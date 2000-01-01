Суперкомпьютер назвал чемпиона Серии А
17 августа в Серии А стартует новый сезон. Суперкомпьютер Opta сделал прогноз на будущего победителя чемпионата. У кого больше шансов?
«Болонья»
Шансы команды на титул оцениваются в 1%. Куда выше вероятность занять пятое или шестое место (13,1-13,8%).
«Милан»
Шансы на чемпионство равны 1,9%. Куда больше у «Милана» вероятность занять четвёртое или пятое место (15-15,2%).
«Рома»
Вероятность победы римлян 1,3%. Больше шансов у «волков» стать четвёртыми или пятыми (13,1-13,9%).
«Ювентус»
«Бьянконери» станут победителями Серии А с вероятностью 4,3%. Но предполагается, что «старая синьора» завершит чемпионат с бронзой — 20%.
«Аталанта»
Шансы бергамасков на титул — 11,5%. Вероятность занять второе место — 34,1%.
«Интер»
Вероятность победы «нерадзурри» – 78,6%. Шансы стать вице-чемпионами – 14,8%.
Суперкомпьютер назвал чемпиона Серии А
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