«Это ***** полная, а не футбол!» Как «болотный матч» не пустил «Динамо» в лидеры РПЛ

«Утопили в болоте» – материал с таким заголовком вышел на официальном сайте «Динамо» в сентябре 2011 года. Перемещаемся в прошлое и вспоминаем: переходный сезон, команду тренирует Сергей Силкин, а в составе — Александр Самедов, Игорь Семшов, Андрей Воронин, Кевин Кураньи, молодые Фёдор Смолов и Александр Кокорин. Привлекательный и романтичный футбол, который позволяет команде к концу основной части чемпионата находиться в лидерах. А кто-то и вовсе причисляет динамовцев к фаворитам сезона.

После 24-го тура у них три победы подряд и два очка отставания от лидирующего «Зенита». Впереди — выезд в Самару. Конец сентября. И ничто не предвещает беды.

Матч, который не должен был состояться

Наоборот, обсуждали интриги. «Крылья» на тот момент возглавлял Андрей Кобелев, который до этого работал как раз в «Динамо». Перед матчем тренер разжигал в медиа о грядущем противостоянии, всячески давая понять, что для него принципиально обыграть бывшую команду. Болельщики тоже наверняка с нетерпением ждали встречу, ведь к тому моменту бело-голубые показывали самый яркий футбол в РПЛ – забивали кучу мячей, Кураньи и Воронин находились в крутой форме, а помогали им молодые Смолов и Кокорин. В общем, это была почти атака мечты, с которой мало кто мог справиться.

Кевин Кураньи и Андрей Воронин Фото: РИА Новости

А потом в городе пошёл ливень. Он начался днём, в то время как матч был запланирован на вечер. И продолжался безостановочно. Агрономы ничего не могли с этим поделать. За полгода до этого в Самаре уже отменяли матч с ЦСКА, но тогда на город обрушился снегопад. В этот раз решили не повторять историю. Хоть и на разминку команды вышли в натуральные лужи, которые безуспешно пытались убрать сотрудники стадиона. Болельщики шли на арену в прямом смысле через мини-реки. Но всё равно очень хотели увидеть футбол. В итоге на «Металлурге» собралось около 8700 человек. А Игорь Егоров решил, что проводить матч в такую погоду можно. Хотя впоследствии, возможно, пожалел об этом.

Это было всё что угодно, но не футбол. Если непосредственно на поле был просто бассейн, то за линиями разметки вода даже покрыла саму траву. Мяч либо вяз в лужах, либо хаотично скользил. Естественно, в первую очередь это сказалось на комбинационном стиле «Динамо». Плюс в составе отсутствовал Кевин Кураньи, а вот у соперника вышел Сергей Корниленко. Именно на него шли все забросы, а он в водном виде спорта чувствовал себя очень органично.

«Крылья Советов» — «Динамо», сентябрь 2011 года Фото: fcdm.ru

В первом тайме мяч доскользил до ног Корниленко, тот вылетел на Антона Шунина и реализовал выход один на один. А после побежал к Кобелеву, зная, насколько для тренера это принципиальный матч. К концу первых 45 минут Корниленко снова оказался с мячом, но в форварда влетел Владимир Гранат. Егоров достал красную карточку. Казалось, это финиш. Но во втором тайме динамовцы полетели вперёд с ещё большей агрессией. И в концовке забили после углового. Правда, Егоров отменил забитый мяч, зафиксировав офсайд. Силкин, естественно, негодовал.

Сергей Силкин главный тренер «Динамо» «Когда я был в раздевалке, разговаривал с игроками, мне за 10 минут пришла куча сообщений, что мы забили чистый гол. Арбитр украл у нас одно очко. Но больше скажу о поле. Играть в таких условиях нельзя».

Что это, если не футбол?

Но слова главного тренера ещё цветочки по сравнению с мнением других. Динамовцы были разочарованы. Ведь не только проиграли, прервав свою серию, но и опустились со второго места на третье. Больше всех бесился Воронин – один из лучших игроков команды того периода.

Андрей Воронин нападающий «Динамо» «Это не футбол, а ***** полная! Мы играли чёрт знает во что, а не в футбол. Никогда такого раньше у меня не было. И надеюсь, такой матч больше не повторится. Считаю, что вообще не надо было выходить на поле. Не знаю, зачем принимаются такие решения, играть в футбол в таких условиях. Только болельщикам можно сказать спасибо, что пришли поддержать команду».



Игорь Семшов назвал решение проводить матч стыдным, а организацию в российском футболе — на низком уровне. А ещё подчеркнул, что соперники наконец-то нашли вариант победы над «Динамо» – нужно просто выйти в проливной дождь. Раз по-другому не получается.

В «Крыльях» обстановка была спокойнее. Благодарили игроков за характер и выдержку. Хоть и тоже признавали, что в такую погоду в футбол играть нельзя. А все действия скатились в забросы вперёд. Для самарцев та победа действительно много значила, ведь команда находилась в зоне вылета.

По итогам того сезона динамовцы не оказались претендентами на золото. И заняли только четвёртое место. А «Крылья» – не вылетели. И даже избежали стыковых матчей.

Сегодня они сыграют вновь. Но это уже другая история.