Орсато вышел из судейской комиссии РФС через два дня после назначения
13 августа стало известно о назначении Даниэле Орсато в экспертно-судейскую комиссию РФС. Однако уже через два дня он вышел из её состава. Бывший итальянский рефери не успел разобрать ни одной ошибки. Но почему?
Другая работа
Всё оказалось просто — Орсато сослался на то, что сразу после назначения ему предложили другую работу. Он согласился и, заявив, что не может совмещать работу в ЭСК с другой деятельностью, покинул комиссию. О какой другой деятельности идёт речь, остаётся загадкой.
Орсато вышел из судейской комиссии РФС через два дня после назначения. Почему?
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