Футболисты после гола позвонили другу по видео
Игроки «Истанбулспора» мило поддержали своего партнёра по команде Барана Альп Вардара, который борется с раком. Футболисты позвонили ему по видео после забитого гола. Смотрите, как это было!
Футболисты после гола позвонили своему партнёру по команде, борющемуся с раком. Видео
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