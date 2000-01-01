Орсато вышел из судейской комиссии РФС через два дня после назначения. Почему?

Орсато вышел из судейской комиссии РФС через два дня после назначения

13 августа стало известно о назначении Даниэле Орсато в экспертно-судейскую комиссию РФС. Однако уже через два дня он вышел из её состава. Бывший итальянский рефери не успел разобрать ни одной ошибки. Но почему?