плохая новость – один из самых ярких игроков лета Оскар Бобб получил травму и выбыл на долгий срок.

Как провели предсезонку

«Сити» — «Селтик» — 3:4 – Бобб (О’Райли), Перроне (Бобб), Холанд (Бобб)

«Сити» — «Милан» – 2:3 — Холанд (Бобб), Макэйти (Хэмилтон)

«Сити» — «Барселона» – 2:2 — О’Райли (Гвардиол), Грилиш (Ковачич)

«Сити» — «Челси» – 4:2 — Холанд, Холанд, Холанд (Макэйти), Бобб (Макэйти)

Прогноз: 1-е место

«Арсенал»

Затраты на трансферы: € 76,9 млн

Доход от продаж: € 31,8 млн

«Арсенал» окончательно выкупил Давида Райю у «Брентфорда» (€ 31,9 млн) и забрал у «Болоньи» ключевого защитника и одну из главных звезд прошедшего Евро-2024. Риккардо Калафьори – современная опция сразу и в центр, и на левый фланг обороны. Также на подходе, судя по последним новостям, Микель Мерино из «Реала Сосьедад» – центральный хавбек, выбивший Германию с чемпионата Европы.

Интересно, хватит ли у Артеты топлива ещё на один сильный сезон. Если да, то мы увидим железобетонную оборону, зубодробительные стандарты, волшебство Мартина Эдегора и Букайо Сака, а также развитие Кая Хаверца в роли центрфорварда. На левом фланге атаки ожидается жёсткая конкуренция между Леандро Троссардом и Габриэлем Мартинелли. Также после восстановления от тяжелой травмы колена за место в старте поборется Юрриен Тимбер.

Команду покинул Эмиль Смит-Роу. Воспитанника «Арсенала» мучили травмы, теперь он получит новый шанс в «Фулхэме».

Как провели предсезонку

«Арсенал» — «Лейтон Ориент» – 2:0 — Жезус (Нкетиа), Смит-Роу (Жезус)

«Арсенал» — «Борнмут» – 1:1 — Фабиу Виейра (Нванери)

«Арсенал» — «МЮ» – 2:1 — Жезус (Нванери), Мартинелли (Льюис-Скелли)

«Арсенал» — «Ливерпуль» – 1:2 — Хаверц (Эдегор)

«Арсенал» — «Байер» – 4:1 — Зинченко (Хаверц), Троссард (Хаверц), Жезус, Хаверц

«Арсенал» — «Лион» – 2:0 — Салиба (Райс), Габриэл (Райс)

Прогноз: 2-е место

«Ливерпуль»

Затраты на трансферы: € 0 млн

Доход от продаж: € 23,4 млн

Пока что Арне Слот (наследник Юргена Клоппа, сделавший себе имя в АЗ и «Фейеноорде») ведёт себя тихо. «Ливерпуль» ещё прошлым летом выбросил более € 170 млн на перестройку полузащиты, поэтому не планировал масштабный выход на рынок под нового тренера.

Клуб был очень близок к покупке опорника «Реала Сосьедад» Мартина Субименди, однако испанец отказался от перехода в последний момент. Сейчас идут слухи о трансфере лучшего вратаря Евро-2024 Георгия Мамардашвили из «Валенсии» с последующей арендой в «Борнмут».

Пока Арне Слот ведёт себя тихо Фото: Barrington Coombs/Getty Images

Слот славится индивидуальным развитием игроков, в руководстве рассчитывают на прокачку внутренних резервов. На предсезонке многие молодые футболисты получили свой шанс. Например, Фабиу Карвалью смотрелся так ярко (забил «Арсеналу» и «МЮ»), что «Брентфорд» сразу же отдал за него € 23,4 млн. Если серьезно, то молодой центрдеф Джаррел Куанса уже готов к прорыву. Также здорово себя показал Харви Эллиотт.

Что касается стиля – «Ливерпуль» сократил количество быстрых вертикальных атак и теперь делает ставку на внимательное владение. Немного изменилась структура прессинга. «Это очень элегантный, голландский стиль. Больше владения, больше контроля», – поделился наблюдениями Эллиотт.

Диогу Жота подходит к сезону в огненной форме – на его счету 1+3 по системе «гол+пас» в предсезонных матчах. Главная интрига – «починит» ли Слот реализациию Дарвина Нуньеса? В любом случае просто специалисту не будет. В Нидерландах он повышал качество команд довольно-таки оперативно, но у «Ливерпуля» есть большие проблемы с опорной зоной.

Как провели предсезонку

«Ливерпуль» — «Престон» — 0:1

«Ливерпуль» — «Бетис» – 1:0 — Собослаи (Салах)

«Ливерпуль» — «Арсенал» – 2:1 — Салах (Эллиотт), Фабиу Карвалью (Эллиотт)

«Ливерпуль» — «МЮ» – 3:0 — Фабиу Карвалью (Жота), Джонс (Салах), Цимикас (Жота)

«Ливерпуль» — «Севилья» – 4:1 — Жота (Александер-Арнольд), Диас (Жота), Диас (Собослаи), Ньони

«Ливерпуль» — «Лас-Пальмас» — 0:0

Прогноз: 3-е место

«Астон Вилла»

Затраты на трансферы: € 176,2 млн

Доход от продаж: € 127,4 млн

Один из самых активных клубов на трансферном рынке. Купили Амаду Онана (€ 59,35 млн) на смену ушедшему в «Ювентус» опорнику Дугласу Луису (€ 51,5 млн). Сильно вложились в вингеров – самым интересным выглядит Джейден Бидейс Филоген, воспитанник «Астон Виллы», которого вернули из «Халла» после сильного сезона в Чемпионшипе (12+6). Нашлось место даже 30-летнему Россу Баркли (€ 5,9 млн) – в прошлом году он реанимировал карьеру в «Лутоне» и раскрылся как оттянутый плеймейкер. Также приобрели Яна Матсена за € 44,5 млн – он так и не пригодился «Челси».

Есть и выгодная продажа в Саудовскую Аравию – «Аль-Иттихад» заплатил за Муссу Диаби € 60 млн.

В прошлом сезоне «Астон Вилла» прыгнула сильно выше головы (по ожидаемым очкам – лишь седьмое место в АПЛ) и выжала максимум из состава. Теперь предстоит рубка ещё и в Лиге чемпионов. В целом Унаи Эмери создал необходимую глубину ростера, но команда сильно зависит от результативности Олли Уоткинса, а ключевой игрок Дуглас Луис уже ушёл. Придётся адаптироваться, однако Эмери в этом вроде как мастер.

В отсутствие отдыхающего после Евро Уоткинса форвард Морган Роджерс оформил 3+2 в предсезонных матчах.

Как провели предсезонку

«Астон Вилла» — «Уолсолл» – 3:0 — Роджерс, Роджерс (Баркли), Барри (Айлинг)

«Астон Вилла» — «Спартак» Трнава – 3:0 — Бэйли, Роджерс (Янг), Арчер (Роджерс)

«Астон Вилла» — «Коламбус Крю» – 1:4 — Арчер (Бэйли)

«Астон Вилла» — «Лейпциг» — 0:2

«Астон Вилла» — «Америка» — 0:1

«Астон Вилла» — «Атлетик Бильбао» – 3:2 — Рэмзи (Тилеманс), Байдейс Филоген (Роджерс), Арчер (Буэндия)

«Астон Вилла» — «Боруссия Д» — 0:2

Прогноз: 8-е место

«Тоттенхэм»

Затраты на трансферы: € 119,5 млн

Доход от продаж: € 26,8 млн

Второй сезон с Ангелосом Постекоглу. Первый получился многообещающим, но со своими проблемами. Летом клуб решил одну из них – наконец-то купил нападающего на замену Гарри Кейну. «Борнмут» получил за Доминика Соланке (19+3 в прошедшем сезоне) € 64,3 млн.

На перспективу взяли 18-летних Арчи Грея из «Лидса» (€ 41,25 млн) и Лукаса Бергвалля из «Юргордена» (€ 10 млн). Расстались с целом рядом игроков типа Эрика Дайера, Эмерсона Рояла, Джо Родона, Танги Ндомбеле и так далее, заметно разгрузили зарплатную ведомость. Отдали Пьер-Эмиля Хёйбьерга в аренду «Марселю».

В «Тоттенхэме» многое зависит от формы Сон Хын Мина и Джеймса Мэддисона – когда они были в огне, «шпоры» выглядели ярчайшей командой Англии. Соланке – отличная заявка на развитие игровой структуры, это «девятка», забивающая в любых режимах.

Примечательный момент предсезонки – два гола от Педро Порро. Испанский защитник очень результативен, в прошлом чемпионате выбил 3+7. В хорошем состоянии Деян Кулушевски – у него 3+3 в товарищеских матчах.

«Тоттенхэм» в предсезонном матче Фото: Vince Mignott/MB Media/Getty Images

Как провели предсезонку

«Тоттенхэм» — «Хартс» – 5:1 — Джонсон (Мэддисон), Ланкшир (Спенс), Мур (Бергвалль), Спенс (Вернер), автогол

«Тоттенхэм» — «КПР» – 2:0 — Биссума (Кулушевски), Скарлетт (Мур)

«Тоттенхэм» — «Виссел Кобе» – 3:2 — Порро (Кулушевски), Сон (Джонсон), Мур (Донли)

«Тоттенхэм» — сборная чемпионата Южной Кореи – 4:3 — Кулушевски (Сон), Сон (Донли), Сон (Кулушевски), Ланкшир (Вернер)

«Тоттенхэм» — «Бавария» – 1:2 — Порро (Биссума)

«Тоттенхэм» — «Бавария» – 2:3 — Кулушевски, Кулушевски (Бергвалль)

Прогноз: 6-е место

«Челси»

Затраты на трансферы: € 189 млн

Доход от продаж: € 101 млн

Самая грамотная и последовательная команда лиги идёт в сезон с новым тренером – Маурисио Почеттино сбежал из сумасшедшего дома, а «Челси» отобрал у «Лестера» Энцо Мареску.

На трансферном рынке у «синих» есть какая-то тактика, и они её придерживаются. Допустим, целесообразность покупки 19-летнего Аарона Ансельмино из «Бока Хуниорс» за € 16,5 млн нам ещё предстоит понять. Но были и трансферы, направленные на оперативное улучшение качества. Например, Педру Нету из «Вулверхэмптона» за € 60 млн – один из самых опасных вингеров АПЛ, к сожалению, испытывающий проблемы с травмами. Или Кирман Дьюсбери-Холл (€ 35,4 млн) – мастер проникающих передач, в Чемпионшипе у Марески оформил 12+14 в прошлом сезоне.

При этом клуб активно распродает воспитанников. На паузу пока встал переход Конора Галлахера в «Атлетико» – главный боец «Челси» уходит во имя правил финансового фэйр-плей (все ожидают официального подтверждения). Клуб уже отдал Матсена, Льюиса Холла и Омари Хатчинсона.

Мареска любит долгое владение мячом и интенсивный прессинг. У него не так много времени на очередную перестройку «Челси», поэтому тренер находится в максимально стрессовых условиях. Но есть и позитив – Кристофер Нкунку пока не ломается, на его счету 3+1 в товарняках (тот же результат у Нони Мадуэке). К тому же восстановился многострадальный опорник Ромео Лавиа.

«Челси» – большая загадка с раздутым ростером. В прошлом сезоне Почеттино наладил механизм ближе к весне, однако теперь всё надо начинать сначала.

Как провели предсезонку

«Челси» — «Рексем» – 2:2 — Нкунку (Гиу), Угочукву (Броя)

«Челси» — «Селтик» – 1:4 — Нкунку (Стерлинг)

«Челси» — «Америка» – 3:0 — Нкунку (Лавиа), Гиу (Дьюсбери-Холл), Мадуэке (Нкунку)

«Челси»» — «Ман Сити» – 2:4 — Стерлинг (Мадуэке), Мадуэке (Лавиа)

«Челси» — «Реал» – 1:2 — Мадуэке (Фернандес)

«Челси» — «Интер» – 1:1 — Угочукву

Прогноз: 7-е место

«Ньюкасл»

Затраты на трансферы: € 68,20 млн

Доход от продаж: € 76,2 млн

Эдди Хау рассматривали в качестве замены ушедшему Гарету Саутгейту в сборной Англии, но пока что тренер остается в «Ньюкасле». Провернули самый загадочный обмен этого лета – Эллиот Андерсон за € 41,2 млн отправился в «Ноттингем Форест», а вратарь Одиссеас Влаходимос за € 23,6 млн проследовал в обратном направлении. Есть подозрение, что это ради улучшения ситуации с финансовым фэйр-плей. У «Ньюкасла» сейчас нет возможности тратить большие деньги (много потратили в предыдущие два года). Поэтому пока ограничились выкупом Льюиса Холла (опция на левый фланг обороны) и Уильяма Осулы из «Шеффилд Юнайтед». Плюс свободными агентами пришли центрдеф Ллойд Келли и вратарь Джон Радди.

Вингер Янкуба Минте после интересного сезона в аренде в «Фейеноорде» (10+6) отправился в «Брайтон» за € 41,2 млн.

В прошлом сезоне «Ньюкасл» сильно страдал от травм Фото: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images

В прошлом сезоне «Ньюкасл» сильно страдал от травм. В оптимальном сочетании это сильная и агрессивная команда с бомбардиром Александером Исаком (который тоже временами ломается и надолго) и «мозгом» Бруно Гимарайнсом. Также советуем последить за Энтони Гордоном, Жоэлинтоном и Тино Ливраменто (готов вытеснить из старта постаревшего Кирана Триппьера).

5+2 в предсезонке от Джейкоба Мёрфи – интересная заявка на стартовое место на правом фланге атаки.

Как провели предсезонку

«Ньюкасл» — «Унтерхахинг» – 3:1 — Барнс, Мёрфи (Барнс), Исак

«Ньюкасл» — «Халл Сити» – 2:0 — Исак (Мёрфи), Мёрфи (Майли)

«Ньюкасл» — «Урава Ред Даймондс» – 4:1 — Исак, Мёрфи (Уиллок), Мёрфи (Майли), Холл (Мёрфи)

«Ньюкасл» — «Иокогама Ф. Маринос» — 0:2

«Ньюкасл» — «Жирона» – 4:0 — Лонгстафф, Лонгстафф (Ливраменто), Мёрфи (Холл), Гордон (Исак)

«Ньюкасл» — «Брест» – 1:0 — Барнс (Келли)

Прогноз: 5-е место

«Манчестер Юнайтед»

Затраты на трансферы: € 164,5 млн

Доход от продаж: € 60,1 млн

Эрик тен Хаг уцелел после победы в Кубке Англии (в финале обыграл «Сити» – 2:1) и получил значительную поддержку от нового руководства. Обновился тренерский штаб (например, в «МЮ» вернулся Руд ван Нистелрой), меняется менеджмент внутри клуба. Продолжается воссоздание «Аякса» – из «Баварии» приехали Маттейс де Лигт и Нуссайр Мазрауи. Ещё два громких трансфера – 18-летний центрдеф Лени Йоро из «Лилля» (уже сломался) и 23-летний форвард Джошуа Зиркзее из «Болоньи».

Окончательно расстались с опальным Мэйсоном Гринвудом (уехал в «Марсель») и Аароном Ван-Биссакой (отправился в «Вест Хэм»). Также клуб покинули Рафаэль Варан, Антони Марсьяль и Софьян Амрабат. € 16 млн в кассу принесли продажи Вилли Камбвалы в «Вильярреал» и Альваро Каррераса в «Бенфику». Ещё за € 500 тыс. отдали Донни ван де Бека «Жироне» (в 2020-м покупали за € 39 млн).

«МЮ» остается разбалансированной командой, которую губят травмы. Расмус Хойлунд пропустит начало сезона. Каземиро состарился, Маркус Рашфорд испытывает ментальные проблемы, страдает левый фланг обороны (Люк Шоу и Тирелл Маласиа вечно на больничном).

Позитивный момент – летний прорыв Амада Диалло, у него 2+1 в товарищеских матчах. Приход де Лигта и Мазрауи интригует – у тен Хага они играли в лучший футбол в жизни.

Как провели предсезонку

«МЮ» — «Русенборг» — 0:1

«МЮ» — «Рейнджерс» – 2:0 — Диалло (Маунт), Хьюджилл (Ойеделе)

«МЮ» — «Арсенал» – 1:2 — Хойлунд (Рэшфорд)

«МЮ» — «Бетис» – 3:2 — Рашфорд (Диалло), Диалло (Амасс), Каземиро (Рашфорд)

«МЮ» — «Ливерпуль» — 0:3

Прогноз: 4-е место (а вдруг)

«Вест Хэм»

Затраты на трансферы: € 144,4 млн

Доход от продаж: € 44,75 млн

Хулен Лопетеги заменил Дэвида Мойеса и сразу взялся за перестройку. Технический директор Тим Штейдтен работает в поте лица – приехали Макс Килман, Крисенсио Саммервилл, Луис Гильерме, Ван-Биссака и Гвидо Родригес. Это усиление обороны, опорной зоны, флангов атаки. Но, возможно, главная покупка – Никлас Фюллькруг из дортмундской «Боруссии». Этот монстр борьбы и завершения моментов решит многолетнюю проблему «Вест Хэма» с «девятками». В системе Лопетеги много навесов – теперь есть идеальная мишень.

«Вест Хэм» находится в стадии перестройки Фото: Rhianna Chadwick/PA Images via Getty Images

Гвидо Родригес – один из лучших разрушителей Ла Лиги. «Вест Хэму» не хватало прочности в опорной зоне, несмотря на наличие Эдсона Альвареса. Теперь центр полузащиты выглядит внушительно.

Удержали Джаррода Боуэна, Лукаса Пакета и Мохаммеда Кудуса. Эта тройка выглядит многообещающе. Но без Деклана Райса и эффективного вертикального футбола всё равно с трудом верится в повторение подвигов времен Мойеса.

Как провели предсезонку

«Вест Хэм» — «Ференцварош» — 2:2 – Ингс, Агер (Ирвинг)

«Вест Хэм» — «Дагенем энд Редбридж» – 1:0 — Ирвинг (Уорд-Праус)

«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон» – 1:3 — Кудус (Ингс)

«Вест Хэм» — «Кристал Пэлас» – 1:3 — Антонио

«Вест Хэм» — «Сельта» – 2:2 — Боуэн (Пакета), Пакета (Боуэн)

Прогноз: 11-е место

«Кристал Пэлас»

Затраты на трансферы: € 30 млн

Доход от продаж: € 53,4 млн

Очень крепкие позиции. Оливер Гласнер во второй части сезона перевёл «Кристал Пэлас» на схему с тремя центральными защитниками и поднял команду в середину таблицы. Увы, летом потеряли главного креативщика – Майкл Олисе уехал в «Баварию».

Купили Исмаилу Сарра у «Марселя» (правый вингер), Шади Риада у «Бетиса» (центральный защитник) и взяли свободным агентом атакующего хавбека Даити Камаду – с ним Гласнер работал в «Айнтрахте».

У «Кристал Пэлас» крепкий центр обороны с Йоакимом Андерсеном и Марком Гехи. Есть мощная опция на позиции левого латераля – Даниэль Муньос. В атаке теперь главный человек после ухода Олисе – Эберечи Эзе. Именно он будет искать впереди Жан-Филиппа Матета, у которого наконец-то поперло с голами.

Оливер Гласнер во второй части сезона перевёл «Кристал Пэлас» на схему с тремя центральными защитниками Фото: PA Images via Getty Images

Как провели предсезонку

«Кристал Пэлас» — «Чарльтон» — 1:1 – Рак-Сакьи (Камада)

«Кристал Пэлас» — «Кроули Таун» – 6:3 — Эдуар (Камада), Рак-Сакьи (Эдуар), Рак-Сакьи (Эдуар), Камада (Ричардс), Айю, Шлупп (Хьюз)

«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон» – 3:1 — Шлупп, Айю (Хендерсон), Агбинон (Айю)

«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм» – 3:1 — Митчелл, Шлупп (Айю), Эдуар (Шлупп)

«Кристал Пэлас» — «Нант» – 1:1 — Камада (Митчелл)

Прогноз: 9-е место

«Брайтон»

Затраты на трансферы: € 121,5 млн

Доход от продаж: € 34,29 млн

Непривычная картина – тратят больше, чем зарабатывают. После бодрого старта «Брайтон» Роберто Де Дзерби завял, теперь вместо итальянца работает 31-летний немец Фабиан Хюрцелер, сохранивший схему 4-2-3-1.

«Брайтон» сейчас тратит больше, чем зарабатывает Фото: Offside/Offside via Getty Images

Три главных трансфера:

– Матс Виффер из «Фейеноорда». Очередной «выпускник» Арне Слота – замена ушедшему в дортмундскую «Боруссию» Паскалю Гросу. Это фатальная потеря, но у нидерландца есть всё, чтобы обеспечить баланс в центре поля.

– Янкуба Минте из «Ньюкасла». Тоже сезон отбегал у Слота, об этом было выше. Опция на правый фланг атаки. В предсезонке выбил 3+2.

– Браян Груда из «Майнца». Ещё одна опция на правый край впереди. Перспективный 20-летний немец с тонким игровым мышлением и длинными вбросами из аута (неожиданно).

«Брайтон» замучили травмы – без них команда способна на многое. Даже сейчас в лазарете уже есть группа игроков основного состава. Сильнейший дриблер Каору Митома вроде бы вылечился, но его форма, как и состояние всего «Брайтона», покрыта туманом.

Как провели предсезонку

«Брайтон» — «Шеффилд Уэнсдей» – 3:0 — неизвестно, кто забил

«Брайтон» — «Касима Антлерс» – 5:1 — Минте (Милнер), Сармиенто (Уэйр), Айяри (Адингра), Козье-Дюберри, Козье-Дюберри (Буонанотте)

«Брайтон» — «Токио Верди» – 4:2 — ван Хеке (Уэлбек), Минте (Осман), Адингра (Буонанотте), Сармиенто

«Брайтон» — «КПР» – 1:0 — Уэлбек (Минте)

«Брайтон» — «Вильярреал» – 4:0 — Жоао Педро (Митома), Уэлбек (Минте), Минте (Митома), Уэлбек

Прогноз: 10-е место

«Борнмут»

Затраты на трансферы: € 67,37 млн

Доход от продаж: € 66,09 млн

Второй сезон с Андони Ираолой – в прошлом году «Борнмут» перестроился на игру с высоким прессингом, в которой раскрылись многие футболисты. Теперь эволюция под угрозой – Доминик Соланке ушёл в «Тоттенхэм», а прямой замены по качествам просто нет. Плюс никак не долечится Тайлер Адамс.

Несмотря на интересные покупки вроде Хулиана Араухо из «Барселоны» (не путать с Рональдом), костяк остаётся, по сути, прошлогодним. Сильнейшее звено команды – центр обороны, где действуют Маркос Сенеси и Илья Забарный. Все ждут прорыва от 20-летнего хавбека Алекса Скотта – в этом сезоне точно увидим его кинжальные проходы через центр поля.

Возможно, новым лидером атаки станет кто-то из пары Джастин Клюйверт — Антуан Семеньо. На двоих в прошлом сезоне АПЛ они забили 15 мячей.

Как провели предсезонку

«Борнмут» — «Рексем» – 1:1 — Сенеси (Биллинг)

«Борнмут» — «Арсенал» — 1:1 – Семеньо

«Борнмут» — «Райо Вальекано» – 1:0 — Синистерра

«Борнмут» — «Жирона» — 3:2 – Клюйверт (Кристи), Синистерра (Уаттара), Джеббисон

Прогноз: 14-е место

«Фулхэм»

Затраты на трансферы: € 38,5 млн

Доход от продаж: € 51 млн

«Фулхэм» потерял сразу двух ключевых игроков. Центральный защитник Тосин Адарабиойо не продлил контракт и ушёл в «Челси». А опорник Жоау Пальинья со второй попытки всё-таки перебрался в «Баварию». Эта потеря фатальна. Без Пальиньи «Фулхэм» сразу терял всё качество в обороне, плюс самого португальца не всегда страховали на должном уровне.

Глубина состава «Фулхэма» и так вызывала вопросы, теперь их ещё больше. К тому же клуб отпустил двух важных ветеранов – Тима Рима и Виллиана. Да, пришли Смит-Роу и Хорхе Куэнка (центральный созидательный защитник из «Вильярреала»), но этого мало.

А ещё до сих пор нет железной опции на позиции центрфорварда после ухода Александра Митровича. Сейчас между собой конкурируют Рауль Хименес и Родриго Мунис.

Впрочем, Марку Силва уже доказывал, что ограниченные ресурсы это не помеха, поэтому ещё сезон «Фулхэм» точно протянет. Советуем наблюдать за прорывами Энтони Робинсона и созиданием Алекса Айуоби.

«Фулхэм» в предсезонном матче Фото: Stephen Pond/Getty Images

Как провели предсезонку

«Фулхэм» — «КПР» – 4:0 — Хименес, Уилсон (2), Траоре

«Фулхэм» — «Уотфорд» – 6:1 — Лукис (Мунис), Мунис (Айуоби), Айуоби (Кинг), Хименес (Уилсон), Стэнсфилд (Хименес), Паязити (Хименес)

«Фулхэм» — «Бенфика» – 1:0 — Айуоби (Робинсон)

«Фулхэм» — «Севилья» – 1:2 — Смит-Роу (Робинсон)

«Фулхэм» — «Хоффенхайм» – 3:3 — Уилсон, Стэнсфилд (2)

«Фулхэм» — «Хоффенхайм» – 2:0 — Смит-Роу (Айуоби), Траоре (Айуоби)

Прогноз: 16-е место

«Вулверхэмптон»

Затраты на трансферы: € 33 млн

Доход от продаж: € 107,5 млн

Из-за проблем с деньгами «Вулверхэмптон» формирует капитал прожиточного минимума. Приобрели Родригу Гомеша из «Браги», Педро Лиму из бразильского «Спорт Ресифи», плюс выкупили Томми Дойла из «Ман Сити». Также нашёлся вариант с арендой форварда «Сельты» Йёргена Ларсена (13 голов в сезоне Ла Лиги).

А вот продажи Килмана и Нету принесли клубу сразу € 100+ млн. Правда, «Вулверхэмптон» потерял лучшего центрального защитника и главный мотор в атаке. В прошлом году Гари О’Нил экстренно пришёл на помощь после бегства Лопетеги и построил неплохую боевую команду. По крайней мере, два героя сезона-2023/2024 на месте: Хван Хи Чхан и Матеус Кунья в прошлом розыгрыше забили 24 гола. Но глобально «Вулверхэмптон» за лето не вырос по качеству, предстоит серьёзная борьба за выживание.

Жозе Са в сезоне-2023/2024 вошёл в топ-5 вратарей лиги по количеству сэйвов (130, 73,4% отражённых ударов), теперь работы будет ещё больше.

Из-за проблем с деньгами «Вулверхэмптон» формирует капитал прожиточного минимума Фото: Wolves via Getty Images

Как провели предсезонку

«Вулверхэмптон» — «Комо» – 1:0 — Доэрти (Аит-Нури)

«Вулверхэмптон» — «Бристоль Сити» – 3:0 — Кунья, Хван Хи Чхан (Сарабия), автогол

«Вулверхэмптон» — «Вест Хэм» – 3:1 — Кунья (Ларсен), Гомеш, Гомеш (Лима)

«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас» – 1:3 — С. Буэно (Ларсен)

«Вулверхэмптон» — «Лейпциг» – 3:0 — автогол, Сарабия (Ларсен), Гомеш (Хван Хи Чхан)

«Вулверхэмптон» — «Райо Вальекано» — 0:1

Прогноз: 17-е место

«Эвертон»

Затраты на трансферы: € 50,2 млн

Доход от продаж: € 83,15 млн

«Ириски» тоже испытывают проблемы с финансами, причём серьезные – в прошлом сезоне словили штраф в восемь очков. Шон Дайч мужественно работает в этих условиях. Летом «Эвертон» потерял Онана – лучшего центрхава забрала «Астон Вилла». Также на € 20+ млн клуб продал не особо нужных Бена Годфри и Льюиса Доббина.

Но даже без денег «Эвертон» нашёл интересные варианты на рынке. Джейк О’Брайен из «Лиона» – центральный защитник с мощными физическими данными, который идеально подходит Дайчу. Из «Марселя» за € 18 млн пришёл форвард Илиман Ндиайе – он уже адаптирован к Англии, успешно выступал за «Шеффилд Юнайтед». Из «Астон Виллы» привезли 21-летнего полузащитника Тима Ирогбунама. Для реанимации карьеры в аренду из «Наполи» приехал Йеспер Линдстрём – полезная опция в атаке.

Почти все прежние лидеры на месте – Джордан Пикфорд, Джеймс Тарковски, Дуайт Макнил, Виталий Миколенко. Доминик Калверт-Льюин давно не был на больничном. А вот центральный защитник Джеррэд Брэнтуэйт, которого летом хотел «МЮ», как раз восстанавливается после операции. Плюс немного смущает глубина на правом фланге обороны – Шеймусу Коулману и Эшли Янгу на двоих уже 74 года.

«Эвертон» – это стремительные вертикальные атаки и сильные стандарты. Шон Дайч. Всё как мы любим. Должны удивлять.

Игроки «Эвертона» в предсезонном матче Фото: Visionhaus/Getty Images

Как провели предсезонку

«Эвертон» — «Слайго Роверс» – 3:3 — Холгейт (Шермити), Шермити (Харрисон), Шермити (Харрисон)

«Эвертон» — «Салфорд» – 1:2 — Гарнер (Шермити)

«Эвертон» — «Ковентри» — 0:3

«Эвертон» — «Престон» – 3:0 — Калверт-Льюин, О’Брайен (Калверт-Льюин), Линдстрём (Харрисон)

«Эвертон» — «Рома» – 1:1 — Калверт-Льюин

Прогноз: 12-е место

«Брентфорд»

Затраты на трансферы: € 56,4 млн

Доход от продаж: € 32,50 млн

Самая датская и самая дисциплинированная команда АПЛ в прошлом сезоне столкнулась с лавиной травм, поэтому выдала худший результат со времен выхода из Чемпионшипа (16-е место).

Главная удача лета – удержали Айвана Тони, за которым так никто и не пришёл. После повреждения окончательно восстановились вингеры Брайан Мбемо и Кевин Шейд. На подходе фланговые защитники Рико Генри и Аарон Хики, которых очень не хватало в прошлом году.

Главная неудача лета – «Брентфорд» отвалил «Брюгге» € 32,5 млн за форварда Игора Тьяго, который повредил мениск на предсезонке и вылетел до конца года. Ещё одно пополнение – Фабиу Карвалью из «Ливерпуля». Пока не сломался.

Как провели предсезонку

«Брентфорд» — «Уимблдон» – 5:2 — Тьяго, Тьяго (Стивенс), Висса, Шейд, Мбемо (Морган)

«Брентфорд» — «Бенфика» – 1:1 — Мбемо

«Брентфорд» — «Эштрела» – 1:3 — Йенсен (Дамсгор)

«Брентфорд» — «Уотфорд» – 1:1 — Шейд (Тревитт)

«Брентфорд» — «Вольфсбург» – 4:4 — Мбемо (Айер), Висса (Янельт), Йенсен (Мбемо), Шейд (Дамсгор)

Прогноз: 13-е место

«Ноттингем Форест»

Затраты на трансферы: € 73,5 млн

Доход от продаж: € 83,4 млн

«Ноттингем» активно вёл себя на трансферном рынке – продавал тех, кого всего пару лет назад покупал под АПЛ, и бюджетно усиливал состав. Если не считать, конечно, Эллиота Андерсона (€ 41,2 млн). Но уже все поняли, что это часть глобальной многоходовки между двумя клубами.

Вот центрдеф Никола Миленкович из «Фиорентины» (€ 14,3 млн) – интересное дополнение к обороне. А ещё «лесники» всего за € 7 млн подписали Жоту Силву из «Витории Гимарайнш» – левого вингера часто называют португальским Джеком Грилишем.

Нуну Эшпириту Санту построил в «Ноттингеме» типичную для себя контратакующую вертикальную команду – впереди есть большая группа футболистов, способных много и быстро бегать. Главным магнитом для навесов снова станет Крис Вуд, автор 14 забитых голов в прошлом сезоне, один из лучших форвардов в мире по игре головой.

«Ноттингем» активно вёл себя на трансферном рынке Фото: Milos Bicanski/Getty Images

Как провели предсезонку

«Ноттингем Форест» — «Честерфилд» – 3:0 — Вуд (Хадсон-Одои), Боулер, Сангаре (Хадсон-Одои)

«Ноттингем Форест» — «Сандерленд» – 1:1 — Ричардс (Эланга)

«Ноттингем Форест» — «Миллуол» – 2:1 — Вуд (Домингес), Хадсон-Одои

«Ноттингем Форест» — «Эльче» — 0:1

«Ноттингем Форест» — «Вильярреал» — 0:0

«Ноттингем Форест» — «Олимпиакос» – 4:3 — Йейтс (Вуд), Йейтс (Вуд), Вуд (Андерсон), Эланга (Хадсон-Одои)

Прогноз: 15-е место

«Лестер»

Затраты на трансферы: € 45,55 млн

Доход от продаж: € 106,5 млн

После триумфального возвращения в АПЛ «Лестер» потерял главного тренера и главного полузащитника. Не самый крутой багаж для вхождения в новый сезон. Плюс вместо Марески приехал контратакующий Стив Купер, который от прежнего тренера отличается игровой философией примерно на 99,9%.

«Лисы» окончательно выкупили вингера Иссааку Фатаву (оформил 6+13 в Чемпионшипе) у «Спортинга» за € 17 млн, арендовали у «Брайтона» Факундо Буонанотте, подписали на свободном трансфере Бобби де Кордова-Рида. А также заплатили € 14 млн за 22-летнего центрдефа «Аталанты» Калеба Околи.

Некоторые старые знакомые на месте – Ваут Фас, Рикардо Перейра, Джеймс Джастин, Вильфред Ндиди и даже 37-летний Джейми Варди. Но есть и новые лица. Например, вратарь Мадс Хермансен и форвард Стефи Мавидиди.

У «Лестера» тяжёлая задача – быстро адаптироваться к смене обстановки и тренера. Ожидается напряжённая борьба за выживание. Результаты товарищеских матчей не впечатляют – в последних трёх играх команда не забила ни одного гола.

У «Лестера» тяжёлая задача – быстро адаптироваться к смене обстановки и тренера Фото: Leicester City FC via Getty Images

Как провели предсезонку

«Лестер» — «Вильярреал» – 2:1 — Варди, Мавидиди

«Лестер» — «Шрусбери Таун» – 2:1 — Мавидиди (Фатаву), Макатир (Джастин)

«Лестер» — «Палермо» — 0:1

«Лестер» — «Аугсбург» — 0:1

«Лестер» — «Ланс» — 0:3

Прогноз: 19-е место

«Ипсвич»

Затраты на трансферы: € 72,99 млн

Доход от продаж: € 1,65 млн

«Ипсвич» возвращается в элиту спустя 22 года. Премьер-лига снова на «Портман Роуд» – на этой уютной арене когда-то играла товарищеские матчи сборная Англии. Главный тренер Киран Маккенна уже попал на радары топ-клубов – им интересовались «МЮ» и «Челси», но специалист не пошёл по пути Энцо Марески.

Команда оформила отряд под АПЛ – в «Ипсвич» перешли Омари Хатчинсон, Джейкоб Гривз, Лиам Делап, Ариянет Мурич, Бен Джонсон и Конор Таунсенд. Почти подтверждена аренда Калвина Филлипса из «Манчестер Сити».

За кем следить? За последние два сезона за «Ипсвич» левый защитник Лейф Дэвис отдал 35 голевых передач. Это машина по производству навесов и прострелов. Маккенна играет с тремя центральными защитниками, поэтому у Дэвиса – полная свобода действий в атаке.

Ещё один важный игрок – атакующий полузащитник Конор Чаплин, который склеивает линии атаки и полузащиты. В прошлом сезоне оформил 13+9 в 44 матчах.

«Ипсвич» чем-то напоминает прошлогодний «Лутон» – тоже команда со скромным составом, но с очень боевым стилем. А в роли Алфи Даути в качестве главного оружия по навесам – как раз Дэвис.

Как провели предсезонку

«Ипсвич» — «Шахтер» Донецк – 1:0 — Морси (Бёрнс)

«Ипсвич» — «Фортуна Дюссельдорф» – 1:2 — Харнесс (Чаплин)

«Ипсвич» — «Хоффенхайм» – 1:0 — Тейлор (Хатчинсон)

«Ипсвич» — «Ницца» – 1:0 — Туанзебе

Прогноз: 20-е место

«Ипсвич» вернулся в элиту спустя 22 года Фото: Mike Hewitt/Getty Images

«Саутгемптон»

Затраты на трансферы: € 63,15 млн

Доход от продаж: € 11,59 млн

Как и «Лестер», задержался в Чемпионшипе всего на год. В финале плей-офф «святые» обыграли «Лидс» — 1:0. Главный тренер Расселл Мартин построил симпатичный проект в «Суонси» и прошлым летом перешёл в команду покрепче, которую сразу же вывел в АПЛ.

Мартин ставит на позиционный футбол – «Саутгемптон» был лучшей командой Чемпионшипа по среднему владению мячом (65,5%). Впрочем, уже был пример Венсана Компани, который провалился с подобным стилем в Премьер-лиге (и это даже не помешало найти работу в «Баварии»). Поэтому всё зависит от гибкости Мартина. В сезоне-2023/2024 он пробовал разные варианты – долгое время использовал схему 4-3-3, но в плей-офф перешёл на 3-5-2.

«Саутгемптон» активно поработал на рынке – сразу под стартовый состав пришли Бен Бреретон и Юкинари Сугавара, плюс клуб окончательно выкупил Флинна Даунса и Тейлора Харвуда-Беллиса. Из аренды вернулся Карлос Алькарас (играл в «Ювентусе»). Но есть и потери. Контракты закончились у Че Адамса и Стюарта Армстронга – два важных игрока покинули клуб свободными агентами.

Главная интрига – сохранит ли свою результативность Адам Армстронг в Премьер-лиге? Первая попытка после перехода из «Блэкберна» не удалась, но в Чемпионшипе форвард снова расцвёл: оформил 24+13 в 49 матчах (с учётом плей-офф).

Как провели предсезонку

«Саутгемптон» — «Истли» – 7:1 — Армстронг (Арибо), Армстронг (Диблинг), Смоллбоун (Даунс), Мара (Амо-Амейо), Мэннинг (Сугавара), Сугавара (Диблинг), Алькарас (Амо-Амейо)

«Саутгемптон — «Бордо» – 3:2 — автогол, Амо-Амейо, Мара (Диблинг)

«Саутгемптон» — «Монпелье» – 3:1 — Сулемана, Диблинг (Эдвардс), Харвуд-Беллис (Сугавара)

«Саутгемптон» — «Оксфорд Юнайтед» — 0:2

«Саутгемптон» — «Милуолл» – 1:0 — Армстронг

«Саутгемптон» — «Лацио» – 1:1 — Бреретон (Алькарас)

«Саутгемптон» — «Хетафе» — 0:0

Прогноз: 18-е место