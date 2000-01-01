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Сёрлот пришёл на презентацию команды со своей собакой
Сёрлот пришёл на презентацию команды со своей собакой
Норвежский футболист покорил интернет, появившись в объективе камер с мальтийской болонкой Эммой. Собачка была одета в мини-джерси игрока, сшитое специально на неё. Смотрим это умиляющее видео.
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Сёрлот пришёл на презентацию команды со своей собакой. Видео
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