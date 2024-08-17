Побег Осимхена, проклятие «Аталанты» и выздоровление «Юве». Большое превью Серии А

13 новых тренеров, большие трансферы, такие же скандалы и самая насыщенная гонка за высокие места во всей Европе – Серия А с ноги выносит дверь в новый сезон! В этом превью мы собрали всё самое важное о чемпионате Италии-2024/2025. Благоволите! Benvenuto!

Чемпион в полном порядке!

«Интер», которому предстоит защищать чемпионский титул, пугающе хорош и стабилен. Гендиректор миланцев Беппе Маротта в очередной раз подтвердил звание абсолютного чемпиона по работе на рынке свободных агентов. У Мехди Тареми закончился контракт с «Порту», у Петра Зелиньского – с «Наполи», и оба тут же оказались в «Интере».

Никого из лидеров миланцы не потеряли. Напротив, новые контракты подписали Лаутаро Мартинес и тренер Симоне Индзаги. В общем, про «Интер» сказать особенно нечего. Его состояние умещается в два слова — всё супер. Не факт, что так будет весь сезон. Однако накануне старта Серии А «Интер» выглядит монструозно.

Чего хочет «Милан»?

У соседей «Интера», что носят красно-чёрное, всё не так безоблачно. «Милан» расстался со Стефано Пиоли, который проделал отличную работу, вернув клубу скудетто и вкус побед в Лиге чемпионов. Нового тренера искали долго. Перебрали всех – прямо как «Бавария». Уже собирались назначить Хулена Лопетеги, но тут взбунтовались болельщики: мол, мелковат баск для «Милана», не потянет.

В итоге «Милан» назначил Паулу Фонсеку. Это известный и уважаемый тренер, он работал в «Роме», «Лилле», «Шахтёре», «Порту» и «Браге». Фонсека – это «Тоттенхэм» в мире тренеров: совсем плох не был, но и до серьёзных вершин пока не добрался. Сможет ли он совершить прорыв в «Милане» — большой вопрос. Особенно с учётом того, что на фоне конкурентов «россонери» усилились достаточно бюджетно.

Паулу Фонсека в «Милане» Фото: Scott Taetsch/Getty Images

На замену Оливье Жиру «Милан» взял Альваро Морату – вполне нормальный размен. А в оборону пришли Эмерсон из «Тоттенхэма» и Страхиня Павлович из «Ред Булл Зальцбург». Качественные игроки, однако совершенно точно без приставки «топ». Павлович так вообще футболист на вырост. Также из «Монако» вот-вот должен перейти полузащитник сборной Франции Юссуф Фофана. Но и его нельзя назвать сложившейся звездой.

В целом такая стратегия «Милана» не удивляет. Клуб и в предыдущие годы не разбрасывался деньгами. Чаще всего «россонери» вкладывались не в готовых игроков, а в тех, у кого есть перспектива, кто способен прогрессировать. Это точно не подход топ-клуба. Но тем не менее Пиоли смог сделать команду чемпионом и вернул её в ЛЧ. В течение 10 лет до Стефано ни у кого этого сделать не получалось.

Сможет ли Фонсека повторить успехи Пиоли? Покажет только сезон. Пока можно говорить лишь о том, что «Милан» рискнул. Он расстался с тренером, который, как казалось, идеально подходил клубной стратегии и при этом добивался результата. И назначил тренера-«Тоттенхэм». Есть вопросы…

«Ювентус» больше не скуфы?

Сменил тренера ещё один большой клуб – «Ювентус». Несмотря на то что Макс Аллегри в прошлом сезоне выполнил две главные задачи (затащил клуб в ЛЧ и выиграл Кубок), с ним всё-таки решили расстаться. Расставание вышло тяжёлым и некрасивым – прямо как игра «Ювентуса» при Аллегри. Но в конце концов Макс ушёл.

Теперь «Юве» рулит модный Тьяго Мотта, который сотворил сенсацию с «Болоньей», выведя её в Лигу чемпионов. Его работу в Турине оценить только предстоит. А вот человеку, который привёл Мотту и великолепно оздоравливает бухгалтерию «Ювентуса», уже можно поставить твёрдую пятёрку. Речь о Кристиано Джунтоли – спортивном директоре «Юве».

Джунтоли – главный санитар туринского леса. Он пришёл перед началом прошлого сезона и с ходу стал нещадно «резать косты». «Ювентус» не мог как следует усилиться, но Джунтоли не был в этом виноват. Наоборот, он разгребал за теми, кто вогнал «Юве» в состояние, близкое к финансовому коллапсу.

Кристиано Джунтоли в «Ювентусе» Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Кристиано существенно сократил зарплатную ведомость клуба. Самый свежий шаг в этом направлении – расставание с Войцехом Щенсным. Поляк – очень большая фигура для «Юве», но: а) ему уже 34 года; б) у него одна из самых больших зарплат в команде; в) ему на замену уже купили одного из лучших вратарей прошлого сезона – Микеле Ди Грегорио (перешёл из «Монцы»).

«Ювентус» в принципе в кои-то веки активно поработал на рынке. Из «Астон Виллы» в обмен на деньги, Сэмюэла Айлинга и Энсо Барренечеа приехал полузащитник Дуглас Луис. Айлинг и Барренечеа талантливы, они могли бы пригодиться «Ювентусу» – но вряд ли здесь и сейчас. А Дуглас – это как раз про здесь и сейчас. Так что размен выглядит разумным.

Плюс «Юве» подписал ещё одного Тюрама. Старшего сына, Маркуса, отец Лилиан воспитал плохо, раз тот перешёл в «Интер». А вот младшего, Кефрена, уже правильно. Теперь Тюрам-младший будет играть за «Ювентус». Из центра поля, правда, ушёл другой француз – Адриен Рабьо. И это большая потеря. Но у Тьяго Мотты наверняка уже есть идеи, как его заменить. Дуглас Луис и Кефрен Тюрам как раз должны с этим помочь.

«Ювентус» выздоравливает. И в финансовом отношении, и, кажется, в футбольном. По второму пункту пока есть вопросы, надо посмотреть в официальных матчах, как будут работать идеи Мотты. На сам факт назначения Тьяго выглядит логично и позитивно. Туринцы наконец смотрят вперёд, в будущее. Якорь по имени Макс больше не тянет назад.

Главные транжиры Италии

На трансферном рынке этим летом «развязался» не только «Ювентус». «Рома» наконец вылезла из-под ограничений и играет буквально «на все». Она уже потратила € 89 млн. И, вполне возможно, это не предел.

До перехода Артёма Довбика трудно было представить, чтобы лучший бомбардир Ла Лиги, выбирая между «Атлетико» и «Ромой», выбрал римлян. Но в итоге случилось именно так. История «Атлетико» и Довбика получилась довольно мутной. В какой-то момент писали, что всё согласовано, однако потом что-то сорвалось. В любом случае это не проблема римлян. Итальянский клуб вышел с предложением и забрал Довбика себе.

Довбик, Соуле и Ле Фе в «Роме» Фото: Getty Images

Артём – замена Ромелу Лукаку. «Рома» пыталась сохранить бельгийца, но не договорилась с «Челси» по деньгам. Хотя, как выяснилось, деньги у «Ромы» есть! Помимо Довбика, римляне почти за € 30 млн купили крайнего нападающего Матиаса Соуле, который выдал шикарный прошлый сезон во «Фрозиноне». Плюс из «Ренна» за € 23 млн перешёл полузащитник Энцо Ле Фе. Это креатура нового спортивного директора Флорана Гисольфи, который работал в «Лилле» и «Ницце» и хорошо знает французский рынок.

С Пауло Дибалой новая атакующая банда «Ромы» выглядит совсем страшно. Правда, аргентинец может уйти. «Аль-Кадисия» из Саудовской Аравии настойчива. Денег у неё так же много, как и желания заполучить аргентинца. А Пауло скоро 31. Да и со здоровьем его, которое никогда не было богатырским, наверное, безопаснее играть в саудовской лиге, чем в Серии А.

Впрочем, на момент рождения этого превью Дибала ещё игрок «Ромы». А если он всё-таки уйдёт, у римлян есть кандидат на замену. Итальянские СМИ сообщают, что из Турина в столицу может переехать Федерико Кьеза.

Тренером «Ромы» остался Даниэле Де Росси. Он пришёл по ходу прошлого сезона, здорово взбодрил команду. Игра «Ромы» несомненно изменилась в лучшую сторону, стала намного более содержательной, чем при Жозе Моуринью. Но в Лигу чемпионов «Рома» не попала, а это было крайне важно.

Де Росси вызывает симпатию, однако как тренер пока ничего серьёзного не добился. И тем не менее «Рома» за гигантские деньги усиливает состав именно под него. С одной стороны, это говорит о доверии тренеру. Но с другой — очевидно, что спрос с клубной легенды будет очень серьёзный. Под таким большим давлением Даниэле не работал никогда.

Коллизия «Наполи»

Вознамерился восстать из ада «Наполи». Сезон после чемпионства получился похмельно-отрезвляющим. Клуб пытался хоть как-то поправиться: сменил трёх тренеров, сделал трансферы. Но ничего не помогло.

Теперь Аурелио Де Лаурентис заманил в свою команду Антонио Конте. По-футбольному почерк уже проявился: «Наполи» перешёл на игру с тремя центральными защитниками. А вот на рынке южане действуют совсем не как команда Конте.

Антонио Конте и Аурелио Де Лаурентис Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Во все клубы Конте приходил с внушительным виш-листом: если хотите, чтобы я дал результат, мне нужны именно эти футболисты. Список этот, как правило, длинный, и игроки там недешёвые. Конте и сейчас заявляет, что ему нужно усиление. Значит, свои требования он Де Лаурентису предоставил. Но пока «Наполи» оформил всего три трансфера на вход: бесплатно взял латераля Леонардо Спинаццолу, а ещё купил двух центральных защитников – Алессандро Буонджорно у «Торино» и Рафу Марина у «Реала».

«Наполи» уже сыграл один официальный матч – в Кубке Италии с «Моденой» из Серии В. Южане выиграли только по пенальти. Конте как будто специально дал команде задание сыграть тускло, чтобы заставить руководство наконец привезти нужных футболистов.

Одно из желаний тренера – Ромелу Лукаку. Они отлично сработались в «Интере». Конте знает подход к Ромелу, а тот знает требования тренера. Мэтч складывается. Однако есть проблема: «Наполи» не может продать Виктора Осимхена. Казалось бы, такой игрок нужен всем, его должны оторвать с руками. Но на деле тем клубам, которые могли бы потянуть трансфер нигерийца, нападающий сейчас не требуется. Интерес проявлял «ПСЖ», однако до серьёзной конкретики не дошло. А дальше появился «Челси».

Нынешний «Челси» – не предел мечтаний для игрока калибра Осимхена. Но, судя по всему, для него более предпочтительно перейти даже в такой «Челси», чем остаться в «Наполи». Частью сделки по Осимхену может стать Ромелу Лукаку. Этот трансферный узел сложно распутать. Впрочем, если всё-таки получится, вероятно, в выигрыше будут все.

Гасперини против судьбы

Сезон Серии А только начинается, а «Аталанта» уже утопает в кадровых проблемах. В конце прошлого сезона в ничего не решавшем матче с «Фиорентиной» «кресты» порвал центральный защитник Джорджо Скальвини. Он пропустил Евро и ещё долго будет лечиться. Его одноклубники нападающий Джанлука Скамакка на Евро сыграл. Однако уже после турнира в товарищеском матче за клуб получил такую же травму. Больше полугода без футбола…

«Аталанта» подсуетилась и быстро купила на замену Скамакке Матео Ретеги – аргентинца, выступающего за сборную Италии. Также бергамаски выкупили у «Милана» Шарля Де Кетеларе. Но возникли проблемы с футболистом, который отлично взаимодействовал с Де Кетеларе в прошлом сезоне. Речь о Тёне Копмейнерсе.

Тён Копмейнерс в «Аталанте» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Нидерландец давно хочет перейти в «Ювентус» и не скрывает этого. Когда стало известно, что он пропустит Евро из-за травмы, любители конспирологии даже заподозрили, что он специально «косит», чтобы получше подготовиться к игре за «Юве». Как бы там ни было, «Аталанта» выразила готовность продать Копмейнерса, но только за ту сумму, которая её устроит. Переговоры были непростыми, но продолжались. И вдруг бергамаски отстранили Тёна от работы с основой. Якобы он попытался оказать давление на клуб, за что был немедленно наказан.

С одной стороны, «Аталанта» повела себя как большой клуб. Она показала всем футболистам: если вы не считаетесь с клубом, то и клуб не будет считаться с вами. Никто не сможет выкручивать «Аталанте» руки, её интересы обязаны быть учтены. С другой стороны, у Джан Пьеро Гасперини нет ни Копмейнерса, ни денег на то, чтобы купить ему замену. Одно без другого невозможно. И эта ситуация сильно мешает.

Тем не менее в матче за Суперкубок УЕФА с «Реалом» бергамаски сыграли сверхдостойно. Да, уступили, но целый час играли абсолютно на равных. А дальше – сказался класс «Мадрида», которому мало кто в мире способен что-либо противопоставить.

После победы в Лиге Европы Гасперини мог уйти из «Аталанты». Он намекал на то, что дал клубу всё, что мог, говорил о нехватке мотивации. Но в итоге остался. А значит, мотивация нашлась. Это обнадёживает. «Аталанта» Гасперини – один из брендов современной Серии А. И очень здорово, что этот бренд сохранился. А что до кадровых трудностей – итальянец за годы в Бергамо и не из таких передряг выбирался. Что-нибудь придумает!

Лучший андеграунд Серии А

Из-под пера тренера Винченцо Итальяно вышли уже две запоминающиеся команды. Первой была «Специя», которую Итальяно впервые в клубной истории вывел в Серию А и удержал там, играя в смелый, притягательный футбол. А дальше случилась «Фиорентина».

Главное, чем она запомнилась, – это два подряд проигранных финала Лиги конференций. Однако это исключительно вопрос оптики. Конечно, можно делать акцент на том, что «Фиорентина» проиграла два финала. Но гораздо важнее, что она до этих финалов дошла! До Итальяно «Фио» не была избалована участием в решающих еврокубковых матчах.

Винченцо Итальяно в «Болонье» Фото: Cristian Trujillo/Getty Images

Теперь в карьере Винченцо новая глава. Он возглавил «Болонью». Тьяго Мотта оставил солидный багаж: команда сыграет в Лиге чемпионов. Правда, часть этого багажа уже растащили. Забрали самое драгоценное: Риккардо Калафьори ушёл в «Арсенал», а Джошуа Зиркзее – в «Манчестер Юнайтед».

Усилилась «Болонья» без особого лоска, громких имён в команде не появилось. С вероятностью, близкой к 200%, повторить результат прошлого сезона не получится. Но вот закрепиться в зоне еврокубков или рядом с ней «Болонье», как кажется, по силам. Плюс, учитывая, как Итальяно работал в предыдущих клубах, у «Болоньи» будет стиль. Причём, скорее всего, даже более атакующий, чем при Мотте.

«Болонья» меняется, однако остаётся авторской. Боссам клуба – браво за выбор Итальяно. Винченцо – удачи и классных новых идей. Хочется видеть сильную и интересную «Болонью», даже если она не будет бороться за топ-4. Предпосылки к этому есть.

Есть предпосылки увидеть и интересную «Фиорентину». Вместо Итальяно «фиалки» назначили Раффаэле Палладино. Он не такой авангардист, как Итальяно, у него нет таких прорывных идей. По крайней мере, не было в «Монце». Но, во-первых, пускай он не авангардист, примитивным тренером его тоже не назовёшь. А во-вторых, «Фиорентина» очень прилично поработала на трансферном рынке.

Главное подписание – исландский нападающий Альберт Гудмундссон, который в прошлом сезоне забил 14 голов за «Дженоа» и стал одним из открытий чемпионата. Он быстр, работящ и очень универсален – может сыграть и центрфорварда, и под нападающим, и на фланге. Для «Фиорентины» это дорогая сделка: аренда и выкуп, если он случится, обойдутся в € 25-30 млн.

Гудмундссоном активно интересовался «Интер». Но его рассматривали не в основу, а в ротацию. «Фиорентина» – клуб помельче, однако там исландец точно будет играть в старте, его берут как звезду. Если проявит себя, наверняка отправится ещё выше. Может быть, в тот же самый «Интер». Но уже в другом статусе и на более серьёзных условиях.

Андреа Кольпани и Мойзе Кин в «Фиорентине» Фото: Getty Images

Ещё один потенциально топовый трансфер «Фиорентины» – Андреа Кольпани. Это современный атакующий полузащитник, гибрид «восьмёрки» и «десятки». Он здорово прячется между линиями и продвигает мяч, у него отличная левая нога. В первом сезоне в Серии А Кольпани забил четыре мяча, во втором – восемь. Палладино отлично его знает. В Серии А полузащитник забивал как раз под руководством Раффаэле в составе «Монцы».

В обороне «Фиорентина» разменяла балканцев: вместо серба Николы Миленковича, который ушёл в «Ноттингем Форрест», подписали игрока сборной Хорватии Марина Понграчича из «Лечче». А в атаке у «фиалок», помимо новичка Гудмундссона, теперь сыграет ещё и Мойзе Кин. «Ювентус» в последние годы обильно критикуют, и Кин – одна из самых атакуемых мишеней. В прошлом сезоне он не забил ни одного мяча. Плюс из-за проблем со здоровьем сорвалась его аренда в «Атлетико».

Кин уже и в «Эвертоне» был, и в «ПСЖ». Его как будто бы уже списали. А ему меж тем всего 24 года. «Фиорентина» рискнула и попробует его реанимировать. С Лукой Йовичем, который казался ещё более пропащим, более-менее получилось. Его аж «Милан» забрал. Теперь посмотрим, что будет с Кином.

Сескуальный футбол

Хорошая карьера футболиста вообще не гарантирует хорошей карьеры тренера. Многие бывшие игроки пробовали себя в тренерстве, но получилось далеко не у всех. Один из тех, у кого получается, – Сеск Фабрегас. Он только завершил карьеру игрока и уже добился первого большого успеха как тренер: его «Комо» вышел в Серию А. Впервые за 21 год между прочим!

Если пропустить все трансферы «Комо» через сито, можно отфильтровать несколько самых заметных. Царь-трансфер, конечно, переход Рафаэля Варана. Последний сезон в «МЮ» французу изуродовали травмы. Однако это не отменяет того, что Варан – игрок высочайшего класса. Подписав его, «Комо» получил не только усиление состава, но и жирненькую порцию хайпа.

Рафаэль Варан и Сеск Фабрегас в «Комо» Фото: Getty Images

Весь вопрос в здоровье Варана. В первом же товарищеском матче за «Комо» он получил травму. Хочется пожелать ему крепких костей, мышц и суставов! Если он будет готов играть, Серия А получит ещё одного элитного защитника. А это никому не вредило.

Из «Вильярреала» в «Комо» переехали два экс-игрока «Ливерпуля» – Пепе Рейна и Альберто Морено. Но если Рейну берут в качестве «дядьки» (основным вратарём должен стать Эмиль Аудеро, купленный у «Сампдории»), то Морено, наоборот, подписывают, чтобы он сперва играл, а затем уж делился бесценным опытом.

Опытный человек теперь есть и в атаке. Помимо легенды «Милана» Патрика Кутроне, в распоряжении Сеска появился Андреа Белотти. Уровень «Ромы» он не потянул. Аренда в «Фиорентину» в прошлом сезоне получилась неплохой, однако выкупать Белотти «фиалки» не стали. И тут нарисовался «Комо». Кажется, это идеальный вариант для Андреа. Игровая практика, интересный тренер, отличное место для жизни – ком(б)о!

Хави сделал «Барселону» чемпионом не только как игрок, но уже и как тренер. Хаби Алонсо уронил на пол челюсти всего футбольного мира, пройдя с «Байером» прошлый сезон лишь с одним поражением. Пришло время проявить себя тренеру Сеску. Вывести «Комо» в Серию А – круто! Теперь новый челлендж — показать себя на уровне топ-лиги.