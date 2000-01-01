Сёрлот пришёл на презентацию команды со своей собакой. Видео

Сёрлот пришёл на презентацию команды со своей собакой

Норвежский футболист покорил интернет, появившись в объективе камер с мальтийской болонкой Эммой. Собачка была одета в мини-джерси игрока, сшитое специально на неё. Смотрим это умиляющее видео.